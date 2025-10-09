  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZDRAVJE

Preprost način za premagovanje stresa

Deseti oktober je svetovni dan duševnega zdravja, ki nas vsako leto znova opomni, da duševno blagostanje ni nekaj samoumevnega. To je priložnost, da odkrito spregovorimo o temah, ki se dotikajo nas vseh, pa jih pogosto odrivamo na stran.
FOTO: Vasilii Binzari/Gettyimages

FOTO: Vasilii Binzari/Gettyimages

FOTO: Antonio_diaz/Gettyimages

FOTO: Antonio_diaz/Gettyimages

FOTO: Dima Berlin/Gettyimages

FOTO: Dima Berlin/Gettyimages

FOTO: Yurii Yarema/Gettyimages

FOTO: Yurii Yarema/Gettyimages

FOTO: Vasilii Binzari/Gettyimages
FOTO: Antonio_diaz/Gettyimages
FOTO: Dima Berlin/Gettyimages
FOTO: Yurii Yarema/Gettyimages
Nika Vistoropski
 9. 10. 2025 | 06:45
6:29
A+A-

Med njimi je stres; vsakodnevni spremljevalec, ki je lahko v majhnih odmerkih koristen, saj nas spodbudi k osredotočenosti, nam vlije dodatno energijo in omogoči, da se učinkoviteje spopademo z izzivi.

Če pa traja predolgo, resno ogrozi naše zdravje. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je stres eden ključnih dejavnikov, ki povečujejo tveganje za duševne stiske in telesne bolezni, in prav zato si zasluži, da mu namenimo več pozornosti.

Stres ni le občutek napetosti ali »živčne preobremenitve«; gre za kompleksen odgovor telesa in možganov na zaznano grožnjo ali preizkušnjo.

Ko se znajdemo v situaciji, ki jo ocenimo kot nevarno ali zahtevno, možgani sprožijo hormonske in živčne odzive, telo pa se pripravi na akcijo. Aktivira se tako imenovani sistem »boj ali beg«, v katerem ima ključno vlogo hormon kortizol. Če pa takšno stanje traja predolgo, stres postane kroničen in začne delovati kot tihi sovražnik.

Samo način razmišljanja ni dovolj

Raziskave kažejo, da na to, kako stres vpliva na nas, ne vpliva le njegova količina, ampak predvsem naš način razmišljanja o njem. Če ga dojemamo kot nekaj škodljivega, bomo njegove učinke doživljali kot obremenjujoče. Če pa ga razumemo kot izziv, ki ga je mogoče obvladati in izkoristiti za rast, se izkaže, da lahko enaka izkušnja postane vir moči in odpornosti.

FOTO: Antonio_diaz/Gettyimages
FOTO: Antonio_diaz/Gettyimages

To pomeni, da ni nepomembno, kako o stresu razmišljamo; razlika se pozna tako v počutju kot zdravju. A hkrati je treba poudariti, da samo način razmišljanja ne more izničiti vsega. Obstajajo objektivno izjemno težke in travmatične situacije, v katerih nobena pozitivna miselnost ne zmanjša resničnega trpljenja. Zato nikakor ne smemo banalizirati vpliva stresa, ampak ga razumeti v celoti.

Največja nevarnost se skriva v dolgotrajnem stresu. Ta vpliva na vse telesne sisteme. V srcu in ožilju povzroča trajno povišan krvni tlak, pospešeno staranje žil in večje tveganje za srčno-žilne bolezni. Oslabi imunski sistem: zavira celice, ki nas varujejo pred okužbami in rakavimi spremembami, upočasni celjenje ran in zmanjšuje učinkovitost telesne obrambe. Kronični stres vpliva tudi na možgane.

Dolgotrajno povišane ravni stresnih hormonov zmanjšujejo delovanje predelov, ki so ključni za spomin, učenje in uravnavanje čustev. Hkrati pa se okrepi del možganov, povezan s strahom in tesnobo. Zato se posledice pogosto pokažejo kot težave s koncentracijo, slabši spomin, večja razdražljivost ter večja ranljivost za anksiozne in depresivne motnje.

Stres vpliva tudi na presnovo. Dolgotrajna izpostavljenost kortizolu spreminja ravnovesje sladkorja v krvi, spodbuja kopičenje maščob in povečuje tveganje za presnovni sindrom ter sladkorno bolezen tipa 2.

