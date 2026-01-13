  • Delo d.o.o.
ZDRAVA HRANA

Še en presenetljiv učinek jajc

Nove raziskave kažejo, da jajca pomagajo pri vlaženju telesa.
M. Fl.
 13. 1. 2026 | 15:00
2:51
A+A-

Vsak dan piti dovolj vode se nekaterim zdi nemogoče. Posledično se mnogi soočajo s stranskimi učinki dehidracije. Te posledice lahko predstavljajo resne težave, saj pomanjkanje vode povzroča številne neprijetnosti, od glavobolov do slabe koncentracije piše Health Digest. Na srečo do hidracije, čeprav ne more nadomestiti celotne količine vode,  ki jo vaše telo potrebuje, pomaga tudi hrana. Na kliniki Mayo ocenjujejo, da približno petina vnosa vode prihaja iz živil, ki jih pojemo in ne iz pijače. Eno od živil, ki vsebujejo tekočino, so jajca.

Polna vode in odličen vir hranil

Celo jajce je, po podatkih članka iz leta 2012, objavljenega v Agricultural Engineering International: CIGR Journal, sestavljeno približno iz 76 odstotkov vode. Ta delež se poveča na kar 87,57 odstotka pri beljaku, vsebnost vode v rumenjaku je nekaj nad polovico. To pomeni, da z vsakim zaužitim jajcem prispevate k hidraciji. Čeprav je bonus le okoli 3,8 mililitra vode, to za telo vendarle nekaj pomeni. Akademija za prehrano in dietetiko priporoča, da bi odrasle ženske dnevno morale zaužiti približno 11,5 skodelice in moški 15,5 skodelice vode. Z vključitvijo jajc v obroke se poveča vnos tekočine. Poleg tega telo prejme še vsa druga hranila, ki jih vsebuje to živilo, vključno z vitamini, zdravimi maščobami za srce, esencialnimi minerali in popolnimi beljakovinami.

Živila, bogata z vodo, s katerimi jih lahko kombinirate

Ali vrsta jajc, ki jih jeste, vpliva na hidracijo? Morda, saj so doslej zbrani podatki vezani predvsem na kokošja jajca. Če boste imeli možnost poskusiti račja, boste morda dobili nekoliko več tekočine kot z običajnimi kokošjimi jajci. Vsebnost vode v račjem jajcu po študiji iz leta 2023, objavljeni v International Journal of Current Science namreč znaša približno 85 odstotkov. Za primerjavo, prepeličja vsebujejo 75 odstotkov vode, kar je podobno kot pri kokošjih. Če želite še okrepiti hidracijo iz hrane, jajca kombinirajte z drugimi živili, bogatimi z vodo. Trdo kuhana denimo lahko dodate na solato iz kumar, zelene solate, bučk, zelene, paradižnika in paprike. Da bi zadostili dnevnim potrebam po vodi, se seveda ne gre zanašati le na jajca, a lahko vam pomagajo pri hidraciji, in morda se boste prav zaradi njih počutili bolje, piše miss zdrava.

