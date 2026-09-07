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Previdno: kis in belilo nista za skupaj!

Alkoholni kis je za okolje boljša izbira od agresivnih detergentov, kljub temu pa moramo biti pri njegovi uporabi previdni.
Pri pranju marsikdo doda kis. FOTO: Preeyaporn Leekiatanan/Getty Images

Pri pranju marsikdo doda kis. FOTO: Preeyaporn Leekiatanan/Getty Images

Belilo vedno uporabimo samostojno. FOTO: Richard Villalonundefined Undefi/Getty Images

Belilo vedno uporabimo samostojno. FOTO: Richard Villalonundefined Undefi/Getty Images

Skrbno preberimo deklaracijo. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images

Skrbno preberimo deklaracijo. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images

Pri pranju marsikdo doda kis. FOTO: Preeyaporn Leekiatanan/Getty Images
Belilo vedno uporabimo samostojno. FOTO: Richard Villalonundefined Undefi/Getty Images
Skrbno preberimo deklaracijo. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images
D. D.
 7. 9. 2026 | 05:20
2:58
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Alkoholni kis je že desetletja priljubljen pomočnik pri čiščenju in pranju. Marsikdo ga uporablja namesto mehčalca, za odstranjevanje neprijetnih vonjav ali kot pomoč pri odstranjevanju vodnega kamna in ostankov detergenta. Toda čeprav gre za izdelek, ki ga imamo pogosto za povsem neškodljivega, obstaja kombinacija s pralnim sredstvom, ki se ji je treba vedno izogniti, saj je lahko nevarna: alkoholnega kisa nikoli ne smemo mešati z belilom na osnovi klora. Takšna kombinacija lahko povzroči nastanek klorovega plina, ki draži oči, nos in dihalne poti ter lahko škoduje našemu zdravju. Kis namreč vsebuje ocetno kislino, belila na osnovi klora pa običajno vsebujejo natrijev hipoklorit. Ko kis pride v stik s klorovim belilom, nastane kemična reakcija, pri kateri se lahko sprošča klorov plin. Ta lahko povzroči pekoč občutek v očeh in grlu, kašelj ter težave z dihanjem.
Ideja, da bi v pralni stroj dodali kis, če smo vanj že vlili belilo, zato nikakor ni pametna. Prav tako ne smemo uporabljati enega sredstva takoj za drugim brez ustreznega izpiranja, če obstaja možnost, da so ostanki sredstev še vedno prisotni.

Belilo vedno uporabimo samostojno. FOTO: Richard Villalonundefined Undefi/Getty Images
Belilo vedno uporabimo samostojno. FOTO: Richard Villalonundefined Undefi/Getty Images

Pomembno je opozoriti še, da pri čistilih ni vedno dovolj, da pogledamo samo ime izdelka. Če želimo hkrati uporabiti kis, najprej preverimo deklaracijo drugega sredstva. Pri belilih bodimo pozorni na izraze, kot sta klor in natrijev hipoklorit. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni opozarja, da prav nobenega gospodinjskega belila ne smemo mešati z drugimi čistili ali razkužili, saj lahko nastanejo nevarni hlapi.

Ne eksperimentiramo

Alkoholni kis in belilo na osnovi klora sta lahko vsak zase uporabna pri čiščenju, skupaj pa tvorita nevarno kombinacijo. Kaj pa kis in običajen detergent? Tu obstaja pomembna razlika. Ni vsaka kombinacija kisa in pralnega sredstva nevarna na enak način kot kombinacija s klorovim belilom. Kljub temu pa strokovnjaki svetujejo previdnost in upoštevanje navodil proizvajalca. Pri pranju zato ni treba eksperimentirati z več različnimi sredstvi hkrati. Če želimo uporabiti kis, ga uporabimo samostojno in v skladu z namenom, za katerega ga priporočajo. Predvsem pa bodimo zmerni pri količinah, ki jih dodajamo.

Skrbno preberimo deklaracijo. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images
Skrbno preberimo deklaracijo. FOTO: Kinga Krzeminska/Getty Images

Če smo kis in klorovo belilo pomotoma zmešali in zaznali močan dražeč vonj, pekoč občutek, kašelj ali težave z dihanjem, se takoj umaknemo iz prostora na svež zrak in prostor, če je to varno, prezračimo. Pri izpostavljenosti klorovemu plinu je pomembno, da ne ostanemo v prostoru in reakcije ne poskušamo nevtralizirati z dodajanjem kakršnega koli drugega sredstva.

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