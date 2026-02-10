Retinol na krožniku: hrana za lepšo kožo brez gubic

Retinol že dolgo slovi po koristnih učinkih na kožo in mladosten videz. Gre za aktivno obliko vitamina A in deluje kot močan antioksidant ter je sestavina številnih kozmetičnih izdelkov, ki zavirajo staranje. Spodbuja obnavljanje celic, izenačuje polt, posvetli kožo, zmanjšuje akne in brazgotine, izboljša teksturo kože in gladi tanke gubice. Kozmetične pripravke, ki vsebujejo retinol, je treba v nego polti uvajati postopoma: pomembno je začeti z nižjimi koncentracijami, da se koža prilagaja počasi, kar prepreči draženja. Takšni preparati se običajno kombinirajo s kremami za sončenje s SPF zaščito, saj retinol povečuje občutljivost kože na sonce. Vendar je pozitivne učinke retinola mogoče doseči tudi z uživanjem ustreznih živil, ki so bogata z vitaminom A. Ta je v živilih živalskega in rastlinskega izvora.
Vitamin A je topen v maščobah, zato kombinacija teh živil z zdravimi viri maščob bistveno izboljša njegovo absorpcijo.
Dnevne potrebe po vitaminu A se razlikujejo glede na starost in spol. Odrasle ženske naj bi ga dnevno zaužile približno 700 mikrogramov, nosečnice in doječe matere pa nekoliko več, od 770 do 1300 mikrogramov. Moški ga potrebujejo okoli 900 mikrogramov. Treba je vedeti, da se vitamin A shranjuje v telesu, zato lahko prekomerne količine povzročijo težave. Simptomi prevelikega vnosa vitamina A vključujejo nenadno slabost, omotico in glavobol, pa tudi resnejše težave, kot so poškodbe jeter in kosti. Če niste prepričani, koliko vitamina A bi morali zaužiti, se posvetujte z zdravnikom ali prehranskim strokovnjakom, svetuje Zadovoljna. hr.