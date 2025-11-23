  • Delo d.o.o.
POSKRBITE ZA VAŠE ZDRAVJE

Prhljaj ni posledica slabe higiene, razlog je lahko tudi to

Prhljaj je še izrazitejši v jesensko-zimskem obdobju zaradi ogrevanih prostorov.
Bele nadloge ni mogoče spregledati. FOTO: Doucefleur/Getty Images

Ustrezne izdelke nam lahko priporočijo tudi v lekarni. FOTO: Lazy_bear/Getty Images

Pogostejši je pri moških. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
E. B.
 23. 11. 2025 | 12:04
2:53
Prhljaj doleti okoli polovico splošne odrasle populacije, pogosteje moške. Točni vzroki še vedno niso raziskani, znano pa je, da se bela nadloga običajno pojavi v puberteti in največkrat izzveni nekje po 50. letu. Težave so izrazitejše v jesensko-zimskem času zaradi ogrevanih prostorov in suhega zraka, znaki pa so manj izraziti poleti, ko nam pomaga sončna svetloba.

Slaba odpornost

Mnogi se tako ravno zdaj jezno spopadajo z belimi kožnimi luskami, ki so lahko suhe ali pa mastne, vsekakor pa so zelo dobro vidne na lasišču, med lasmi in celo na oblačilih. Včasih se pridruži tudi srbečica, ki še poveča nelagodje in slabo voljo, mnogi pa so v zadregi zaradi zmotnega prepričanja, da je prhljaj posledica slabe higiene. To seveda ne drži, strokovnjaki vztrajno pojasnjujejo, da je v ozadju največkrat prevelika aktivnost žlez lojnic, na katero vplivajo hormoni v različnih življenjskih obdobjih in okoliščinah. Prhljaj je lahko tudi posledica nekaterih kožnih bolezni, denimo luskavice, ekcema ali seboroičnega dermatitisa, spremlja lahko nevrološke motnje, kot je parkinsonova bolezen, kriv je lahko oslabljen imunski sistem, pojavi se lahko ob okrevanju po srčni ali možganski kapi. Nadlogo pogosto pripisujejo pretiranemu razmahu gliv kvasovk iz rodu Malassezia.

Če lasišče pordeči, srbečica pa se okrepi, je nujen posvet pri dermatologu.

Pomanjkanje cinka

Če se nam lasje pretirano mastijo, imamo zaradi kopičenja sebuma več možnosti za razvoj prhljaja, prav tako tisti, ki imajo izrazito suhe lase ali pa si jih prepogosto umivajo. Kdor se redkeje temeljito razčesava, tvega nastanek prhljaja; z glavnikom ali krtačo namreč pomagamo razporediti in odstraniti odvečno maščobo na lasišču. Prhljaj je po nekaterih študijah tudi posledica pomanjkanja cinka, B-kompleksa in nekaterih vrst maščob, zato strokovnjaki priporočajo uravnoteženo prehrano, nekateri pa vztrajajo, da ga povzroča stres.

S prhljajem se lahko spopademo s pogostejšim šamponiranjem z nežnim sredstvom, v lekarni nam lahko priporočijo izdelke, primerne za njegovo odpravljanje. Če lasišče pordeči, srbečica pa se okrepi, je nujen posvet pri dermatologu, k njemu se obrnemo po pomoč tudi takrat, ko imamo morebiti že znane dermatološke težave. Prhljaj, če ni preveč izrazit, lahko poskusimo odpraviti z domačimi pripravki, denimo z oljem čajevca, aloje vero, sodo bikarbono, oljem limonske trave, jabolčnim kisom, limoninim sokom in zelenim čajem.

Kdor se redkeje temeljito razčesava, tvega nastanek prhljaja.

zdravjestresstaranjekaj povzroča prhljajprhljaj
