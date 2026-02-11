Preprost trik, ki v desetih sekundah zniža krvni tlak

Visok krvni tlak je pogosta, a tiha zdravstvena težava, saj sprva ne povzroča večjih nevšečnosti, a pretirano obremenjuje srce in ožilje ter je lahko vzrok za srčno kap. Poleg ateroskleroze je najpogostejše obolenje srca in ožilja, omiliti pa ga je mogoče s primerno prehrano. Že majhno znižanje krvnega tlaka lahko zmanjša verjetnost srčne kapi za 20 odstotkov. Prvi koraki k temu cilju so manjša količina zaužite soli in nezdravih maščob ter povečan vnos vode in vlaknin. Ob tem lahko k varovanju srca pomagata dve začimbi, ki ju je priporočljivo uvrstiti na jedilnik.

FOTO: Milan Krasula/Gettyimages

Cimet

Več raziskav je pokazalo, da lahko tako sistolični (zgornji) kot diastolični (spodnji) krvni tlak pri odraslih zniža vsem dobro znana začimba: cejlonski cimet. S pol žličke dnevno se znatno zniža krvni tlak, s tem se razbremeni srce. Za takojšnji učinek v dve žlici vode zmešajte žličko cimeta in popijte. Pri tem bodite pozorni, katero vrsto uporabljate: priporočljiv je cejlonski in ne kitajski cimet.

Česen

Česen širi in sprošča krvne žile, s tem se poveča pretok krvi in zniža krvni tlak. Za takojšnji učinek pojejte dva stroka česna z rezino kruha ali ga nasekljajte na solato. Redno uživanje česna lahko prispeva tudi k zniževanju ravni slabega holesterola in tudi s tem podpira zdravje srca. Najbolj učinkovit je surov, saj se koristne učinkovine pri toplotni obdelavi delno izgubijo. Če imate občutljiv želodec, ga uživajte postopoma in v manjših količinah.

FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages

Pomoč, a ne edina rešitev

Česen in cimet sta odlična zaveznika zdravega krvnega tlaka, vendar je treba, kljub temu da ju redno uživate, ohranjati zdrav življenjski slog z dovolj gibanja, zdravo prehrano ter izogibanjem škodljivim razvadam, med katerimi sta na prvem mestu kajenje in prekomerno uživanje alkohola, piše portal miss zdrava.