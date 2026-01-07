Prihaja rekordni mraz: topla hrana in pijača sta nujni, če je le mogoče, ostanite doma

Vremenoslovci napovedujejo izjemen padec temperature, zato je pomembno, da se na takšno vreme primerno pripravimo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so dali nekaj priporočil za ravnanje v dneh, ko se temperatura spusti globoko pod ničlo. V hladnem vremenu naj bodo še posebno previdni otroci, nosečnice in pa starejši, saj so ti najbolj ogroženi, je izpostavila starejša zdravnica specialistka na NIJZ Simona Perčič, dr. med. Mraz bolj ogroža tudi tiste s kroničnimi srčno-žilnimi obolenji, dihalnimi obolenji, sladkorne bolnike, gibalno omejene bolnike, tiste z nizkim socialno-ekonomskim statusom in tiste, ki živijo v okolju, ki je manj primerno za nizke temperature – denimo v neizoliranih bivalnih prostorih, s slabo klimatizacijo, slabim ogrevanjem ali plesnijo. Ogrožene so tudi nekatere skupine ljudi, poleg brezdomcev tudi delavci na prostem.

Če je le mogoče, je ob zelo nizkih temperaturah najboljše ostati doma oziroma nekje na toplem, je poudarila Perčičeva. »Poskrbimo za starejše, pripravimo jim hrano in pijačo ter zdravila, da jim ni treba ven, v trgovino ali v lekarno. V mrazu obstaja namreč velika nevarnost, da padejo na zaledenelih pločnikih ali stezah in padec v starejših letih ima lahko težke posledice,« je poudarila. »Otroke primerno oblečemo, najbolje čebulasto, to se pravi v slojih več oblačil. Oblačila naj ne bodo mokra, ker z vlago odvajamo toploto iz telesa,« je opozorila. Najmlajših v mrazu ne nosimo predolgo v nahrbtniku ali nosilki. Otrok je premalo oblečen, če se na mrazu trese. Če opazimo ta odziv, ga nemudoma dodatno zaščitimo proti mrazu ali odnesemo nekam na toplo. Topla hrana in pijača v mrzlih dneh nista le prijetni, pač pa tudi zdravju koristni, smo še izvedeli.

Podhladitev Podhladitev je medicinsko stanje, ko jedrna telesna temperatura pade pod 35 °C. Takrat se začnejo telesne funkcije upočasnjevati. Simptomi podhladitve so zmedenost, nerazločen govor, slaba koordinacija, bleda/hladna koža, v hujših primerih tudi izguba zavesti. K podhladitvi prispevajo štirje dejavniki: nizke temperature, močan ali hladen veter, vlaga in hladna voda. Hladno okolje sili telo, da se bolj trudi, da ohrani normalno telesno temperaturo 37 °C, saj hladno okolje – zrak, voda in sneg – odvzemajo toploto telesu. Podhladitev lahko povzročijo že temperature nad 10 °C skupaj z dežjem in/ali vetrom.

Pri fizični aktivnosti na prostem, kot je odstranjevanje snega, je potrebna previdnost. »Če bi radi izvajali aktivnosti na prostem, pa smo srčno-žilni bolniki, delamo počasi oziroma se primerno prehranimo, ker telo pri fizični aktivnosti v mrazu potrebuje več energije,« je poudarila. Posredno imajo vpliv nizke temperature vpliv tudi na kurjavo. Če kurimo na drva ali na plin, preverimo, da dim ne uhaja iz peči, kajti lahko pride do zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

»Zato priporočamo merilce, ki alarmirajo, kadar so koncentracije ogljikovega monoksida v stanovanju oziroma sobah previsoke,« je dejala predstavnica NIJZ. Uživanje alkohola in drugih psihoaktivnih snovi je v mrzlih dneh še bolj tvegano, je poudarila strokovnjakinja. Pod vplivom teh snovi namreč ne čutimo podhladitve, zaradi česar se še naprej zadržujemo na mrazu, kar je lahko usodno.

Ranljive skupine naj ostanejo na toplem. FOTO: Marina113/Getty Images