S C skozi sezono prehladov

Vitamina C telo ne more samo proizvajati, zato ga moramo vnašati s hrano. Deluje kot močan antioksidant, kar pomeni, da ščiti celice pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. »Pomaga tudi pri tvorbi kolagena, kar je ključno za zdravje kože, kosti, krvnih žil in dlesni,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Pomanjkanje se kaže v utrujenosti, slabšem celjenju ran, bolečinah v sklepih in mišicah ter suhi in razpokani koži, lahko smo razdražljivi, pravi Darja Potočnik Benčič. Foto: osebni arhiv

»Prav tako pospešuje absorpcijo železa iz hrane in prispeva k učinkovitemu delovanju imunskega sistema, kar vpliva na splošno zdravje in odpornost organizma. Pomaga zmanjševati dovzetnosti za okužbe, kot so prehladi in druge respiratorne bolezni. Zadostna prisotnost vitamina C pomaga skrajšati trajanje in zmanjšati resnost simptomov. Prav tako lahko pomaga pri hitrejšem celjenju ran in zmanjšanju vnetij ter pri ohranjanju zdravja srca in ožilja, saj zmanjšuje oksidativni stres. Igra vlogo pri zdravju kože, oči, dlesni, kosti in hrustanca. Ustrezne količine vitamina C lahko zmanjšajo tveganje za razvoj presnovnih bolezni, težave s ščitnico in bolezni oči, kot je siva mrena.«

Večina ljudi dobi dovolj vitamina C z zdravo in uravnoteženo prehrano.

Najbolje surovo

Pomanjkanje lahko poveča tveganje za razvoj kroničnih vnetij in drugih zdravstvenih težav. Kako ugotovimo, da naše telo tega vitamina ne dobi v zadostni količini? »Pomanjkanje vitamina C se kaže v utrujenosti, slabšem celjenju ran, bolečinah v sklepih in mišicah ter suhi in razpokani koži. Pogosto so prisotne tudi vnete in krvaveče dlesni, kar lahko vodi celo do izgube zob. Ob pomanjkanju smo lahko tudi razdražljivi,« pojasnjuje sogovornica.

Najdemo ga predvsem v svežem sadju in zelenjavi. FOTO: Bit245/Getty Images

Najdemo ga predvsem v svežem sadju, kot so pomaranče, grenivke, limone in kivi, ter v zelenjavi, vsebujejo ga brokoli, špinača, solata in stročji fižol. Prisoten je tudi v začimbah, kot so kajenski poper, česen in bazilika. »Da ohranimo njegovo učinkovitost, je najbolje uživati surovo sadje in zelenjavo ali minimalno toplotno obdelano,« nadaljuje sogovornica.

Deluje kot močan antioksidant. Foto: Getty Images

»Za otroke do osmega leta starosti je priporočen dnevni odmerek do 40 mg, za starejše otroke in odrasle pa med 75 in 100 mg na dan. Nosečnice in doječe matere ga potrebujejo nekoliko več, medtem ko kadilci in aktivni športniki potrebujejo še višje odmerke, od 150 mg do 200 mg na dan, saj imajo povečane potrebe po vitaminu C. Ta vitamin je ključen vse leto, saj se zaradi vodotopnosti ne shranjuje v telesu. Večina ljudi dobi dovolj vitamina C z zdravo in uravnoteženo prehrano, nekateri pa potrebujejo tudi prehranska dopolnila. Pred uživanjem teh se je nujno posvetovati s farmacevtom.«