Redno vadite, rezultatov pa ni? Morda zanemarjate to ključno podrobnost

Če že lep čas redno telovadite in izvajate vaje za moč, a imate občutek, da se nikamor ne premaknete, razlog morda ni v izbiri vaj ali pogostosti treningov. Najbrž zanemarjate eno najpomembnejših načel za doseganje rezultatov: postopno povečevanje obremenitve. Ne glede na to, ali vadite v telovadnici ali doma, ste verjetno opazili, da so vaje, ki so vam na začetku predstavljale velik izziv, sčasoma postale vse lažje. To je pravzaprav odlična novica, saj pomeni, da je vaše telo postalo močnejše in se je prilagodilo naporu. Če pa želite še naprej napredovati, morate postopoma povečevati zahtevnost vaj, ki jih izvajate. Prav tu nastopi načelo, znano kot progresivno povečevanje obremenitve.

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Kaj je progresivno povečevanje obremenitve?

Gre za eno osnovnih načel treninga za moč, ki temelji na preprosti zamisli: da bi mišice še naprej postajale močnejše in se razvijale, jim moramo postopoma postavljati vedno večje izzive. Ko začnete trenirati, se telo prilagaja novi dejavnosti. Mišice postajajo močnejše, gibi bolj zanesljivi, vaje, ki so vas nekoč izčrpavale, pa vse lažje. Če več mesecev izvajate iste vaje z enakimi utežmi in enakim številom ponovitev, se lahko napredek sčasoma upočasni, saj telo ne dobiva več dovolj močnega dražljaja za nadaljnje prilagajanje. To ne pomeni, da takšna vadba nima koristi. Še vedno pomaga ohranjati moč in zdravje, vendar je ob želji po nenehnem povečevanju moči ali mišične mase pomembno, da občasno povečate zahtevnost treninga.

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Kako to načelo uporabiti v praksi?

Dobra novica je, da postopno povečevanje obremenitve ne pomeni, da morate pri vsakem treningu poseči po težjih utežeh. Obstaja več načinov, kako lahko postopoma otežite vadbo:

Povečajte težo uteži. Če ste doslej določeno vajo izvajali s pet-kilogramskimi ročkami, lahko čez nekaj časa poskusite z nekoliko težjimi.

Povečajte število ponovitev. Namesto dosedanjih osmih ponovitev poskusite narediti deset ali dvanajst z enako težo.

Dodajte še eno serijo. Če ste doslej določeno vajo izvajali v dveh serijah, lahko postopoma preidete na tri.

Izboljšajte nadzor nad gibi. Vaje izvajajte pravilneje, z večjim in nadzorovanim obsegom gibanja.

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Pomembno je poudariti, da ni treba vsega naštetega spreminjati hkrati. Dovolj je, da v skladu s svojimi zmožnostmi in cilji postopoma povečujete en element treninga.

Kako vedeti, kdaj je čas za povečanje teže?

Predstavljajte si, da izvajate počepe z osem-kilogramsko utežjo. Vaš cilj je narediti tri serije po deset ponovitev. Na začetku vam zadnje ponovitve predstavljajo izziv, po nekaj tednih pa brez težav opravite vse tri serije in imate občutek, da bi lahko še nadaljevali. To je dober znak, da ste pripravljeni na nekoliko večjo obremenitev. Poskusite lahko z nekoliko težjo utežjo, na primer devet- ali deset-kilogramsko, če jo imate na voljo. Sprva bo nova teža zahtevnejša, vendar se bo telo sčasoma prilagodilo tudi temu izzivu. Prav z majhnimi, postopnimi koraki gradi dolgoročni napredek.

Več ni vedno bolje

Čeprav je povečevanje obremenitve pomembno, to ne pomeni, da mora biti vsak trening težji od prejšnjega. Napredek ni vedno linearen. Na našo zmogljivost vplivajo številni dejavniki, med drugim kakovost spanja, stres, prehrana, regeneracija in raven energije. Zato bodo dnevi, ko boste lahko dvignili večjo težo ali naredili več ponovitev, pa tudi takšni, ko vam bo že običajni trening predstavljal večji izziv. Najpomembnejše je, da povečevanje obremenitve nikoli ne poteka na račun pravilne tehnike izvajanja vaj.

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Če zaradi težjih uteži izgubite nadzor nad gibi, občutite bolečino ali vaje ne morete izvesti pravilno, je bolje zmanjšati obremenitev in še naprej postopoma graditi moč. Ne smete zanemariti niti počitka. Mišice potrebujejo čas za regeneracijo, da se lahko prilagodijo treningu in postanejo močnejše.

Majhen trik za veliko spremembo

Če želite bolje spremljati svoj napredek, začnite voditi preprost dnevnik treningov. Zapišite si, katere vaje ste izvajali, koliko serij in ponovitev ste naredili ter kakšno težo ste uporabljali. Tako boste lažje opazili napredek, ki morda še ni viden v ogledalu. Morda lahko danes naredite dvanajst počepov z utežjo, s katero ste pred mesecem dni komaj opravili osem ponovitev. Ali pa vam je prvič uspelo narediti pravilno skleco. Vse to so dragoceni pokazatelji, da se trud obrestuje. Skrivnost uspešnega treninga za moč torej ni v tem, da se vsakič trudite do skrajnih meja, temveč v doslednosti, poslušanju lastnega telesa in postopnem povečevanju zahtevnosti vadbe, piše zadovoljna.hr.