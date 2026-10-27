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Razpoke se širijo in množijo: ob ohladitvi se materiali krčijo in širijo, zato se vrata zatikajo, v stenah nastajajo vrzeli

Prostore moramo redno zračiti in spremljati poškodbe.
Uporabljamo tudi razvlaževalnik zraka. FOTO: Maryviolet/getty Images

Uporabljamo tudi razvlaževalnik zraka. FOTO: Maryviolet/getty Images

Razpoke v lesu potrjujejo nenehno delovanje lesa. FOTO: Bojan Žnidaršič

Razpoke v lesu potrjujejo nenehno delovanje lesa. FOTO: Bojan Žnidaršič

Zamakanje ali puščanje vode odpravimo čim prej. FOTO: Dejan Javornik

Zamakanje ali puščanje vode odpravimo čim prej. FOTO: Dejan Javornik

Uporabljamo tudi razvlaževalnik zraka. FOTO: Maryviolet/getty Images
Razpoke v lesu potrjujejo nenehno delovanje lesa. FOTO: Bojan Žnidaršič
Zamakanje ali puščanje vode odpravimo čim prej. FOTO: Dejan Javornik
L. K.
 27. 10. 2026 | 17:30
2:56
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Hladnejši jesenski dnevi po vročem poletju prinesejo spremembe tudi v domovih. Vrata se začnejo na lepem zatikati, ob oknih nastanejo reže, na stenah in stropih pa razpoke. Slišati je lahko celo pokanje. Pogosto gre za naravno odzivanje gradbenih materialov na spremembe temperature in vlage, pojasnjujejo gradbeni inženirji.

A zakaj se vrata tako zatikajo? Les vpija vlago iz zraka, zato nabrekne in spremeni svoje dimenzije. Tudi drugi materiali se zaradi temperaturnih sprememb širijo in krčijo, a različno hitro. To povzroča napetosti na stikih, značilne zvoke in manjše premike. Čeprav so stavbe zasnovane tako, da jih prenesejo, lahko spoji sčasoma oslabijo.

Razpoke v lesu potrjujejo nenehno delovanje lesa. FOTO: Bojan Žnidaršič
Razpoke v lesu potrjujejo nenehno delovanje lesa. FOTO: Bojan Žnidaršič

V hladnejših mesecih se poveča možnost kondenzacije, še zlasti kadar so stene in okna hladni, zrak pa vlažen. Vlago vpija tudi les, dolgotrajna vlažnost pa lahko poškoduje obloge in povzroči plesen. Zato je pomembno redno prezračevanje, predvsem v kuhinjah, kopalnicah in prostorih, kjer se suši perilo.

Razpoke lahko nastanejo zaradi krčenja in širjenja materialov, včasih pa opozarjajo na premikanje tal pod temelji. Glinena in muljasta tla se odzivajo na sušo, obilne padavine in puščanje vode. Neenakomerno premikanje lahko povzroči razpoke, deformacije odprtin ter težave pri zapiranju vrat in oken. Posebno pozorni bodimo na poškodbe, ki se širijo ali pojavljajo na več mestih.

Kako ukrepati?

Pri zatikanju vrat najprej preverimo tečaje in okvir. Vrat ne zapirajmo na silo, saj lahko povzročimo dodatno škodo. Če se težava stopnjuje, se posvetujmo z mizarjem ali gradbenim strokovnjakom.

Razpoke fotografirajmo in spremljajmo njihove spremembe. Prostore redno zračimo, med kuhanjem in prhanjem uporabljajmo prezračevanje, po potrebi pa tudi razvlaževalnik zraka. Zamakanje ali puščanje vode odpravimo čim prej.

Zamakanje ali puščanje vode odpravimo čim prej. FOTO: Dejan Javornik
Zamakanje ali puščanje vode odpravimo čim prej. FOTO: Dejan Javornik

In kdaj naj pokličemo strokovnjaka? Če razpoke ostajajo majhne in se ne spreminjajo, običajno zadostuje zgolj spremljanje. Strokovni pregled je priporočljiv, če se razpoke širijo, nastajajo nove poškodbe, omet odpada, vrata in okna pa vse težje normalno delujejo. Opozoriti velja še zlasti na razpoke, ki so široke od dva do pet milimetrov in jih spremljajo drugi znaki poškodb. Sama širina namreč še ne pomeni, da je konstrukcija ogrožena. Vsekakor pa je pomembno spremljati razvoj poškodb, ob morebitnem poslabšanju pa je treba pravočasno poiskati strokovno pomoč.

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