Preventivni pregledi rešujejo življenja

Sistem preventive za ženske v Sloveniji temelji na treh ključnih presejalnih programih, ki jih vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ): ZORA, DORA in SVIT. Zgolj ženskam sta namenjena ZORA in DORA, ki ciljata na zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu in raka dojk – bolezni, kjer je pravočasno ukrepanje ključno.

Program ZORA velja za enega največjih uspehov slovenskega zdravstva. Namenjen je ženskam med 20. in 64. letom, ki jih vabijo na redne ginekološke preglede z odvzemom brisa materničnega vratu. Če so izvidi normalni, zadostuje pregled na tri leta. Prav zaradi organiziranega presejanja se je slika v Sloveniji bistveno izboljšala: po podatkih NIJZ se je pojavnost raka materničnega vratu po uvedbi presejalnega programa znižala za več kot polovico, občutno se je zmanjšala tudi umrljivost.

Drugačna je slika pri raku dojk, ki ostaja najpogostejši rak pri ženskah v Sloveniji. Vsako leto za njim zboli več kot 1300 žensk, okoli 400 jih zaradi bolezni tudi umre. Visoke številke kažejo, da bolezen še vedno predstavlja velik javnozdravstveni problem. Prav zato je bil vzpostavljen program DORA, ki ženske med 50. in 69. letom vsaki dve leti vabi na mamografijo. Rentgensko slikanje dojk lahko odkrije zelo majhne spremembe, še preden jih ženska sama zatipa ali opazi kakršne koli simptome. Čeprav je pregled lahko nekoliko neprijeten, saj dojko med slikanjem stisnejo, traja le nekaj minut in ima izjemno diagnostično vrednost. Zdravniki lahko tako odkrijejo raka v zgodnji fazi, ko je zdravljenje bistveno uspešnejše in manj obremenjujoče za bolnico.

Prav zgodnje odkrivanje je ključna razlika med ozdravitvijo in težkim potekom bolezni. Kot poudarja NIJZ, lahko preventivni pregledi bolezen odkrijejo, še preden se pojavijo prvi znaki. To pomeni, da zdravljenje pogosto ni le uspešnejše, ampak tudi manj invazivno. Pri raku dojk lahko to pomeni manj obsežne operacije in manj agresivno terapijo, pri raku materničnega vratu pa lahko z zgodnjim odkritjem predrakavih sprememb bolezen celo preprečimo.

Program SVIT je namenjen moškim in ženskam, cilja na zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke. V program so vključeni prebivalci med 50. in 74. letom. Postopek poteka na domu – posameznik prejme test po pošti in ga nato vrne v analizo. Če je izvid pozitiven, sledi kolonoskopija. Po podatkih NIJZ se na vabila odzove približno 70 odstotkov žensk in bistveno manj moških. Program s preprostim testom na prikrito krvavitev v blatu odkriva tako zgodnje oblike raka kot tudi predrakave spremembe. Prav to je njegova največja prednost – bolezen lahko odkrije, še preden se razvije, ali pa jo celo prepreči. Rezultati programa SVIT so zelo konkretni. Po podatkih NIJZ so v 15 letih odkrili več kot 4100 primerov raka debelega črevesa in danke, pri čemer jih več kot 60 odstotkov odkrijejo v zgodnjih, bolje ozdravljivih stadijih. Poleg tega so med kolonoskopijami odstranili več kot 31.700 predrakavih sprememb, s čimer so preprečili razvoj bolezni pri tisočih ljudeh! Danes zaradi programa več kot 70 odstotkov primerov odkrijejo tako zgodaj, da pogosto niti ni potrebno zahtevno onkološko zdravljenje. Razlika je dramatična – tveganje za smrt je skoraj štirikrat večje, če je rak odkrit zunaj programa.