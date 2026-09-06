Razbijamo tabuje: seks v starosti je še kako pomemben!

Četudi se seks v medijih in žgečkljivih filmih povezuje le z mladimi, to še ne pomeni, da ni prisoten ali pomemben pri starostnikih. Da sta spolnost in spolno zdravje bistvena sestavina za doseganje popolnega dobrega počutja tudi v tretjem življenjskem obdobju, je pred leti poudarjala že Svetovna zdravstvena organizacija. Vse to pa potrjujejo tudi številne raziskave, denimo tista iz lanskega leta, ki so jo izvedli italijanski znanstveniki. »Koncept spolnosti je bil vedno povezan z mladostjo in zdravjem, izraz pa je običajno omejen zgolj na fizično delovanje. Ta stereotip so podžigali tudi verski vplivi, ki spolnost legitimizirajo le, če je namenjena razmnoževanju. Zato seks za starejše postane tabu, kar hrani mit o nespolni starosti,« poudarjajo avtorji raziskave Spolnost pri geriatričnih bolnikih: povezava med spolno aktivnostjo in kakovostjo življenja starejših moških. Mimogrede, geriatrija je proučevanje in zdravljenje starostnih bolezni.

V starosti je pomembno ohranjati in udejanjati željo po spolnosti. FOTO: Lwa-dann Tardif/Getty Images

Čeprav se zanimanje za spolnost in iskanje spolnega užitka s starostjo zmanjšujeta, ima ohranjanje spolne želje in spolne aktivnosti tudi v tej fazi življenja izjemno pozitiven učinek. Raziskovalci izpostavijo, da statistika Italijanskega centra za študije socialnih naložb kaže, da ima 73,4 odstotka Italijanov med 61. in 70. letom spolno aktivno življenje, pri starejših od 70 let je ta odstotek približno 39 odstotkov. Ocenjuje se, da približno 50–70 odstotkov moških, starejših od 60 let, trpi za erektilno disfunkcijo; poleg tega epidemiološki podatki kažejo, da ima več kot polovica žensk po menopavzi spolno disfunkcijo. V študiji so pri moških raziskovali povezave med spolno funkcijo, depresivnimi simptomi in kakovostjo življenja. »Čeprav lahko izboljšave spolne funkcije izboljšajo kakovost življenja, niso zadostne za popolno ublažitev negativnih učinkov depresivnih simptomov. Zato so za izboljšanje splošnega počutja potrebni celostni pristopi zdravljenja, ki obravnavajo tako psihološke kot fizične dimenzije spolne disfunkcije,« poudarjajo.

Težave zaupajte zdravniku. FOTO: Peter Dazeley/Getty Images

Odnos starejših ljudi do spolnosti sta s pomočjo intervjujev raziskovala tudi Eva Rotman in dr. Boris Miha Kaučič (raziskava je bila objavljena 2019 v Reviji za zdravstvene vede). Sodelovalo je šest ljudi, starejših od 65 let, ki bivajo v domačem ali institucionalnem okolju. »Kvalitativna analiza je pokazala, da je starejšim ljudem intimnost pomembnejša od spolnosti. Kot najpogostejše ovire v spolnosti so navajali zdravstvene težave, pomanjkanje partnerja in izgubo interesa. Stereotipov in predsodkov ne zaznavajo, opazijo pa splošno negativno mnenje v družbi, ki pa jih ne prizadene in ne vpliva na njihovo samopodobo ali spolno aktivnost,« sta strnila. In še, da si bo treba v prihodnje prizadevati za pozitivnejši odnos do spolnosti v starosti ter s tem doprinesti k odpravljanju stereotipov. Da starostniki, ki prenehajo spolno aktivnost, na določenih področjih, predvsem v socialnih odnosih in dobrem počutju v okolju, doživljajo znatno časovno zmanjšanje kakovosti življenja, pa izhaja iz avgusta letos objavljene raziskave, ki so jo opravili znanstveniki iz Poljske, Nemčije in Španije.

V starosti je še kako pomembno ohranjati in tudi udejanjati željo po spolnosti. Se s partnerjem oziroma partnerico pogovoriti o svojih željah in morebitnih strahovih. Raziskovati nove načine izražanja intimnosti, ki zaradi starostnih težav, kot so denimo težave s sklepi, ne povzročajo bolečin ali nelagodja. In kar je najpomembneje: težave v postelji zaupati svojemu zdravniku. Včasih je lahko dovolj že en poglobljen pogovor.