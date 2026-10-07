Rožnati oktober: ne pozabimo, kaj je pod obleko

Rožnati oktober, dragoceni opomnik, je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojke, ki je najpogostejši rak pri ženskah. Letošnja kampanja Združenja Europa Donna poteka pod geslom Poskrbi za svoje nepogrešljive kose, ki preprosto in jasno sporoča: pogosto veliko pozornosti namenjamo oblačilom, medtem ko na dele telesa, ki so skriti pod obleko, radi pozabimo.

1600 žensk zboli vsako leto.

Tudi samopregledovanje

Za zdravje skrbimo vsak dan! FOTO: Simpleimages/Getty Images

V ospredju kakor vsako leto ostajata zgodnje odkrivanje in udeleževanje v presejalnem programu Dora, ki se po rezultatih uvršča med najuspešnejše evropske presejalne programe. Europa Donna in Onkološki inštitut Ljubljana tako ženske znova pozivata, naj se odzovejo na vabila na mamografijo, ki jih vsaki dve leti prejemajo ženske med 50. in 69. letom. Čeprav je rak dojke zelo dobro ozdravljiv, ko je odkrit dovolj zgodaj, pa se vsaka sprememba ne pokaže nujno na presejalnem pregledu, zato sta ključnega pomena poznavanje lastnega telesa in redno samopregledovanje. Če opazimo bulo ali zatrdlino, spremembo oblike ali velikosti dojke, vdrto bradavico, nenavaden izcedek ali luščenje, razjede ali druge spremembe kože, je nujno obiskati zdravnika, ki nas bo napotil na nadaljnje preiskave. Vsako leto sicer v Sloveniji zboli skoraj 1600 žensk, večina po 50. letu.

Dora je eden najuspešnejših evropskih presejalnih programov.

Tudi v letošnjem rožnatem oktobru se bodo po vsej Sloveniji zvrstili številni dogodki – od predavanj in pogovorov do informativnih stojnic, pohodov, tekaških tekmovanj in različnih oblik druženja, podporo ozaveščanju bodo izkazali tudi košarkarji in rokometašice, vse v znamenju rožnate barve. Posebna pozornost bo tematiki namenjena 15. oktobra, na evropski dan zdravih dojk, ne pozabimo, rožnati oktober pa je tesno povezan z vijoličnim septembrom, mesecem ozaveščanja o rakih rodil. Vsekakor pa velja poudariti, da skrb za zdravje žensk ne sme biti v ospredju le nekaj tednov na leto – za zdrav življenjski slog z gibanjem, zdravo prehrano, opustitvijo kajenja, zmernostjo pri alkoholu in predvsem odzivanjem na preventivne preglede skrbimo vsak dan.