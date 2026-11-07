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ZIMSKA DEPRESIJA

S fototerapijo nad črne misli, razdražljivost in nejevoljo

V jesensko-zimskem obdobju je za vse to lahko kriva t. i. zimska depresija, pred njo se lahko branimo z zdravim načinom življenja.
Poskrbite za dovolj gibanja, tudi v dežju se odpravite na sprehod. FOTO: Massonstock/Getty Images

Poskrbite za dovolj gibanja, tudi v dežju se odpravite na sprehod. FOTO: Massonstock/Getty Images

Če simptomi vztrajajo in si ne znate več pomagati, obiščite zdravnika. FOTO: SHUTTERSTOCK

Če simptomi vztrajajo in si ne znate več pomagati, obiščite zdravnika. FOTO: SHUTTERSTOCK

Depresije ne utapljajte v alkoholu. FOTO: Leon Vidic

Depresije ne utapljajte v alkoholu. FOTO: Leon Vidic

Poskrbite za dovolj gibanja, tudi v dežju se odpravite na sprehod. FOTO: Massonstock/Getty Images
Če simptomi vztrajajo in si ne znate več pomagati, obiščite zdravnika. FOTO: SHUTTERSTOCK
Depresije ne utapljajte v alkoholu. FOTO: Leon Vidic
Aleksander Brudar
 7. 11. 2026 | 17:25
3:57
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Pred nami so meseci, ko bomo zaradi krajših dnevov še kako pogrešali dnevno svetlobo. Če k temu dodamo še mraz in pogostejše zdravstvene težave zaradi sezonskih virusov, ni nič nenavadnega, da v tem času marsikdo trpi za t. i. zimsko depresijo. Dejansko gre za pojav različnih simptomov sezonske afektivne motnje (SAM), kot so izguba zanimanja za običajne vsakodnevne dejavnosti, razdražljivost, občutek obupa, krivde in ničvrednosti, nenehna zaspanost, hlastanje po sladkem in posledično pridobivanje telesne teže. Pojavijo se lahko tudi pogostejše težave z zbranostjo in manjšo spolno slo.

Če nas je noč prehitela, obiščimo različne vodene vadbe ali zaplavajmo v najbližjem bazenu.

Pred vsem skupaj se lahko borimo sami, če se nikakor ne moremo spraviti na noge, se je dobro po pomoč obrniti k zdravniku. Tako bomo najlažje izvedeli, ali je kriv SAM ali katera druga oblika depresije. SAM je zelo težko diagnosticirati, ker obstaja veliko drugih vrst depresije s podobnimi simptomi. Zato lahko traja nekaj časa, preden se vi in ​​vaš osebni zdravnik zavesta, da se simptomi pojavljajo v ustaljenem vzorcu. Načeloma velja, da imate SAM, če se omenjeni simptomi pojavljajo v podobnem času vsako leto v obdobju najmanj dveh let ter če obdobjem depresije sledijo obdobja brez nje. V takem primeru je mogoče sklepati, da gre za sezonsko težavo.

Manj kavča, več gibanja

Za premagovanje t. i. zimske depresije, ki se pogosteje pojavlja pri ženskah, lahko veliko naredimo s spremembo vsakodnevnih navad. Prvo pravilo naj bo, da ne obtičimo doma za štirimi stenami. Raje izkoristimo svetle dele dneva in se odpravimo na sprehod v naravo. Če nas je noč prehitela, obiščimo različne vodene vadbe ali zaplavajmo v bližjem bazenu. Rekreacija je ena od najboljših zdravil za premagovanje depresije, so pokazale številne raziskave. Tako kot druženje s prijatelji ali obisk katere od kulturnih prireditev. Tako bomo poskrbeli za boljše razpoloženje, saj dan ne bo enak dnevu in ne bomo imeli občutka, da na svetu poleg službe obstajajo le še vsakodnevne obveznosti, gledanje televizije in spanje.

Med pogostimi simptomi so izguba zanimanja za običajne vsakodnevne dejavnosti, razdražljivost, občutek obupa, krivde in ničvrednosti.

Pomanjkanje dnevne svetlobe lahko nadomestimo s svetlobno terapijo. Pravijo ji fototerapija: gre za izpostavljanje telesa infrardeči ali modri svetlobi oziroma svetlobi, ki je podobna tisti v svetlem delu dneva, kar vpliva na povečanje ravni serotonina v telesu. Oktobra 2024 so pri JAMA Psychiatry objavili rezultate metaanalize, ki je združila 11 randomiziranih raziskav z 858 bolniki. Pri zdravljenju s svetlobno terapijo je remisijo oziroma stanje, ko simptomi ne dosegajo več meril za depresivno epizodo, doseglo 40,7 odstotka, v kontrolnih skupinah pa 23,5 odstotka. Pri raziskavi je pomembno poudariti, da je šlo za nesezonske depresivne motnje. A kljub temu rezultati podpirajo svetlobno terapijo kot dodatno zdravljenje.

Strokovnjaki so si enotni, da zimske depresije nikakor ne zdravimo s pomočjo alkohola. Ali s slaščicami iz enostavnih ogljikovih hidratov in transmaščobnih kislin. Črne misli lahko preženemo predvsem z izbiro prave prehrane, torej na jedilniku naj bo veliko zelenjave, zdravih maščob (maščobne kisline omega-3) in vitamina B12. Večkrat posezimo po ribah, oreščkih, semenih in rastlinskih oljih, ne pozabimo na perutnino, jajca, mlečne izdelke in seveda zelenjavo in sadje.

Če simptomi vztrajajo in si ne znate več pomagati, obiščite zdravnika. FOTO: SHUTTERSTOCK
Če simptomi vztrajajo in si ne znate več pomagati, obiščite zdravnika. FOTO: SHUTTERSTOCK

Depresije ne utapljajte v alkoholu. FOTO: Leon Vidic
Depresije ne utapljajte v alkoholu. FOTO: Leon Vidic

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