ZDRAVO SRCE

Preprost trik, ki v desetih sekundah zniža krvni tlak

Kombinacija je zaveznica zdravega srca, treba pa je vzdrževati tudi zdrav življenjski slog.
M. Fl.
 11. 2. 2026 | 15:00
2:10
Visok krvni tlak je pogosta, a tiha zdravstvena težava, saj sprva ne povzroča večjih nevšečnosti, a pretirano obremenjuje srce in ožilje ter je lahko vzrok za srčno kap. Poleg ateroskleroze je najpogostejše obolenje srca in ožilja, omiliti pa ga je mogoče s primerno prehrano. Že majhno znižanje krvnega tlaka lahko zmanjša verjetnost srčne kapi za 20 odstotkov. Prvi koraki k temu cilju so manjša količina zaužite soli in nezdravih maščob ter povečan vnos vode in vlaknin. Ob tem lahko k varovanju srca pomagata dve začimbi, ki ju je priporočljivo uvrstiti na jedilnik.

Cimet

Več raziskav je pokazalo, da lahko tako sistolični (zgornji) kot diastolični (spodnji) krvni tlak pri odraslih zniža vsem dobro znana začimba: cejlonski cimet. S pol žličke dnevno se znatno zniža krvni tlak, s tem se razbremeni srce. Za takojšnji učinek v dve žlici vode zmešajte žličko cimeta in popijte. Pri tem bodite pozorni, katero vrsto uporabljate: priporočljiv je cejlonski in ne kitajski cimet.

Česen

Česen širi in sprošča krvne žile, s tem se poveča pretok krvi in zniža krvni tlak. Za takojšnji učinek pojejte dva stroka česna z rezino kruha ali ga nasekljajte na solato. Redno uživanje česna lahko prispeva tudi k zniževanju ravni slabega holesterola in tudi s tem podpira zdravje srca. Najbolj učinkovit je surov, saj se koristne učinkovine pri toplotni obdelavi delno izgubijo. Če imate občutljiv želodec, ga uživajte postopoma in v manjših količinah.

Pomoč, a ne edina rešitev

Česen in cimet sta odlična zaveznika zdravega krvnega tlaka, vendar je treba, kljub temu da ju redno uživate, ohranjati zdrav življenjski slog z dovolj gibanja, zdravo prehrano ter izogibanjem škodljivim razvadam, med katerimi sta na prvem mestu kajenje in prekomerno uživanje alkohola, piše portal miss zdrava.

