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POLETJE NA KROŽNIKU

Raznolika prehrana je ključ do zdravja in zdrave teže

Obstajajo pa živila, ki so še posebej učinkovita pri spopadanju z odvečnimi kilogrami.
Lubenice so odlične ne le za hujšanje, temveč tudi za prepotrebno hidracijo telesa. FOTO: Coffeeandmilk/Getty Images

Lubenice so odlične ne le za hujšanje, temveč tudi za prepotrebno hidracijo telesa. FOTO: Coffeeandmilk/Getty Images

Bogate so z vitaminom E, ki kožo hrani od znotraj. FOTO: David Burton/Getty Images

Bogate so z vitaminom E, ki kožo hrani od znotraj. FOTO: David Burton/Getty Images

Vsebuje betakaroten, provitamin A, ki se v telesu pretvori v vitamin A in ščiti našo kožo pred sončno svetlobo. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Vsebuje betakaroten, provitamin A, ki se v telesu pretvori v vitamin A in ščiti našo kožo pred sončno svetlobo. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Bučke so odlične za hujšanje. FOTO: Claudia Totir/Getty Images

Bučke so odlične za hujšanje. FOTO: Claudia Totir/Getty Images

Lubenice so odlične ne le za hujšanje, temveč tudi za prepotrebno hidracijo telesa. FOTO: Coffeeandmilk/Getty Images
Bogate so z vitaminom E, ki kožo hrani od znotraj. FOTO: David Burton/Getty Images
Vsebuje betakaroten, provitamin A, ki se v telesu pretvori v vitamin A in ščiti našo kožo pred sončno svetlobo. FOTO: Simpleimages/Getty Images
Bučke so odlične za hujšanje. FOTO: Claudia Totir/Getty Images
U. S.
 19. 6. 2026 | 05:42
3:32
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Nimajo čarobne sestavine, ki bo čez noč stopila kilograme in maščobo, a določena živila vsebujejo hranila, ki jih potrebuje telo, hkrati pa pomagajo pospešiti proces hujšanja. Poleg tega pomagajo zmanjšati celulit: živila, bogata z vodo, vitaminom C in antioksidanti, bodo telesu pomagala pri spopadanju z vsakodnevnim onesnaženjem telesa iz okolja, ki povzroča razgradnjo kolagena in s tem pojav celulita. Da bi se ga znebili hitreje in učinkoviteje, v dnevno prehrano vključimo več sezonskega sadja in zelenjave, zlasti bogate z antioksidanti in z visoko vsebnostjo vode. Poletje je bogato, razveseljuje nas s sadjem in zelenjavo, od jagodičevja, češenj, višenj, breskev do paprik, paradižnika, kumar, jajčevcev, bučk, zelja, solate, blitve ... Najdemo jih na lokalnih tržnicah in trgovinah. Pa poglejmo, katera živila naj bodo pogosteje na jedilniku.

Breskve vsebujejo vitamine C, E, K in A.

Lubenice so odlične ne le za hujšanje, temveč tudi za prepotrebno hidracijo telesa. Kar 92 odstotkov lubenice je voda, zaradi česar je odličen poletni prigrizek. Voda, ki jo vsebuje, nam bo dala občutek sitosti, likopen pa zagotavlja antioksidativno zaščito celic. Kdo se lahko upre sočnim in sladkim poletnim breskvam? Vsebujejo vitamine C, E, K in A. O češnjah smo te dni že pisali, so odlični poletni sadež, ki bo potešil željo po sladkem, zlasti koristne so, če jih zaužijemo pred spanjem: vsebujejo melatonin, hormon, ki nam pomaga lažje zaspati. Maline so prave zdrave bombice: ena skodelica bo pokrila 28 odstotkov dnevnih potreb po vlakninah, vsebuje tudi 35 odstotkov priporočene dnevne količine vitamina C. Bogate so z vitaminom E, ki kožo hrani od znotraj.

Brokoli je izjemen vir vitamina C.

Zelje, ohrovt, solata in blitva vsebujejo zelo malo kalorij, bogati so s fitohranili, ki ne le hranijo telo, ampak dajejo tudi daljši občutek sitosti. Najbolje jih je jesti surove ali kuhane na pari. Brokoli lahko uživamo brez prevelikih omejitev, saj vsebuje le malo kalorij, okoli 33 kcal na 100 g, zato pa je bogat z vlakninami, je izjemen vir vitamina C, vitaminov K, A in B ter mineralov, kot so kalij, železo in mangan, vsebuje tudi žveplovo spojino, ki pomaga pri proizvodnji testosterona. Ta hormon je odgovoren za spodbujanje telesa, da kuri maščobo. Najbolje ga je uživati ​​kuhanega na pari. Korenje je odlično v boju proti odvečni teži: je nizkokalorično, vsebuje skoraj 3 grame vlaknin na 100 gramov. Čeprav ga običajno pripravljamo v juhi, je odlično pečeno v pečici, pa tudi sveže, na primer v solati. Vsebuje betakaroten, provitamin A, ki se v telesu pretvori v vitamin A in ščiti našo kožo pred sončno svetlobo in oksidativnim stresom. Bučke, ki niso zelenjava, pač pa botanično gledano sadje, so odlično živilo za hujšanje, saj so nizkokalorične, vsebuje kar 40 odstotkov priporočenega dnevnega odmerka vitamina A, olajšajo tudi prebavo.

Bogate so z vitaminom E, ki kožo hrani od znotraj. FOTO: David Burton/Getty Images
Bogate so z vitaminom E, ki kožo hrani od znotraj. FOTO: David Burton/Getty Images

Vsebuje betakaroten, provitamin A, ki se v telesu pretvori v vitamin A in ščiti našo kožo pred sončno svetlobo. FOTO: Simpleimages/Getty Images
Vsebuje betakaroten, provitamin A, ki se v telesu pretvori v vitamin A in ščiti našo kožo pred sončno svetlobo. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Bučke so odlične za hujšanje. FOTO: Claudia Totir/Getty Images
Bučke so odlične za hujšanje. FOTO: Claudia Totir/Getty Images

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