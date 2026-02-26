Razkrili so, kaj so ubijalci razpoloženja med seksom

Portal Superdrug je postregel z rezultati raziskave na temo, kaj ljudi najbolj zmoti pri seksu. Odgovarjalo je več kot dva tisoč udeležencev iz ZDA in Evrope, sodelujoči pa so razkrili, kaj so ubijalci razpoloženja med seksom, in nas tako spomnili, da sta poleg kemije pri intimi pomembna tudi varnost in spoštovanje.

Prekinitev

Eden najbolj neprijetnih spodrsljajev, ki lahko v sekundi ubije vzdušje, pa četudi povsem nenamerno, je napačno ime. To pogosto sproži zadrego, dvom in občutek primerjanja z bivšimi, zato je pogovor takoj zaželen. Pravzaprav je vsakršna nenadna prekinitev odnosa ne glede na vzrok lahko velik šok, ki lahko prinese stres, sram in občutek izgube zasebnosti.

Vetrovi

Telesne funkcije so povsem normalne, vsakemu lahko uidejo vetrovi v najbolj občutljivem trenutku in tako hitro povzročijo smeh ali zadrego. Vse je odvisno od sproščenosti para in smisla za humor. Veliko bolj pogosto, kot si ljudje mislijo, je tudi uhajanje urina, zlasti pri določenih položajih ali večji sprostitvi. Namesto sramu strokovnjaki priporočajo miren odziv.

Spahovanje

Tudi spahovanje je nekaj povsem človeškega, ni pa privlačno. V napačnem trenutku lahko hitro prekine občutek bližine. Tudi kihanje lahko koga zmoti, za kratek čas pokvari tempo, vse pa je odvisno od občutljivosti partnerjev. Moški ritem pogosto zapravijo z napačno smerjo, ko s penisom dregnejo drugam. To ni le neprijeten občutek, lahko je tudi boleč.

Snemanje

Nekateri uživajo v snemanju spolnega odnosa in poznejšem gledanju posnetkov. Za nekatere je to vznemirljivo, za druge pa velik pritisk. Privolitev je tukaj absolutno ključna, saj je brez jasnega dogovora odgovor vedno ne. Tudi različni fetiši vedno potrebujejo soglasje, poljubljanje stopal je tako za nekatere absolutno da, za druge pa nikakor ne. Predlog, če ni predstavljen primerno, je lahko slišati vsiljivo in neokusno.