Rožnati oktober: ne pozabimo, kaj je pod obleko

Rožnati oktober, dragoceni opomnik, je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojke, ki je najpogostejši rak pri ženskah. Letošnja kampanja Združenja Europa Donna poteka pod geslom Poskrbi za svoje nepogrešljive kose, ki preprosto in jasno sporoča: pogosto veliko pozornosti namenjamo oblačilom, medtem ko na dele telesa, ki so skriti pod obleko, radi pozabimo.
1600 žensk zboli vsako leto.
Dora je eden najuspešnejših evropskih presejalnih programov.
Tudi v letošnjem rožnatem oktobru se bodo po vsej Sloveniji zvrstili številni dogodki – od predavanj in pogovorov do informativnih stojnic, pohodov, tekaških tekmovanj in različnih oblik druženja, podporo ozaveščanju bodo izkazali tudi košarkarji in rokometašice, vse v znamenju rožnate barve. Posebna pozornost bo tematiki namenjena 15. oktobra, na evropski dan zdravih dojk, ne pozabimo, rožnati oktober pa je tesno povezan z vijoličnim septembrom, mesecem ozaveščanja o rakih rodil. Vsekakor pa velja poudariti, da skrb za zdravje žensk ne sme biti v ospredju le nekaj tednov na leto – za zdrav življenjski slog z gibanjem, zdravo prehrano, opustitvijo kajenja, zmernostjo pri alkoholu in predvsem odzivanjem na preventivne preglede skrbimo vsak dan.