Rastlina, ki ščiti pred rakom in srčnimi boleznimi: uporablja se že tisočletja

Baziliko so stari Egipčani uporabljali pri obredih balzamiranja, danes pa je znana po številnih koristih za zdravje. »Zlasti posušena je odličen vir vitamina K. Ta krepi kosti in igra ključno vlogo pri strjevanju krvi. A to je šele začetek njenih številnih pozitivnih učinkov,« za Cleveland Clinic pojasnjuje registrirana dietetičarka Gillian Culbertson. »Vsebuje hranila in spojine, ki pomagajo pri preprečevanju kroničnih bolezni, kot so rak, sladkorna bolezen, srčne bolezni in artritis. Poleg tega premore antibakterijske in protivnetne lastnosti, pozitivno pa vpliva tudi na duševno zdravje.«

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Zakaj je tako učinkovita?

Listi bazilike so, naj gre za navadno oziroma sladko baziliko, ki je najpogostejša in najbolj priljubljena, italijansko ali genovsko baziliko, vijolično baziliko ali tulsi, tako imenovano sveto baziliko, bogati z antioksidanti. Čeprav se razlikujejo po okusu, imajo vse podobno prehransko sestavo, piše miss zdrava. Antioksidanti so snovi, ki celice ščitijo pred poškodbami. Z njimi bogata prehrana manjša tveganje za kronične bolezni. Brez njih so celice bolj dovzetne za poškodbe, ki povzročijo resne zdravstvene težave, kot so artritis, srčno-žilne bolezni in maligna obolenja.

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»Vse več je znanstvenih dokazov, da bi lahko bila bazilika učinkovito sredstvo pri preprečevanju raka,« pravi Culbertsonova in dodaja: »Vendar bo potrebnih več raziskav na ljudeh, da bi potrdili te obetavne rezultate in ugotovili, kakšna količina bazilike prinaša koristi za zdravje.« Prejšnje raziskave so pokazale, da lahko sladka prepreči rast celic raka debelega črevesa, šest različnih vrst bazilike pa je pokazalo protitumorske lastnosti. Pri osebah, ki že imajo raka, lahko vitamin C, cink in železo iz listov pomagajo pri krepitvi imunskega sistema, navaja Center za raziskovanje raka UT Health San Antonio MD Anderson.

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Dodatne raziskave so pokazale, da bazilika pomaga pri zniževanju visokega krvnega tlaka in izboljšanju ravni holesterola. Po podatkih klinike Cleveland študije, izvedene na ljudeh in živalih, potrjujejo, da pomaga uravnavati raven sladkorja v krvi. Povišana raven sladkorja v krvi je povezana z razvojem sladkorne bolezni in odpovedjo ledvic. Čeprav ni natančno priporočene količine začimbnice, ki bi jo morali za učinke zaužiti, prehranska dopolnila v obliki tablet običajno vsebujejo od 250 do 500 miligramov. Na voljo so na spletu in v trgovinah z zdravo prehrano, bazilika je na voljo tudi v obliki svežih, zamrznjenih ali posušenih listov. Pred uživanjem je treba liste dobro oprati in toplotno obdelati.

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Ključna je zmernost

Pri nekaterih lahko uživanje bazilike vpliva na delovanje zdravil in povzroči prekomerno redčenje krvi, opozarja dietetičarka. Prav tako lahko prekomerno zniža raven sladkorja v krvi in krvni tlak. »Če želite baziliko zaradi izboljšanja določenega zdravstvenega stanja vključiti v prehrano, raje kot prehranska dopolnila izberite sveže liste in se pred uživanjem vsekakor posvetujte z zdravnikom,« svetuje Culbertsonova.