  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NORVEŠKI DVOR

Prestolonaslednik pred pomembnim sojenjem prekinil molk

Na sodišče bo moral pastorek kronskega princa Haakona.
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
M. Fl.
 2. 2. 2026 | 05:25
2:49
A+A-

Jutri se na Norveškem začenja sojenje pastorku kronskega princa Haakona, Mariusu Borg Høibyju, njegov očim pa je pojasnil, ali se bo udeležil sojenja in vsem prizadetim izrazil sočutje. V sporočilu za javnost je zapisal: »Naše misli so z vsemi, ki jih je ta primer prizadel. Vpliva na posameznike, njihove družine in na vse, ki jim je mar. Razumemo, da je to za mnoge težko obdobje, in sočustvujemo z njimi. Hkrati je pomirjujoče vedeti, da živimo v državi, ki temelji na vladavini prava. Prepričan sem, da bodo odgovorni za potek sojenja zagotovili, da bo to mirno, primerno in pravično.«

»Marius Borg Høiby ni član norveške kraljeve hiše in je zato samostojen. Skrbimo zanj, saj je pomemben član naše družine. Je državljan Norveške in kot tak ima enake pravice in odgovornosti kot vsi drugi.« Kronski princ Haakon je pojasnil, da se sojenja z ženo, mamo obtoženega, kronsko princeso Mette-Marit ne bosta udeležila, da dvor med sojenjem ne bo komentiral primera, da bo njegovo delo potekalo kot običajno, da pa si bo Mette-Marit zaradi težav z zdravjem vzela čas tudi zase. Princesi so leta 2018 diagnosticirali kronično pljučno fibrozo, resno in neozdravljivo bolezen pljuč, pri kateri se pljučno tkivo postopoma brazgotini in otrdi, kar otežuje dihanje.

Sojenje Mariusu

Sojenje Mariusu se bo začelo 3. februarja v Oslu in naj bi trajalo do sredine marca. Primer obsega 38 obtožb, ki vključujejo napad in štirikratno posilstvo. Če bo glede najresnejših obtožb spoznan za krivega, mu grozi do deset let zapora. 29-letnik je bil prvič aretiran avgusta 2024. Med obtožbami so poleg prometnih prekrškov tudi fizična zloraba v odnosih, napad na uradno osebo, grožnje s smrtjo in nasilna dejanja. Le nekaj dni pred sojenjem so bile vložene še dodatne obtožbe, vključno s trgovino z drogami. Domneva se, da bo obtoženi za nekatere manjše obtožbe krivdo priznal, za resnejše pa zanikal.

Avgusta lani je Haakon med javno prireditvijo za norveške medije povedal: »Zdaj je jasno, katere obtožbe so vložene. Odločitev je na sodišču. Kar zadeva nas, bomo še naprej opravljali svoje dolžnosti. Za vse, ki so vključeni v primer, je to težko in zahtevno obdobje.« Decembra je Mette-Marit dodala: »Najbolj me žalosti kritika v smislu, da naj kot starši primera ne bi jemali resno. To je zame zelo težko,« povzema Hello magazine.

Sorodni članki

Bulvar  |  Tuji trači
PRESTOPNIK

Sin princese osumljen preprodaje drog

Sin norveške prestolonaslednice naj bi na ulicah Osla preprodajal kokain.
25. 10. 2025 | 13:25
Novice  |  Svet
RESNE OBTOŽBE

Je princesin sin posiljevalec?! Odločilo bo sodišče

Poleg posilstev je Marius Borg Høiby obtožen še 28 drugih kaznivih dejanj.
20. 8. 2025 | 07:10
Novice  |  Svet
NA NORVEŠKEM

Zoper princesinega sina vložili obtožnico: njegovih žrtev je »dvomestno število«

Kraljeva družina primera ne bo komentirala, dokler ne bo zaključeni vsi »formalni postopki«.
28. 6. 2025 | 07:41

Več iz teme

sojenjeNorveškasodiščeposilstvonorveški dvor
ZADNJE NOVICE
07:40
Novice  |  Svet
ZDA

Preverjali bi družbena omrežja, pod vprašajem 157 tisoč delovnih mest

ZDA si lahko obetajo še 15 milijard manj turističnih prihodkov.
2. 2. 2026 | 07:40
07:35
Šport  |  Tekme
NBA

Dončićevih 30 točk v MSG premalo proti New Yorku (VIDEO)

Ostali člani prve peterke so skupaj zbrali vsega 25 točk.
2. 2. 2026 | 07:35
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: Domače, preprosto in okusno z recepti Midva kuhava

Odlični recepti Tjaše in Blaža za kuhanje med tednom: gobova in fižolova enolončnica, testenine z belo omako, riž z brokolijem in ocvrti lignji.
Odprta kuhinja2. 2. 2026 | 07:30
07:26
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV KMETIJA

Nekoč je bila Elvis. Zdaj se Pia vrača na televizijo ...

Deset let po Big Brotherju se zmagovalka Pia Filipčič vrača na televizijo.
Kaja Grozina2. 2. 2026 | 07:26
07:21
Novice  |  Slovenija
GOREČE VOZILO

Pozor! Del štajerske avtoceste zaprt v obe smeri zaradi gorečega vozila

Avtocesta je zaprta med Pesnico in Šentiljem. Nastal je daljši zastoj.
2. 2. 2026 | 07:21
07:05
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
POGORIŠČE

Ognjeni zublji so naredili ogromno škodo: ostala sta brez doma, hleva in živali

Sosed je ob pol treh zjutraj opazil, da gori kmetija v Ličenci v Svetem Jerneju.
Mojca Marot2. 2. 2026 | 07:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki