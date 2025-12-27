  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NA ZDRAVJE

S C skozi sezono prehladov

Pomaga zmanjšati dovzetnost za okužbe, skrajšati trajanje okužbe in zmanjšati resnost simptomov.
Več ga potrebujejo tudi nosečnice. FOTO: Creativaimages/Getty Images

Več ga potrebujejo tudi nosečnice. FOTO: Creativaimages/Getty Images

Pomanjkanje se kaže v utrujenosti, slabšem celjenju ran, bolečinah v sklepih in mišicah ter suhi in razpokani koži, lahko smo razdražljivi, pravi Darja Potočnik Benčič. Foto: osebni arhiv

Pomanjkanje se kaže v utrujenosti, slabšem celjenju ran, bolečinah v sklepih in mišicah ter suhi in razpokani koži, lahko smo razdražljivi, pravi Darja Potočnik Benčič. Foto: osebni arhiv

Najdemo ga predvsem v svežem sadju in zelenjavi. FOTO: Bit245/Getty Images

Najdemo ga predvsem v svežem sadju in zelenjavi. FOTO: Bit245/Getty Images

Deluje kot močan antioksidant. Foto: Getty Images

Deluje kot močan antioksidant. Foto: Getty Images

Več ga potrebujejo tudi nosečnice. FOTO: Creativaimages/Getty Images
Pomanjkanje se kaže v utrujenosti, slabšem celjenju ran, bolečinah v sklepih in mišicah ter suhi in razpokani koži, lahko smo razdražljivi, pravi Darja Potočnik Benčič. Foto: osebni arhiv
Najdemo ga predvsem v svežem sadju in zelenjavi. FOTO: Bit245/Getty Images
Deluje kot močan antioksidant. Foto: Getty Images
Ema Bubanj
 27. 12. 2025 | 17:00
3:02
A+A-

Vitamina C telo ne more samo proizvajati, zato ga moramo vnašati s hrano. Deluje kot močan antioksidant, kar pomeni, da ščiti celice pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali. »Pomaga tudi pri tvorbi kolagena, kar je ključno za zdravje kože, kosti, krvnih žil in dlesni,« pojasnjuje mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Pomanjkanje se kaže v utrujenosti, slabšem celjenju ran, bolečinah v sklepih in mišicah ter suhi in razpokani koži, lahko smo razdražljivi, pravi Darja Potočnik Benčič. Foto: osebni arhiv
Pomanjkanje se kaže v utrujenosti, slabšem celjenju ran, bolečinah v sklepih in mišicah ter suhi in razpokani koži, lahko smo razdražljivi, pravi Darja Potočnik Benčič. Foto: osebni arhiv

»Prav tako pospešuje absorpcijo železa iz hrane in prispeva k učinkovitemu delovanju imunskega sistema, kar vpliva na splošno zdravje in odpornost organizma. Pomaga zmanjševati dovzetnosti za okužbe, kot so prehladi in druge respiratorne bolezni. Zadostna prisotnost vitamina C pomaga skrajšati trajanje in zmanjšati resnost simptomov. Prav tako lahko pomaga pri hitrejšem celjenju ran in zmanjšanju vnetij ter pri ohranjanju zdravja srca in ožilja, saj zmanjšuje oksidativni stres. Igra vlogo pri zdravju kože, oči, dlesni, kosti in hrustanca. Ustrezne količine vitamina C lahko zmanjšajo tveganje za razvoj presnovnih bolezni, težave s ščitnico in bolezni oči, kot je siva mrena.«

Večina ljudi dobi dovolj vitamina C z zdravo in uravnoteženo prehrano.

Najbolje surovo

Pomanjkanje lahko poveča tveganje za razvoj kroničnih vnetij in drugih zdravstvenih težav. Kako ugotovimo, da naše telo tega vitamina ne dobi v zadostni količini? »Pomanjkanje vitamina C se kaže v utrujenosti, slabšem celjenju ran, bolečinah v sklepih in mišicah ter suhi in razpokani koži. Pogosto so prisotne tudi vnete in krvaveče dlesni, kar lahko vodi celo do izgube zob. Ob pomanjkanju smo lahko tudi razdražljivi,« pojasnjuje sogovornica.

Najdemo ga predvsem v svežem sadju in zelenjavi. FOTO: Bit245/Getty Images
Najdemo ga predvsem v svežem sadju in zelenjavi. FOTO: Bit245/Getty Images

Najdemo ga predvsem v svežem sadju, kot so pomaranče, grenivke, limone in kivi, ter v zelenjavi, vsebujejo ga brokoli, špinača, solata in stročji fižol. Prisoten je tudi v začimbah, kot so kajenski poper, česen in bazilika. »Da ohranimo njegovo učinkovitost, je najbolje uživati surovo sadje in zelenjavo ali minimalno toplotno obdelano,« nadaljuje sogovornica.

Deluje kot močan antioksidant. Foto: Getty Images
Deluje kot močan antioksidant. Foto: Getty Images

»Za otroke do osmega leta starosti je priporočen dnevni odmerek do 40 mg, za starejše otroke in odrasle pa med 75 in 100 mg na dan. Nosečnice in doječe matere ga potrebujejo nekoliko več, medtem ko kadilci in aktivni športniki potrebujejo še višje odmerke, od 150 mg do 200 mg na dan, saj imajo povečane potrebe po vitaminu C. Ta vitamin je ključen vse leto, saj se zaradi vodotopnosti ne shranjuje v telesu. Večina ljudi dobi dovolj vitamina C z zdravo in uravnoteženo prehrano, nekateri pa potrebujejo tudi prehranska dopolnila. Pred uživanjem teh se je nujno posvetovati s farmacevtom.«

Več iz teme

vitamin CNa zdravjeprehladi
ZADNJE NOVICE
17:14
Novice  |  Svet
MAGNITUDA 6,6

Tajvan stresel močan potres: že prej v tem tednu je narava udarila po njih (VIDEO)

Potres je Tajvan prizadel okoli 23. ure po lokalnem času, in sicer na globini 73 kilometrov v morju pri okrožju Yilan. Po poročanju lokalnih medijev so se stavbe zibale v mestu Taipei.
27. 12. 2025 | 17:14
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Usodni kozarec šampanjca

Majda Debevc znanje nosi lahkotno, brez potrebe po potrjevanju, a z avtoriteto, ki se je nabrala skozi desetletja dela, učenja in izkušenj. Najpomembneje je, s kom nazdravljaš, ne s čim.
Danica Lovenjak27. 12. 2025 | 17:00
17:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NA ZDRAVJE

S C skozi sezono prehladov

Pomaga zmanjšati dovzetnost za okužbe, skrajšati trajanje okužbe in zmanjšati resnost simptomov.
Ema Bubanj27. 12. 2025 | 17:00
16:40
Bulvar  |  Suzy
LJUBITELJ GLASBE

Robert Kranjec najraje žura z ženo (Suzy)

Paru je še posebno pri srcu Dubioza kolektiv.
27. 12. 2025 | 16:40
16:10
Lifestyle  |  Stil
RAVNAJMO PAMETNO

Skoraj vsak drugi Slovenec nepravilno uporablja hladilnik, to nas lahko udari po žepu

Pametna uporaba hladilnika nam prihrani denar. Gospodinjstva pri nas letno zavržejo okrog 72.018 ton hrane.
27. 12. 2025 | 16:10
15:45
Novice  |  Slovenija
GRADEŽ

Vas jaslic praznuje polnoletnost (FOTO)

Tudi letos si je cel Gradež za tri tedne nadel praznično podobo.
Milan Glavonjić27. 12. 2025 | 15:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Kako se bodo po novem ogrevali Slovenci?

V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
19. 12. 2025 | 14:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Pošta Slovenije oddaja prostore – ne zamudite ponudbe!

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
22. 12. 2025 | 11:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Zapeljite se z vlakom v čarobni december!

Ko se prižgejo praznične luči in mestna središča zasijejo v pravljični podobi, je čas za doživetja, ki ogrejejo srce in prižgejo iskrice v otroških očeh.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
23. 12. 2025 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Več toplote in bistveno večji prihranki

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOST

Slovenski junak prihaja s Pohorja

Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
23. 12. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
18. 12. 2025 | 10:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nove garniture in lokomotive, boljše povezave, več multimodalnosti in nagrade za trajnost.
22. 12. 2025 | 09:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-MOBILNOST

Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj«

Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
22. 12. 2025 | 14:40
Photo
Lifestyle  |  Stil
NASVETI

Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
Odprta kuhinja23. 12. 2025 | 09:05
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznično

Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
Promo Slovenske novice22. 12. 2025 | 08:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOSTI

To so serije, ki jih ne smete zamuditi!

SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
22. 12. 2025 | 09:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAJLEPŠE HIŠE

Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

Razmišljate o gradnji hiše?
22. 12. 2025 | 09:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki