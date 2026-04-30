ŠPANSKI BEZEG

Raste na številnih dvoriščih in ima neverjetne učinke na zdravje

Španski bezeg je zdravilna rastlina, ki se tradicionalno uporablja proti revmi, bolečinam in vnetjem, raziskave pa potrjujejo njene protivnetne učinke.
FOTO: Uzhursky/Gettyimages

FOTO: Uzhursky/Gettyimages

FOTO: Arina_bogachyova/Gettyimages

FOTO: Arina_bogachyova/Gettyimages

FOTO: Natasha_chaika/Gettyimages

FOTO: Natasha_chaika/Gettyimages

FOTO: Uzhursky/Gettyimages
FOTO: Arina_bogachyova/Gettyimages
FOTO: Natasha_chaika/Gettyimages
M. Fl.
 30. 4. 2026 | 15:00
Omamen vonj španskega bezga (Syringa vulgaris) je znanilec aprila in maja, vendar je ta priljubljena rastlina veliko več kot le lep okras. Gre za izjemno zdravilno rastlino, katere vrednost v ljudskem zdravilstvu cenijo že stoletja, njene lastnosti pa danes potrjuje tudi znanost. V ljudski medicini se že od nekdaj uporablja za številne težave. Pripravki iz cvetov in listov so služili za zdravljenje revme, protina, bolečin v mišicah, zniževanje telesne temperature ter lajšanje prebavnih in kožnih težav. Čeprav se v uradni medicini redko uporablja, znanstvene raziskave potrjujejo njegove koristi. Študije so dokazale njegove močne antioksidativne in protivnetne lastnosti, ki jih pripisujejo spojinam, kot je oleuropein. Potrjeno je tudi zaščitno delovanje na jetra.

Olje iz španskega bezga

Eden najbolj priljubljenih pripravkov iz njega je olje oziroma macerat, ki ga lahko preprosto pripravite doma. Tradicionalno se uporablja za masažo pri revmatičnih težavah, artritisu in išiasu. Steklen kozarec napolnite s svežimi cvetovi in jih prelijte s hladno stiskanim oljem po izbiri (olivnim, mandljevim, sončničnim). Kozarec dobro zaprite, na soncu ga pustite dva do tri tedne ter ga občasno pretresite. Nato olje precedite skozi gazo in ga shranite v temno steklenico. Uporablja se za masažo bolečih sklepov in mišic.

FOTO: Arina_bogachyova/Gettyimages
FOTO: Arina_bogachyova/Gettyimages

Več kot samo olje

Poleg olja lahko iz cvetov pripravite tinkturo. Ta nastane tako, da cvetove za nekaj tednov namočite v alkoholu, uporablja pa se pri kašlju, prebavnih težavah in ledvičnih kamnih. Zaradi adstringentnih lastnosti je španski bezeg odličen tudi v kozmetiki in dobrodošel za pomirjanje rdečice in razdražene, občutljive kože. Preprost tonik za obraz pripravite tako, da sveže cvetove za en teden namočite v nepozebnikovi vodici.

Za čaj

Čaj iz španskega bezga se v ljudskem zdravilstvu uporablja predvsem za lajšanje vnetij, bolečin in pri prehladnih obolenjih. Pripravlja se preprosto, vendar se z njim ne sme pretiravati.

Potrebujete:

  • eno do dve čajni žlički posušenih cvetov ali listov
  • 2–2,5 decilitra vrele vode

Cvetove prelijte z vrelo vodo, pokrijete in počakajte približno 10–15 minut. Nato precedite in pijete eno do dve skodelici na dan.

Učinki:

Čaj pomaga pri zniževanju temperature, lajša blaga vnetja in bolečine, uporablja se pri prehladu in kašlju ter skrbi za dobro prebavo.

FOTO: Natasha_chaika/Gettyimages
FOTO: Natasha_chaika/Gettyimages

Pomembno opozorilo

Cvetovi španskega bezga so užitni, vendar imajo izrazit in rahlo grenak okus, zato jih uporabljamo zmerno. Lahko jih dodamo medu ali sladkorju za aromatiziranje sladic in čajev ali jih uporabimo kot dekoracijo za solate in sladice. 

  • Uživajte ga v majhnih količinah.
  • Ni priporočljiv za nosečnice, doječe matere in otroke.
  • Pri večjih količinah lahko povzroči slabost ali draženje.

Sorodni članki

Razno
RAJ DOMA

Za lepe dišeče cvetove španskega bezga: mlačna voda in sladkor

Z malo pozornosti lahko lepi dišeči cvetovi španskega bezga dolgo krasijo naš dom; vaze ne postavimo na sonce, vodo v njej menjamo vsak dan.
12. 5. 2025 | 17:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SLASTNO

Aromatični beli čipkasti cvetovi so tudi dobrega okusa

Črni bezeg je rastlina, katere darove nabiramo dvakrat na leto, spomladi in zgodaj poleti cvetove, jeseni pa temno rdeče, skoraj črne jagode.
Alenka Kociper2. 6. 2023 | 10:17
Photo
Bulvar  |  Suzy
GRMOVNICA

Španski bezeg: škrlatna divjina, od šopka do palačink

Španski bezeg je dišeča grmovnica, ki zacveti belo, roza, nežno vijolično ali v škrlatni barvi aprila in maja. Pravijo, da njegovi cvetovi naznanjajo konec pozeb. Je nezahtevna rastlina, ki ima sicer rada sonce, a se prilagodi vsem vremenskim razmeram in tlom. Je zelo družaben, okoli njega lahko sadimo različne grmovnice in cvetlice, še posebno pa bodo uspevale čebulnice, npr. tulipani.
25. 5. 2023 | 06:00

Več iz teme

zdravilne rastlinezdravjerastlinenaredi samšpanski bezeg
