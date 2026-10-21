S čistočo nad pršice: na to je treba biti pozoren pri težavah z alergijo

Kako pogosto perete posteljnino? Po nekaterih svetovnih smernicah bi to morali početi enkrat na teden, in to pri temperaturi 60 stopinj Celzija, seveda če material to dopušča. Na ta način s posteljnine odstranite umazanijo in velik delež potencialnih alergenov. V reviji World Allergy Organization Journal je bil leta 2021 objavljen znanstveni članek, v katerem je navedeno, da po svetu zaradi alergije na pršice trpi več kot 500 milijonov ljudi.

Idealno okolje za pršice so posteljnina, oblazinjeno pohištvo in preproge.

Alergija na pršice je lahko, pravijo strokovnjaki, blaga ali huda. V prvem primeru gre predvsem za občasen izcedek iz nosu, solzne oči in kihanje, v hujših primerih pa je stanje lahko kronično. Pokaže se kot vztrajno kihanje, kašelj, zamašen nos, pritisk v obrazu, izbruh ekcema ali hud napad astme. Ker so simptomi podobni tistim pri prehladu, je odločitev o tem, kdaj obiskati zdravnika, zelo težko sprejeti. Nekakšno nenapisano pravilo je, da pomoč poiščemo, če simptomi trajajo dlje kot en teden. Če gre za najhujše simptome, kot so na primer težave z dihanjem že ob najmanjšem naporu, z obiskom zdravnika nikar ne odlašajmo!

Pršice se prehranjujejo z odpadlimi kožnimi celicami. Zelo dobro uspevajo v toplem in vlažnem okolju. V večini domov so idealno okolje zanje posteljnina, oblazinjeno pohištvo in preproge. Povsem izkoreniniti jih ne moremo, lahko pa z ukrepi za zmanjšanje števila pršic v domu obvladamo alergijo. Posteljnino je tako priporočljivo vsak dan dobro prezračiti. In seveda, kot že zapisano, večkrat menjati oziroma prati. Postelje ne pospravimo takoj, ko vstanemo, bolje jo je pustiti razmetano vsaj za nekaj ur. Ležišče se mora namreč dobro posušiti. Vsaj enkrat na teden ga je treba tudi posesati. Pozimi, ko so temperature pod ničlo, vzmetnico za nekaj ur postavimo na balkon. Preden nato nanjo nadenemo rjuho, jo dobro posušimo. Vzglavnik večkrat operemo, po potrebi zamenjajmo.

50-odstotna vlažnost ali manj naj bo v prostorih.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) glede boja proti pršicam izpostavljajo, da moramo vlažnost v bivalnih prostorih vzdrževati pod 50 odstotkov. »Odstranimo odvečno pohištvo, kjer bi lahko rasle pršice, uporabimo pohištvo z gladkimi površinami. Odstranimo zavese, pregrinjala ter blazine. Redno menjavamo vzmetnice,« svetujejo. In še, da iz bivalnih prostorov odstranimo tekstilne talne obloge. »Če to ni možno, poskusimo s kemičnim čiščenjem. Pogosto mokro čistimo tla, če moramo obdržati preprogo, pa uporabimo sesalnik s filtrom z visokim izkoristkom (HEPA filter).«

Posteljo je dobro za nekaj ur pustiti razmetano. FOTO: Olgamiltsova/Getty Images