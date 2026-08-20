Raje bi večjega: zaradi neustrezne velikosti uda so se že končale zveze!

Znanstveniki so se vprašanja, kakšen je idealen penis, lotili precej konkretno in ženskam v nedavni študiji namesto fotografij ponudili 33 tridimenzionalnih modelov penisov različnih velikosti.

Udeleženke so izbirale idealno velikost v stalni zvezi in pa avanturi za eno noč. Za dolgoročno zvezo so v povprečju izbrale penis, v erekciji dolg 16 centimetrov in z obsegom 12,2 centimetra. Za eno noč so bile želje nekoliko večje: 16,3 centimetra dolžine in 12,7 centimetra obsega. Razlika je bila najbolj izrazita prav pri debelini. Raziskava je razkrila še eno zanimivost: kar 27 odstotkov žensk je povedalo, da so že kdaj končale razmerje, ker velikost partnerjevega penisa ni ustrezala njihovim željam. Večkrat jih je zmotil premajhen kakor pa prevelik penis.

Da ideal očitno ostaja nekje okoli 16 centimetrov, nakazuje tudi raziskava iz leta 2024. V njej so ženske kot najbolj zaželeno dolžino penisa v erekciji navedle približno 15,6 centimetra. Raziskovalci so preverjali celo želeno obliko glavice: najbolj priljubljena je bila nekoliko zožena oblika z manj izrazitim robom kožice.