Prav tako deluje na prebavila: mnogi ljudje ob stresu občutijo bolečine v trebuhu, drisko ali zaprtje, znan je tudi njegov vpliv na sindrom razdražljivega črevesja.

Ko telo ostaja v stanju napetosti

Ključno vlogo pri tem, kako se spopadamo s stresom, imata občutek nadzora nad dogajanjem in lastna učinkovitost, torej prepričanje, da lahko nekaj storimo. Veliko pomenijo tudi socialne vezi, podpora okolja in smisel, ki ga najdemo v težkih okoliščinah.

FOTO: Yurii Yarema/Gettyimages
FOTO: Yurii Yarema/Gettyimages

Če se znajdemo v začaranem krogu premlevanja o stresnem dogodku še dolgo po tem, ko se je končal, telo ostaja v stanju napetosti, kar dolgoročno izčrpava. Če pa se naučimo stres prepoznati, ga sprejeti kot začasno reakcijo in energijo, ki jo sproži, usmeriti v ukrepanje, smo veliko bolje zaščiteni. Vseeno pa to ne pomeni, da je vsa odgovornost na posamezniku. Velik del stresa je povezan z družbenimi razmerami in sodobnim načinom življenja, ki nam pogosto nalagajo več, kot je mogoče zdravo prenesti.

Kaj pomaga? Redna telesna dejavnost dokazano zmanjšuje zaznan stres, krepi odpornost in izboljšuje spanje. Za programe čuječnosti in meditacije se je v številnih raziskavah potrdilo, da zmanjšujejo anksioznost in depresijo, hkrati pa povečujejo občutek miru in zbranosti.

Pomembno je tudi, da znamo postaviti meje, si vzeti čas za počitek, čas brez tehnologije, trenutke, ko si dovolimo biti nedosegljivi. Tudi majhne spremembe lahko pomenijo veliko: namesto da premlevamo, kaj vse je šlo narobe, se vprašamo, kaj lahko naredimo zdaj.

Stik z naravo umiri telo

Poleg gibanja, čuječnosti in spremembe načina razmišljanja je pomemben zaščitni dejavnik tudi stik z naravo. Raziskava univerz v Illinoisu in Hongkongu je pokazala, da že sprehod po drevoredu v mestu opazno zmanjša raven stresa; udeleženci, ki so po stresni nalogi gledali posnetke mestnih okolij z različnimi deleži drevesnih krošenj, so poročali o občutnem upadu napetosti, pri čemer je bil učinek tem večji, kolikor več dreves je bilo vidnih.

To pomeni, da nam narava ni v pomoč le v idiličnih gozdovih ali na podeželju, temveč lahko že kratko srečanje z zelenjem v urbanem okolju prinese olajšanje. Pomembno je poudariti, da to ne pomeni, da je rešitev za nekoga, ki doživlja resen kronični stres, zgolj pogled skozi okno.

FOTO: Dima Berlin/Gettyimages
FOTO: Dima Berlin/Gettyimages

Toda v kombinaciji z drugimi strategijami je stik z naravo preprost, dostopen in znanstveno večkrat potrjen način, ki pomaga umiriti telo in spodbuditi živčni sistem, odgovoren za sprostitev in okrevanje. Zato je vredno naravo vključevati v vsakdan; ne kot čarobno rešitev, temveč kot del širšega načina skrbi zase.

Svetovni dan duševnega zdravja nas tako opominja, da duševno zdravje ni ločeno od telesnega in da stres ni nepomembna podrobnost, temveč dejavnik, ki prepleta oba svetova.

A pomembno je tudi vedeti, da ne živimo v vakuumu. Sodobni način življenja je pogosto stresen in krivičen, od posameznika zahteva več, kot je zdravo. Zato odgovornost ne more biti le na nas samih; k večji odpornosti lahko prispevamo osebno, toda družba kot celota mora ustvarjati okolje, v katerem je življenje manj obremenjujoče.

