Rooibos je zaradi blagodejnih učinkov na zdravje črevesja vse bolj cenjen

Rooibos je rdečkasto rjav čaj sladkega, zemeljskega okusa, ki ima več koristi za zdravje. Bogat je z antioksidanti, kar pomaga nižati tveganje nastanka vnetij v telesu in zaščititi celice pred poškodbami, kar je ključno za ohranjanje zdravega delovanja organov in tkiv. Ste vedeli, da obstaja tudi zeleni rooibos? Znanstvene raziskave kažejo, da rdeči pomaga zmanjševati vnetja, zeleni rooibos pa krepi črevesno sluznico in steno želodca, zato velja za močnega zaveznika pri ohranjanju zdrave prebave. Rooibos ni pravi čaj, torej ne vsebuje kofeina in ne bo kratil našega spanca, temveč nas bo z nežnim, aromatičnim okusom celo pomiril. Prispeva k zaščiti srca in jeter, uravnavanju ravni krvnega sladkorja. Komercialna pridelava rooibosa se je začela v začetku 20. stoletja, prva znanstvena raziskovanja njegovih učinkov pa so se pojavila v 60. letih prejšnjega stoletja. Od takrat številne študije potrjujejo njegovo zdravilno moč, zlasti na področju prebavil. Tudi novejše raziskave kažejo, da ima rooibos močan vpliv na zdravje črevesja. Študije na epitelnih celicah prašičjega črevesja, ki so zelo podobne človeškim, so pokazale, da izvlečki zelenega (nefermentiranega) in rdečega (fermentiranega) rooibosa krepijo črevesno sluznico in zmanjšujejo vnetja. Fermentirani rdeči je še posebno učinkovit pri blaženju vnetij. Nefermentirani zeleni povečuje tvorbo beljakovin, ki črevesno steno ohranjajo močno in zdravo. S tem lahko pomaga preprečevati tako imenovano prepustno črevesje in vdor škodljivih snovi v krvni obtok.

Rdečkasto rjav čaj sladkega, zemeljskega okusa je bogat z antioksidanti. FOTO: Greenartphotography/Getty Images

Uživanje tega čaja naj bi upočasnjevalo staranje.

Razlike v delovanju so povezane z različno sestavo polifenolov. Zeleni rooibos je bogat z aspalatinom, močnim antioksidantom, medtem ko rdeči rooibos vsebuje polifenole, kot je eriodiktiol-glukozid, ki skupaj z drugimi antioksidanti pomagajo zmanjševati vnetja. Težave s prebavo, kot so sindrom razdražljivega črevesja, zaprtje in prebavne motnje, prizadenejo več kot 40 odstotkov svetovnega prebivalstva, pri čemer so ženske občutljivejše od moških. Zdravje črevesja postaja vse pomembnejša tema, saj je slabo delovanje prebavil povezano s kroničnimi vnetji, utrujenostjo, tesnobo in avtoimunskimi boleznimi. Ko smo že omenili flavonoid aspalatin: ta lahko pripomore k hujšanju, je edinstvena sestavina, ki zmanjšuje stresne hormone, ki povzročajo lakoto. Pitje tega čaja poskrbi za dvig hormona, ki signalizira, da smo siti, prav tako pospešuje presnovo in preprečuje nastanek novih maščobnih celic.

In še to: v Afriki uporabljajo rooibos tudi za lajšanje številnih težav s kožo, od izpuščajev do aken, koristi pripisujejo flavonoidom. Uživanje tega čaja naj bi upočasnjevalo staranje (zaradi močnega antioksidativnega delovanja) in blažilo videz prvih gubic.