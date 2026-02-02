Prestolonaslednik pred pomembnim sojenjem prekinil molk

Jutri se na Norveškem začenja sojenje pastorku kronskega princa Haakona, Mariusu Borg Høibyju, njegov očim pa je pojasnil, ali se bo udeležil sojenja in vsem prizadetim izrazil sočutje. V sporočilu za javnost je zapisal: »Naše misli so z vsemi, ki jih je ta primer prizadel. Vpliva na posameznike, njihove družine in na vse, ki jim je mar. Razumemo, da je to za mnoge težko obdobje, in sočustvujemo z njimi. Hkrati je pomirjujoče vedeti, da živimo v državi, ki temelji na vladavini prava. Prepričan sem, da bodo odgovorni za potek sojenja zagotovili, da bo to mirno, primerno in pravično.«

»Marius Borg Høiby ni član norveške kraljeve hiše in je zato samostojen. Skrbimo zanj, saj je pomemben član naše družine. Je državljan Norveške in kot tak ima enake pravice in odgovornosti kot vsi drugi.« Kronski princ Haakon je pojasnil, da se sojenja z ženo, mamo obtoženega, kronsko princeso Mette-Marit ne bosta udeležila, da dvor med sojenjem ne bo komentiral primera, da bo njegovo delo potekalo kot običajno, da pa si bo Mette-Marit zaradi težav z zdravjem vzela čas tudi zase. Princesi so leta 2018 diagnosticirali kronično pljučno fibrozo, resno in neozdravljivo bolezen pljuč, pri kateri se pljučno tkivo postopoma brazgotini in otrdi, kar otežuje dihanje.

Sojenje Mariusu

Sojenje Mariusu se bo začelo 3. februarja v Oslu in naj bi trajalo do sredine marca. Primer obsega 38 obtožb, ki vključujejo napad in štirikratno posilstvo. Če bo glede najresnejših obtožb spoznan za krivega, mu grozi do deset let zapora. 29-letnik je bil prvič aretiran avgusta 2024. Med obtožbami so poleg prometnih prekrškov tudi fizična zloraba v odnosih, napad na uradno osebo, grožnje s smrtjo in nasilna dejanja. Le nekaj dni pred sojenjem so bile vložene še dodatne obtožbe, vključno s trgovino z drogami. Domneva se, da bo obtoženi za nekatere manjše obtožbe krivdo priznal, za resnejše pa zanikal.

Avgusta lani je Haakon med javno prireditvijo za norveške medije povedal: »Zdaj je jasno, katere obtožbe so vložene. Odločitev je na sodišču. Kar zadeva nas, bomo še naprej opravljali svoje dolžnosti. Za vse, ki so vključeni v primer, je to težko in zahtevno obdobje.« Decembra je Mette-Marit dodala: »Najbolj me žalosti kritika v smislu, da naj kot starši primera ne bi jemali resno. To je zame zelo težko,« povzema Hello magazine.