Sorodni članki

PremiumPhoto
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Anja Vogrič (kreativna snovalka projektov za ozaveščanje): Dandanes vsem primanjkuje prijaznosti (Suzy)

»Letos sem si na letnem odklopu telefon izklopila za tri tedne. Že prvi dan nisem pogrešala nobenih informacij.«
4. 10. 2025 | 13:00
Razno
NOVO O JUGURTU

Pet razlogov, zakaj jesti jogurt vsak dan in katere vrste se je bolje izogibati

Predstavljamo pet odlično dokazljivih koristi, ki jih lahko prinese dnevno uživanje jogurta, čeprav ne moremo jamčiti, da boste doživeli 117 let.
Miroslav Cvjetičanin2. 10. 2025 | 13:30

Več iz teme

stresnapetostpremagovanjeduševno zdravje
ZADNJE NOVICE
07:21
Novice  |  Slovenija
DOGODEK INDUSTRIJE IN PODJETNIŠTVA

Poklica vplivneža za zdaj še ni (FOTO)

Mladi so se na InCastri srečali z izjemnimi posamezniki z različnih delovnih področij.
9. 10. 2025 | 07:21
07:10
Šport  |  Tekme
NOGOMET

Okrepitev na Slovence ne bo čakala do ponedeljka

Branilec Albian Hajdari je zavrnil Švico in izbral Kosovo.
Nejc Grilc9. 10. 2025 | 07:10
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE POTEKA

Po mafijski likvidaciji v Ljubljani preiskovalci s šopom ključev iskali pravo stanovanje

Domnevnemu sodelavcu Dina Muzaferovića so ključe vzeli ob aretaciji. Obramba Vilija Sušnika trdi, da so preiskovalci nato delovali nezakonito.
Aleksander Brudar9. 10. 2025 | 07:00
06:51
Razno
SPOROČILO

Trump udaril z veliko novico: vse oči so zdaj uprte v Hamas in Izrael

Hamas se je zavezal, da bo izpustil preostalih 47 talcev, a vsi niso več med živimi.
9. 10. 2025 | 06:51
06:50
Bulvar  |  Zanimivosti
NENAVADNO TEKMOVANJE

Na tednu debelih medvedov zmagal Chunk s 544 kilogrami

Do prvega mesta je prilomastil kljub zlomljeni čeljusti.
9. 10. 2025 | 06:50
06:45
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Preprost način za premagovanje stresa

Deseti oktober je svetovni dan duševnega zdravja, ki nas vsako leto znova opomni, da duševno blagostanje ni nekaj samoumevnega. To je priložnost, da odkrito spregovorimo o temah, ki se dotikajo nas vseh, pa jih pogosto odrivamo na stran.
9. 10. 2025 | 06:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Izkušnja, ki vas bo presenetila

Imperij dobrega počutja za vse člane družine.
7. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Gradnja

Strokovnjaki ga priporočajo: fasadno lepilo, ki kljubuje vročini in mrazu

V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Preden prečkate mejo – ste res pripravljeni?

Jesenske počitnice se hitro bližajo in marsikdo jih bo izkoristil za kratek oddih v tujini in raziskovanje novih krajev. Ste med njimi tudi vi?
7. 10. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Slovenija na dnu Evrope po čistem zraku; kje delamo napake?

V Sloveniji ugotavljamo, da imamo kljub dejstvu, da je več kot polovica države porasla z gozdovi, precej onesnažen zrak.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Obnova gozdov

Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Konec bančnih okenc? Tudi k nam prihaja trend popolnoma digitalnih bank?

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z rastjo prihodkov in dobička

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Boljše zeljne solate še niste jedli

Zeljna solata ima zagotovo posebno mesto med Slovenci, zato vas bomo tokrat razveselili z različico, ki smo ji podlegli na grškem večeru z našimi bralkami in bralci.
Odprta kuhinja7. 10. 2025 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Rastoče cene omrežnine? To je rešitev.

Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 08:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNA ZGODBA

Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani, a z jasnim ciljem: izboljšati naše vsakdanje življenje.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 14:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Posel

Država končno olajšala življenje podjetnikom?

S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Najlepši jesenski razgledi – z vlakom

Jesen je čas, ko narava zažari v toplih barvah, dnevi so še vedno prijetno topli, pokrajina pa vabi k raziskovanju. Zakaj ne bi to jesen doživeli drugače – z vlakom?
Promo Slovenske novice8. 10. 2025 | 12:31
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMA

Bomo spet kurili na drva in pelete?

V oktobru vam priznamo 10 % popusta na vse naše kamine France Turbo.
6. 10. 2025 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Kdaj bo Velika vas končno dobila laskavi naziv?

Franc Vouk je župan ene najmanjših gorenjskih občin, Velike vasi. Je tudi župan z najdaljšim stažem, saj so ga volivci izvolili sedemkrat zapored.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki