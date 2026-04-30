Samozadovoljujejo se tudi v srečnih zvezah

Samozadovoljevanje se pogosto povezuje s samskim statusom ali pomanjkanjem seksa, čeprav v resnici ostaja povsem običajen del spolnosti tudi pri ljudeh, ki so v zadovoljnih in stabilnih partnerskih odnosih.

Ni nadomestek, ampak dopolnilo

Seksologi poudarjajo, da masturbacija v odnosu ne pomeni nujno, da partnerju nekaj manjka. Gre za osebno obliko spolnega izražanja, ki obstaja vzporedno s partnersko intimnostjo in pogosto nima neposredne povezave z odnosom.

Razlike med moškimi in ženskami

Samozadovoljevanje je statistično pogostejše pri moških, kar strokovnjaki povezujejo z več dejavniki. Moški pogosto poročajo o bolj neposredni in pogosti spolni želji, ki je tudi bolj fiziološko pogojena. Pri ženskah je vzburjenje pogosteje povezano s kontekstom, čustveno bližino in razpoloženjem, zato je lahko tudi masturbacija manj rutinska. V zadnjih letih se razlike sicer zmanjšujejo.

Različni ritmi

Partnerja pogosto nimata enakega libida. Samozadovoljevanje omogoča, da posameznik poskrbi za svoje potrebe brez pritiska na partnerja, kar lahko celo zmanjša napetosti v odnosu.

Prvi stik s telesom, ki ostane z nami

Masturbacija je za večino ljudi prvi stik s spolnostjo in lastnim telesom. Prav zato jo mnogi ohranijo tudi kasneje v življenju. Gre za znan, varen in predvidljiv način sprostitve, ki lahko deluje pomirjujoče ter pomaga pri zmanjševanju napetosti.

Sprostitev in osebni prostor

Masturbacija ni vedno povezana samo s spolno željo. Za mnoge je način sprostitve, umika vase ali kratkega odklopa. Pogosto je povezana tudi z osebnim fantazijskim svetom, ki ga posameznik ne deli nujno s partnerjem. Gre za prostor, kjer lahko brez omejitev raziskuje želje in scenarije, ki so del njegove intime, ne da bi to ogrozilo odnos. Tudi v najbližjih odnosih ljudje ohranjajo del intimnosti zase, kar je lahko eden izmed razlogov, da ta navada ostaja del vsakdana.