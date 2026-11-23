SLADKANJE

Dolgotrajno prekomerno uživanje škoduje zdravju.

Če bi želeli strogo slediti priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije glede dnevnega vnosa prostih sladkorjev v telo, bi jih morali zaužiti le 29 gramov na dan. To je približno sedem čajnih žličk oziroma sedem kock sladkorja, če ena tehta 4 grame. To priporočeno dnevno količino sladkorja se lahko čez dan zelo hitro preseže, in sicer z dvema decilitroma in pol priljubljene gazirane pijače črne barve ali s tremi zvrhanimi čajnimi žličkami priljubljenega lešnikovega namaza. Če k temu dodamo še tisti sladkor, ki ga denimo vsujemo v čaj ali kavo, ter tistega, ki je že dodan v različne jedi, ...