Revmo je treba slišati: z bolečino se ne smemo sprijazniti

Revmatske bolezni lahko prizadenejo ljudi vseh generacij in celo telo ter pomembno vplivajo na gibanje, delo, družinsko in družabno življenje ter kakovost vsakdanjika. Ob letošnjem svetovnem dnevu, ki bo 12. oktobra, v Društvu revmatikov Slovenije poudarjajo, da revme ni treba le razumeti – treba jo je predvsem slišati.

Sodobna revmatologija danes omogoča zelo dobre izide zdravljenja.

Okrog 11 odstotkov ljudi ima revmatske težave (vnetne in nevnetne revmatske bolezni), bolnikov z vnetnim revmatizmom je v Sloveniji od 40 do 60 tisoč. Vnetne revmatske bolezni so kronične, kar pomeni, da potrebujejo stalen nadzor in zdravljenje. Lahko se pojavijo v otroštvu, mladosti ali najbolj aktivnem življenjskem obdobju. Začetek bolezni je lahko zelo neopazen – z vztrajno bolečino v sklepih ali hrbtenici, jutranjo okorelostjo, otekanjem sklepov, utrujenostjo ali drugimi težavami, ki jih človek zlahka pripiše stresu, staranju ali pomanjkanju gibanja. Toda nenehnih ali ponavljajočih se težav ne gre kar sprejeti. Pomembno je, da jih prepoznamo, o njih spregovorimo z zdravnikom in po potrebi pravočasno opravimo specialistični pregled.

Primanjkuje specialistov

Pozna diagnoza lahko pomeni, da bolezen dlje napreduje brez ustreznega zdravljenja, medtem ko lahko pravočasno zdravljenje napredovanje pomembno upočasni ali prepreči trajne okvare. Pravočasna obravnava zato ne pomeni le manj bolečin, ampak tudi ohranjanje gibljivosti, samostojnosti, delazmožnosti in kakovosti življenja, medtem ko lahko pozna diagnoza prinese dolgotrajne bolniške odsotnosti, zmanjšano delazmožnost, invalidnost, izgubo finančne neodvisnosti in prezgodnje upokojevanje.

Nujno je krepiti mišično maso. FOTO: Shutterstock

Začetek nove poti

Slovenski bolniki imajo dobre možnosti za dostop do sodobnega zdravljenja in terapij, pomemben napredek je bil dosežen tudi na področju diagnostike. Skrb vzbujajoča pa je dostopnost revmatološke obravnave, predvsem dolge čakalne dobe za prvi pregled, zaradi pomanjkanja revmatologov se podaljšujejo tudi obdobja med kontrolnimi pregledi. Bolnike namreč revmatolog pogosto spremlja dolgoročno, tudi vse življenje – preverja aktivnost bolezni, učinek zdravljenja in ga po potrebi prilagaja. V Društvu revmatikov Slovenije so skupaj s stroko ministrstvu za zdravje že predlagali, da se revmatologijo prepozna kot področje, na katerem primanjkuje specialistov, in uvede posebne spodbude za specializante. »Pri revmatologiji ne smemo čakati, da bo problem še večji. Sodobna revmatologija danes omogoča zelo dobre izide zdravljenja, ohranjanje delazmožnosti in preprečevanje invalidnosti. Škoda bi bilo, da bi bili ti dosežki za bolnike manj dostopni zaradi pomanjkanja specialistov,« poudarja, strokovna sodelavka iz društva.

Revmatologija je v zadnjih desetletjih izjemno napredovala. Za številne vnetne revmatske bolezni so danes na voljo učinkovita sodobna zdravljenja, pomembni pa so tudi gibanje, fizioterapija, zdrav življenjski slog, spremljanje bolezni in sodelovanje bolnika z zdravstvenim timom. »Prav zato želimo letos revmatske bolezni približati javnosti na nekoliko drugačen način. V sodelovanju s podjetjem AbbVie Slovenija smo pripravili serijo 12 kratkih videoposnetkov, v katerih o revmatskih boleznih spregovorita bolnik z ankilozirajočim spondilitisom in revmatologinja Urška Komel, dr. med., spec. interne medicine,« pojasnjuje sogovornica. »Odgovarjamo na vprašanja, ki si jih ljudje pogosto zastavljajo: katere so najpogostejše revmatske bolezni, kateri so prvi znaki, kdaj bolečina ni več 'samo bolečina', kako poteka pot do diagnoze, katere preiskave so potrebne ter kakšna je vloga zdravljenja, gibanja in fizioterapije.«

Pomembna je vadba za moč Redna telesna dejavnost je za bolnike del zdravljenja. Poleg aerobnih aktivnosti, kot so hoja, plavanje, kolesarjenje, planinarjenje, ter vaj za ohranjanje gibljivosti bi morala biti sestavni del rednih telesnih dejavnosti tudi vadba za moč. Aerobne aktivnosti krepijo srčno-žilni sistem, zelo malo pa pripomorejo k ohranjanju mišične mase. Vadba za moč lahko prepreči oziroma upočasni izgubo mišične mase. Zajema različne vaje z lastno težo, utežmi, elastičnimi trakovi in tudi s posebnimi fitnes napravami. Upoštevati je treba načela primerne, najbolje mediteranske prehrane z zadostnim vnosom beljakovin, s katero lahko učinkovito zavremo izgubo mišic.

Cilj je torej ljudi opolnomočiti, da ob prvih znakih ne omahujejo, svoje težave vzamejo resno in poiščejo strokovno pomoč. Hkrati želijo bolnikom, ki z boleznijo že živijo, pokazati, da diagnoza ni konec njihovih načrtov, ampak začetek poti, na kateri potrebujejo ustrezno zdravljenje, podporo in razumevanje. To je tudi med ključnimi sporočili letošnje kampanje Evropske zveze združenj za revmatologijo, Uresniči svoje sanje, ki poteka v letih 2025 in 2026 ter poudarja, da kronična vnetna revmatska bolezen ne sme biti ovira za uresničevanje osebnih ciljev.