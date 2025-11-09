Pripomoček za vse, ki želijo jesti zdravo, premišljeno in trajnostno

Med njimi je tudi več tisoč živil z ekološkim logotipom EU in takšnih, ki ustrezajo merilom za pridobitev nacionalnega simbola Dobra izbira. Ta bo v Sloveniji postopoma nadomestil vsem dobro poznani srček Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, primarno uveljavljen s sloganom »Varuje zdravje«.

To bo še en korak k večji preglednosti informacij o izdelkih na trgovskih policah. Aplikacija Veš, kaj ješ tako dodatno utrjuje svoj položaj kot zaupanja vreden digitalni vodnik za vse, ki želijo jesti zdravo, premišljeno in trajnostno.

Mobilna aplikacija Veš, kaj ješ deluje v okviru programa Inovativne rešitve za informirane odločitve, ki ga izvajajo Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju z Zvezo potrošnikov Slovenije in Institutom Jožef Stefan, sofinancira pa ga ministrstvo za zdravje RS. Izvajalci programa poudarjajo, kako pomembno je, da nam ni vseeno, kaj vsebuje živilo, ki ga postavimo v nakupovalno košarico.

FOTO: Jorge Aguado Martin/Gettyimages

To ni pomembno le za naš okus, ampak predvsem za naše zdravje, dobro počutje in varovanje okolja. Jasne in pregledne informacije o živilih so ključne, da lahko potrošniki izbiramo premišljeno in ozaveščeno – ne le med cenejšimi in dražjimi izbirami, temveč tudi med bolj in manj uravnoteženimi ter trajnostnimi ali manj trajnostnimi.

Razširjena baza živil za še več informiranih odločitev

V okviru zadnjega popisa slovenskega trga so bili v podatkovno bazo aplikacije vključeni številni novi izdelki. Uporabniki lahko danes preverijo hranilno vrednost za večino na trgu dostopnih predpakiranih živil. S tem je aplikacija eden najdostopnejših in celovitih virov prehranskih informacij pri nas – zanesljiv in vedno na voljo.

Prof. dr. Igor Pravst, Inštitut za nutricionistiko: »Aplikacija Veš, kaj ješ podatke o sestavi črpa iz različnih virov, med katerimi so trenutno ključni podatki, zbrani z rednimi popisi živil na trgu. V naše zadnje zbiranje podatkov so bile vključene skoraj vse največje trgovske družbe, zajeli pa smo več kot 30.000 različnih izdelkov, od tega skoraj 18.000 takšnih, ki jih pri prejšnjih vzorčenjih nismo našli.

FOTO: Gettyimages

Večinoma gre bodisi za nova bodisi bistveno spremenjena živila. Tudi sicer naše izkušnje kažejo, da se na slovenskem trgu na tri ali štiri leta zamenja več kot 50 odstotkov predpakiranih živil, zaradi česar je vzdrževanje aktualne baze o sestavi živil velik izziv. Pri tem, poleg popisov, uporabljamo tudi druge pomembne vire podatkov. Zelo dragocene so na primer fotografije tisočih novih ali spremenjenih živil, ki nam jih dnevno pošiljajo uporabniki aplikacije.

Vse pomembnejši so tudi podatki, ki nam jih posredujejo proizvajalci živil in trgovske družbe. Zanje smo v sodelovanju z IJS v posebnem informacijskem orodju NutriBase omogočili, da samostojno in brez stroškov posodabljajo podatke o sestavi svojih izdelkov in s tem zagotavljajo točne informacije potrošnikom.«

Načrtovan znak Dobra izbira za živila z ugodno hranilo sestavo

Potrošniki v množici živil pogosto težko prepoznajo takšna z ugodnejšo hranilno sestavo in pri tem jim lahko pomagajo različni simboli in sheme.

V okviru nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje Dober tek, Slovenija je ministrstvo za zdravje predvidelo tudi vzpostavitev nacionalnega znaka Dobra izbira – za lažje prepoznavanje živil z ugodno prehransko sestavo.

Znak je že uveden v mobilno aplikacijo Veš, kaj ješ. Trenutno se pri vseh živilih, ki glede na dostopne podatke ustrezajo merilom za njegovo pridobitev, prikaže v sivi barvi. S sprejetjem nacionalnega predpisa pa bo znak oživel v barvah in postal jasen vizualni kažipot do bolj zdravih odločitev.

V aplikaciji tudi podatki o ekoloških živilih

Ena najodmevnejših novosti aplikacije v letu 2025 je prikaz ekološkega logotipa EU. Tako lahko od letos uporabniki s fotografiranjem črtne kode živila v aplikaciji Veš, kaj ješ preverijo, ali ima izdelek uradni ekološki logotip EU.

»Ekološki znak nosi pomen trajnosti – manjša obremenitev narave in spodbuda odgovorne rabe virov. Evropske potrošniške organizacije v okviru BEUC opozarjamo, da je prehrana prebivalcev EU precej neusklajena s smernicami za zdravo prehranjevanje: 80 odstotkov Evropejcev ne zaužije dovolj polnozrnatih žit, stročnic, sadja in zelenjave.

FOTO: Ipopba/Gettyimages

Nezadosten vnos rastlinskih živil je povezan s številnimi nenalezljivimi kroničnimi boleznimi in nepotrebnimi smrtmi, zato je prehod k trajnosti pomemben tako za zdravje kot okolje,« poudarja Jasmina Bevc Bahar, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije, in dodaja: »Ekološka živila niso le modna izbira, temveč so rezultat strogega nadzora in jasno določenih pravil.« Vsaj 95 odstotkov sestavin v takšnih izdelkih mora izvirati iz ekološke pridelave, uporaba pesticidov, umetnih gnojil in aditivov pa je močno omejena.

Poleg tega morajo vsi postopki – od pridelave in predelave do transporta in skladiščenja – slediti natančno določenim standardom, ki zagotavljajo kakovost in zanesljivost ekološkega znaka. V aplikaciji Veš, kaj ješ je poleg znaka za ekološka živila tudi podatek o certifikacijskem organu in izvoru surovin, tako da so uporabniki seznanjeni, ali gre za kmetijstvo Slovenije, Evropske unije ali zunaj EU.

Zakaj so oznake pomembne?

Novi simboli v aplikaciji niso le vizualna popestritev – imajo močan praktičen pomen.

Jasnost: potrošniki lahko preprosteje primerjajo izdelke med seboj in lažje izberejo.

Zdravje: znak Dobra izbira izpostavi živila z manj sladkorja, soli in nasičenih maščob.

Trajnost: ekološka oznaka spodbuja odgovorno pridelavo in varuje okolje.

Spodbuda proizvajalcem: jasna merila spodbujajo podjetja, da izboljšujejo kakovost svojih izdelkov.

V današnjem svetu, kjer se pri odločanju vse bolj zanašamo na digitalne pripomočke, imajo aplikacije, kot je Veš, kaj ješ, pomembno vlogo pri spodbujanju bolj uravnoteženih izbir in prilagajanju sodobnim navadam potrošnikov, še posebno zato, ker so sprednje strani embalaže živil pogosto prej oglasno sporočilo kot pa nosilec koristnih informacij.

Raziskave kažejo, da preprosta in barvno označena sporočila pomembno vplivajo na izbiro hranilno ugodnejših živil – enaka logika pa velja tudi za digitalne pripomočke.

Ko aplikacija ponudi jasne barvne oznake in simbole, uporabnikom močno olajša razumevanje podatkov in dokazano spodbuja bolj zdrave prehranske odločitve, še poudarjajo na ZPS.