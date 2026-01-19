  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OTOŽNI PONEDELJEK

Se danes ne počutite najbolje? Pogovarjali smo se s strokovnjaki: to je razlog

Tretji ponedeljek v januarju velja za najbolj depresiven dan v letu, pravimo mu tudi otožni ponedeljek.
Manj kot 10 odstotkov tistih, ki si novoletne zaobljube zastavi, naj bi jih v resnici tudi izpolnilo. FOTO: Bogdan Kurylo/getty images
Manj kot 10 odstotkov tistih, ki si novoletne zaobljube zastavi, naj bi jih v resnici tudi izpolnilo. FOTO: Bogdan Kurylo/getty images
B. K. P.
 19. 1. 2026 | 17:22
A+A-

Ponedeljek, 19. januar, velja za najbolj depresiven dan v letu, rečemo mu tudi otožni ponedeljek, in vsako leto pade na tretji ponedeljek v januarju. Januar že sam po sebi ni najbolj radosten in optimističen mesec, ampak mesec, ko po decembrskem veseljačenju in pretiravanju vseh oblik pristanemo na trdnih tleh. Običajno s širšim pasom in tanjšo denarnico. K občutkom tesnobe in nezadovoljstva pripomore še vreme, ki je prvi mesec v letu praviloma hladno, megleno ali oblačno, kar prav tako slabo vpliva na počutje, enako hrana, če ne skrbimo za zadosten vnos vitaminov, predvsem vitamina C, in mineralov. Ko vse to seštejemo, rezultat pač ni najboljši. Mnogi, ki se ukvarjajo s fenomenom otožnega ponedeljka, dodajajo, da je tretji ponedeljek v januarju tako zelo depresiven tudi zato, ker v teh treh tednih od začetka novega leta mnogi, ki so sprejeli novoletne zaobljube, ugotovijo, da jim volja popušča, rezultatov, ki so jih pričakovali, pa ni od nikoder. To še toliko bolj velja za tiste, ki so si zadali, da bodo v novem letu izgubili kakšen kilogram, več telovadili, bolj zdravo jedli, pili manj alkohola … a so pred tem živeli povsem drugače.

Da takšne drastične novoletne zaobljube ne prinesejo ničesar dobrega, se strinja tudi psihologinja in psihoterapevtka dr. Andreja Pšeničny, univ. dipl. psih. »Novoletne zaobljube pogosto niso znak prave motivacije, ampak prej znak, da nam je te motivacije v resnici primanjkuje. Najpogosteje jih sprejemajo ljudje, ki težko vztrajajo pri spremembah in zato potrebujejo nek zunanji prelom – novo leto, ponedeljek ali januar – da si sploh dovolijo razmišljati drugače. Zaobljuba tako pogosto deluje kot občutek olajšanja: ’zdaj sem se odločil, torej sem naredil nekaj zase’, čeprav se v resnici v vsakdanjem življenju še nič ne spremeni. Gre bolj za tolažbo vesti kot za pravi začetek spremembe,« pravi in dodaja: »Zato večina novoletnih zaobljub propade že sredi januarja. Ne zato, ker bi bili ljudje preleni ali bi prehitro obupali, ampak zato, ker za spremembo nimajo trdne notranje opore, ki bi jo lahko dolgoročno nosila.«

Ciljev je lahko preveč ali so nerealni

Podobno meni integrativna psihoterapevtka dr. Alja Fabjan: »Manj kot 10 odstotkov tistih, ki si novoletne zaobljube zastavi, naj bi jih v resnici tudi izpolnilo. Razlogi, zakaj je temu tako, so različni. Pogosto si ljudje postavijo preveč ciljev oziroma zaobljub naenkrat (če si v prihodnjem letu naprimer želimo v svoje življenje vključiti pet novih hobijev ali dejavnosti, ob tem, da nam že zdaj zmanjkuje časa za osnovne stvari, bi bilo dobro, da še malo premislimo, z zavedanjem, da bo imel dan še naprej le štiriindvajset ur) ali pa so cilji nerealni. Težava se pojavi tudi, če si zastavimo nekaj, na kar sami nimamo velikega vpliva (npr. zadeti na loteriji), ali pa nekaj, kar si v resnici ne želimo sami, pač pa to od nas pričakuje okolica.«

So torej rešitev, da se ognemo razočaranju, slabi volji in ne le najbolj depresiven dan v letu ampak tudi vse ostale dni preživimo boljše volje, nižja pričakovanja, kar zagovarjajo mnogi, ki jih je življenje že razočaralo? »Ne. To je preveč poenostavljen pogled. Ključ do boljšega počutja niso nizka pričakovanja, ampak realna pričakovanja do sebe – torej, da vemo, kaj zmoremo, kje so naše meje in kaj sprememba v resnici pomeni v vsakdanjem življenju, ne le v glavi,« je jasna dr. Pšeničny, ki je prepričana, da sreča ne izhaja iz tega, da se zadovoljimo z malo, ampak iz tega, da je »način, kako živimo, v skladu s tem, kdo smo in kako delujemo«. »Drži, da brez pričakovanj tudi razočaranj ni, a zagotovo ne moremo zaključiti, da se s tem, da znižamo pričakovanja, zavarujemo pred razočaranji in bi tako postali bolj srečni. V primeru previsokih in nerealnih pričakovanj pa drži, so uvod v konstantna razočaranja in nesrečno življenje,« pa dodaja Fabjanova.

Več iz teme

depresijajanuarnovoletne zaobljubezdravjeotožni ponedeljek
ZADNJE NOVICE
18:36
Novice  |  Slovenija
BRDO PRI KRANJU

Pirc Musar in Golob sprejela diplomate: »Genocid je črta, ki je ne smemo prestopiti« (FOTO)

Na novoletnem srečanju sta predsednica republike in premier opozorila na krhanje mednarodnega reda ter poudarila vlogo Slovenije pri iskanju mirnih rešitev.
Kaja Grozina19. 1. 2026 | 18:36
18:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR

V Šempetru pri Gorici zagorelo v stanovanju: kriva je bila malenkost

Plamen je zajel stranico omare, stanovalci pa so ga pogasili z gasilnim aparatom.
19. 1. 2026 | 18:12
18:00
Lifestyle  |  Stil
PREPRIČAJTE SE

Hitri test osebnosti razkriva, katera je vaša supermoč

Da bi prepoznali svoje največje sposobnosti, je treba pogledati vase, pri tem pa vam lahko pomagajo testi osebnosti, zabaven in preprost način, da odkrijete kaj novega o sebi.
19. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: idealen čas za skupinske dejavnosti

V torek, 20. januarja, Luna prehaja v znamenje vodnarja.
19. 1. 2026 | 18:00
17:49
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
CEZARJEVI SODELAVC

Sodelavce kriminalca, ki je priprt v Mariboru, prijeli z avtobombo: koga so nameravali ubiti?

Sodelavci Dine Muzaferovića z vzdevkom Cezar naj bi v Sarajevu načrtovali umor z avtomobilsko bombo.
19. 1. 2026 | 17:49
17:22
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OTOŽNI PONEDELJEK

Se danes ne počutite najbolje? Pogovarjali smo se s strokovnjaki: to je razlog

Tretji ponedeljek v januarju velja za najbolj depresiven dan v letu, pravimo mu tudi otožni ponedeljek.
19. 1. 2026 | 17:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POLETJE

Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
Promo Slovenske novice19. 1. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Se je Amerika odločila, da bo Kitajski odprla dostop?

Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
15. 1. 2026 | 15:08
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki