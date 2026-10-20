Se lahko med operacijo zbudimo? Anesteziolog odgovarja

Za večino ljudi je anestezija nekaj, česar se bojijo, še preden stopijo v operacijsko dvorano. Strah, da se bodo med posegom zbudili, da bodo vse slišali, a se ne bodo mogli premakniti ali da bo anestezija pustila posledice pri spominu, je precej pogost. Toda kaj od tega je mogoče in kaj je le mit? Po odgovore smo se odpravili k Blažu Pečku, specialistu anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine. Zaupal nam je, da se je za specializacijo iz anesteziologije, ki jo je opravil poleti 2017, odločil predvsem zato, ker je učinek dela anesteziologa neposredno in zelo hitro viden. Obenem pa nam je priznal, da si pred začetkom specializacije ni povsem predstavljal, kaj vse anesteziolog pravzaprav počne. Do septembra letos je delal v Splošni bolnišnici Izola, kjer je leta 2020 kot eden najmlajših specialistov postopoma prevzel vodenje oddelka za anesteziologijo od dolgoletne vodje mag. Nadežde Tokić Crnić, dr. med.

Blaž Peček, dr. med., anesteziolog FOTO: osebni arhiv

Zdaj Peček kot specialist anesteziolog dela v treh kirurških centrih, in sicer v Kirurgiji Lah – Estetical, Kirurgiji Bitenc ter v izolskem Bisturmedu, kjer sodeluje z dr. Ambrožičem pri vrhunski ambulantni ortopedski kirurgiji.

Kdaj lahko govorimo o začetku sodobne anestezije, ki je zamenjala primitivne pristope, kot je recimo uživanje večje količine viskija?

Za začetek sodobne anestezije štejemo leto 1846, ko je ameriški zobozdravnik William Morton v Bostonu javno demonstriral uspešno uporabo etra za splošno anestezijo med kirurškim posegom. To je bil eden največjih prelomov v zgodovini medicine, saj je omogočil razvoj kirurgije, kakršno poznamo danes. Pred tem so ljudje uporabljali alkohol, opij in različne rastlinske pripravke, včasih pa so morali bolnika med operacijo preprosto močno držati. Operacije so bile zato izjemno boleče in praviloma zelo kratke.

Vendar sodobna anestezija ni zgolj uspavanje. Danes govorimo o kompleksnem nadzoru življenjskih funkcij, dihanja, krvnega obtoka, stanja anestezije in zdravljenja bolečine. Razlika med anestezijo pred 180 leti in današnjo je primerljiva z razliko med prvimi avtomobili in sodobnimi letali.

Anesteziologovo delo se začne že več dni pred operacijo. Zakaj je predoperativni pregled pomemben?

Predoperativni anesteziološki pregled je eden ključnih korakov za varno izvedbo operacije. Njegov namen ni samo ugotoviti, ali bolnika lahko uspavamo, ampak predvsem, kako bomo to naredili čim bolj varno. Zanimajo nas njegove bolezni, zdravila, prejšnje operacije in anestezije, morebitne alergije in telesna zmogljivost. Posebno pozornost namenimo srcu, pljučem in dihalni poti, saj moramo predvideti tudi morebitne težave pri zagotavljanju dihanja med anestezijo.

Na podlagi pregleda ocenimo tveganje, izberemo najprimernejšo vrsto anestezije in po potrebi predlagamo dodatne preiskave ali izboljšanje zdravstvenega stanja pred operacijo. Dober predoperativni pregled nam omogoča, da morebitne težave predvidimo, namesto da jih prvič rešujemo šele v operacijski dvorani.

Anesteziolog ni »zdravnik, ki nas uspava« Njegovo delo med operacijo obsega precej več kot nadzor spanja. Ves čas spremlja dihanje, oksigenacijo, krvni tlak, srčni utrip, telesno temperaturo in stanje anestezije. Skrbi tudi za zdravljenje bolečine, nadomeščanje tekočin in po potrebi krvi ter za stabilno delovanje organov. Kot pravi Blaž Peček, dr. med., je anesteziolog v operacijski dvorani predvsem zato, da bolnika varno pripelje skozi operacijo. Sam svojo vlogo primerja z vlogo prekaljenega gorskega vodnika: če razmere niso varne in pohodnik ni dovolj pripravljen, ga ne bo vlekel na goro.

Kako pomembno je, da bolnik pove za vsa zdravila, ki jih jemlje, uživanje alkohola, kajenje in prehranska dopolnila?

Izjemno pomembno. Anesteziolog mora vedeti za vse snovi, ki jih bolnik redno ali občasno uporablja. Nekatera zdravila vplivajo na strjevanje krvi, druga na krvni tlak ali delovanje srca. Alkohol in določene druge substance lahko spremenijo odziv na anestetike. Tudi prehranska dopolnila niso vedno nedolžna, saj lahko vplivajo na krvavitve ali učinkovanje zdravil.

Zlasti pomembno je, da pove, če je imel pri prejšnjih anestezijah kakršnekoli težave, na primer izrazito slabost, alergijsko reakcijo ali nepričakovano dolgotrajno prebujanje oziroma je morda prejel kartico za težko intubacijo. Vedno poudarjam, da pri anesteziologu ni napačnih odgovorov in ni razloga za prikrivanje informacij. Naša naloga ni presojati bolnikove navade, ampak zagotoviti njegovo varnost.

Kako se odločite za lokalno, spinalno ali splošno anestezijo? Ali je splošna bolj tvegana?

Izbira je odvisna predvsem od vrste in trajanja operacije, zdravstvenega stanja bolnika ter njegovih želja. Pri manjših posegih lahko zadostuje lokalna anestezija. Pri operacijah pod ravnjo popka oziroma v predelu okončin lahko uporabljamo spinalno ali regionalno anestezijo, pri večjih oziroma zahtevnejših operacijah pa splošno anestezijo. Pogosto uporabljamo tudi kombinacije različnih tehnik, saj tako dosežemo boljše zdravljenje bolečine in zmanjšamo potrebo po posameznih zdravilih.

Splošna anestezija ni nujno bistveno bolj tvegana od regionalne. Vsaka metoda ima svoje prednosti in morebitne zaplete. Pomembno je, da izberemo najprimernejšo za konkretnega bolnika in poseg. Danes imamo na voljo več deset zdravil, ki jih uporabljamo za uspavanje, zdravljenje bolečine, mišično relaksacijo in vzdrževanje življenjskih funkcij. Sodobna anestezija ni več en sam anestetik, ampak natančno prilagojena kombinacija različnih zdravil, ki jih lahko zelo dobro nadzorujemo.

Anesteziolog Blaž Peček, dr. med. med delom. FOTO: Osebni Arhiv

Pred operacijo: česa ne smete pozabiti povedati anesteziologu katera zdravila redno ali občasno jemljete,

katera prehranska dopolnila uporabljate,

ali kadite oziroma uživate alkohol ali druge substance,

ali ste imeli pri prejšnji anesteziji težave,

ali ste imeli alergijsko reakcijo, izrazito slabost ali dolgotrajno prebujanje,

ali ste kdaj imeli težave pri intubaciji oziroma prejeli kartico za težko intubacijo. Pomembno: Pri anesteziologu ni napačnih odgovorov. Njegova naloga ni presojati vaše navade, temveč poskrbeti za vašo varnost.

Katere so naloge anesteziologa med operacijo? Kaj se zgodi, če se poseg podaljša?

Med operacijo anesteziolog neprestano skrbi za bolnikovo varnost. Nadzorujemo dihanje, oksigenacijo, krvni tlak, srčni utrip, telesno temperaturo, stanje anestezije in številne druge parametre. Hkrati skrbimo za ustrezno zdravljenje bolečine, nadomeščanje tekočin, po potrebi krvi in vzdrževanje stabilnega delovanja organov.

Delo anesteziologa je dinamičen proces, pri katerem neprestano spremljamo stanje bolnika, prilagajamo zdravila in ukrepamo glede na situacijo. Velja pregovorno pravilo, da dokler anesteziolog sedi in ne kaže posebnega zanimanja za okolico, ni nekih težav. Če pa ima veliko dela, je ponavadi katastrofa zelo blizu. Lahko bi rekel: več ko je težav, bolj oživimo, ker se sicer zdimo precej zdolgočasene sorte prebivalci operacijskih dvoran. Če bi vsak dan morali delovati na 300 odstotkih, kot je to pri resnih težavah, bi verjetno hitro obupali nad delom.

Če se operacija podaljša, to praviloma ni težava. Anestezijo lahko varno vzdržujemo tudi več ur, pri nekaterih posegih celo več kot deset ur. Pomembno je predvsem, da sproti spremljamo učinek zdravil in preprečujemo zaplete, povezane z dolgotrajnimi posegi.

Kirurg je končal. Kako bolnika prebudite?

Prebujanje iz anestezije je pravzaprav eden najbolj zanimivih delov našega dela. Pri sodobnih anestetikih lahko zelo natančno nadzorujemo, kdaj bo bolnik zaspal in kdaj se bo prebudil. Z uporabo EEG smo dobili precej natančnejši vpogled v stanje bolnikovih možganov. Tako lahko anestezijo ustrezno prilagodimo bolniku in dejanskemu stanju njegovih možganov.

Ko prenehamo dovajati anestetik, se njegova koncentracija v možganih začne zmanjševati. Bolnik postopoma spet vzpostavi zavest, dihanje in zaščitne reflekse. Pri tem moramo zagotoviti, da je mišična relaksacija popolnoma izzvenela oziroma da smo jo odpravili z ustreznimi zdravili.

Zanimivo je, da lahko danes ob ustrezni tehniki anestezije večino bolnikov prebudimo v nekaj minutah po operaciji. Večina se jih je sposobna popolnoma smiselno pogovarjati že po petih do desetih minutah. Cilj ni samo, da bolnik odpre oči, ampak da se zbudi miren, orientiran, z ustreznim dihanjem in čim manj neželenimi učinki.

Operacija (Fotografija je simbolična) FOTO: arhiv Bisturmed

Kako hitro se danes zbudimo? 5–10 minut

Večina bolnikov se je po operaciji sposobna v tem času že smiselno pogovarjati. Manj kot 10 minut

Tudi po večurni operaciji je lahko prebujanje zelo hitro, če je anestezija ustrezno vodena. Cilj sodobne anestezije ni le, da bolnik odpre oči, ampak da se zbudi miren, orientiran in z ustreznim dihanjem.

Zakaj se nekateri zbudijo skoraj takoj, drugi pa so še več ur zaspani, jim je slabo ali so zmedeni?

Na prebujanje vpliva več dejavnikov: starost, zdravstveno stanje, trajanje operacije, uporabljena zdravila in predvsem način vodenja anestezije. Veliko ljudi misli, da je dolgotrajno prebujanje neizogibna posledica dolge operacije. Pri sodobnih anestetikih to pogosto ne drži.

Če anestezijo ustrezno prilagajamo EEG-signalu in uporabljamo zdravila, ki se hitro izločajo oziroma prerazporedijo iz možganov, se lahko bolnik tudi po večurni operaciji prebudi zelo hitro, v manj kot desetih minutah. Pretirano globoka anestezija lahko prispeva k počasnejšemu prebujanju in drugim neželenim učinkom. V sodobnih razpravah se zato odmikamo od izraza »globina anestezije«, saj je ta manj natančen in preveč posplošen. Z modernim izrazoslovjem bi pregloboko anestezijo opisali kot predoziranje zdravil za anestezijo. Če smo v preteklosti anestezijo razumeli kot potop s podmornico, se zdaj bolj uporablja primerjava z elektroomarico, kjer z zdravili postopoma izklopimo določene »varovalke«, da se telo ne odziva na dražljaje med operacijo.

Slabost in bruhanje sta povezana predvsem z bolnikovimi dejavniki tveganja, vrsto operacije ter uporabljenimi anestetiki in opioidi. Danes imamo učinkovita zdravila in tehnike, s katerimi lahko to tveganje precej zmanjšamo.

Zame je kakovost prebujanja pomemben pokazatelj kakovosti celotne anestezije. Človek se res nasmeji, če lahko 90-letnega bolnika pripelješ skozi dolgo, na primer dve urno operacijo tako, da se prebudi po štirih minutah in je njegovo prvo vprašanje, ali je že konec operacije, ob tem pa ni popolnoma nič zmeden.

Kako varna je danes splošna anestezija? Ali se ljudje še vedno bojijo, da se ne bi zbudili?

Splošna anestezija je danes izjemno varna, predvsem zaradi napredka zdravil, monitorjev, anestezijskih aparatov in usposobljenosti anestezioloških ekip. Pri sicer zdravem človeku, ki prihaja na načrtovano operacijo, je tveganje smrti, ki bi bila neposredno posledica anestezije, izjemno majhno. Seveda je tveganje drugačno pri zelo bolnih, starejših bolnikih in pri nujnih operacijah.

Strah, da se bolnik ne bi več zbudil, je še vedno precej pogost. Zanimivo je, da se nekateri bolj bojijo anestezije kot same operacije. Predoperativni pogovor je zato izjemno pomemben, ker bolnika lahko pomirimo in mu damo občutek varnosti. Anestezija ni nenadzorovana. Gre za skrbno vodeno in nadzorovano stanje, pri katerem imamo neprestano vpogled v bolnikove življenjske funkcije.

Operacija (Fotografija je simbolična) FOTO: arhiv Bisturmed

Ali se lahko bolnik med operacijo prebudi? Kako veste, da dovolj globoko spi?

Medoperativno zavedanje je mogoče, vendar je pri sodobni splošni anesteziji redko. Pri običajni splošni anesteziji z mišično relaksacijo se pojavi približno pri enem do dveh bolnikih na tisoč, odvisno od vrste operacije in načina ugotavljanja zavedanja. Pri nekaterih posebnih skupinah je tveganje večje.

Anesteziolog ocenjuje stanje anestezije na več načinov. Spremljamo EEG-zapis možganov, koncentracijo anestetikov, krvni tlak, srčni utrip in druge fiziološke odzive. Sodobni cilj ni, da bolnika uspavamo čim bolj trdno, ampak da dosežemo zadostno stanje anestezije za predvideni operativni poseg. Anesteziolog nosi odgovornost, da oceni pravilen odmerek zdravil za posameznega bolnika. Individualni pristop je izjemno pomemben.

Nekateri pravijo: »Med operacijo sem vse slišal, vendar se nisem mogel premakniti.« Ali je to mogoče?

Da, to je mogoče in ni mit. Pri splošni anesteziji pogosto uporabljamo zdravila za mišično relaksacijo, ki preprečijo gibanje mišic. Ta zdravila sama po sebi ne povzročijo izgube zavesti in ne preprečijo občutka bolečine. Če bi bila anestezija iz kakršnegakoli razloga nezadostna, bi se bolnik lahko zavedal okolice, vendar se zaradi mišične relaksacije ne bi mogel premakniti ali opozoriti osebja. Takšna izkušnja je lahko zelo neprijetna in psihološko obremenjujoča.

Prav zato je pomembno, da poleg običajnega nadzora uporabljamo ustrezne metode spremljanja stanja anestezije in zagotavljamo zanesljivo dovajanje anestetikov. Treba je razlikovati med dejanskim zavedanjem med operacijo in spomini iz obdobja tik pred uspavanjem ali med prebujanjem, ko bolnik lahko že zaznava okolico.

Zakaj nekateri po anesteziji govorijo nenavadne stvari? Ali lahko izdajo skrivnost?

Ob prebujanju se različni deli možganov ne vrnejo v normalno delovanje povsem sočasno. Zato so lahko nekateri bolniki nekaj časa zmedeni, čustveni, zelo zgovorni ali pa se vedejo nekoliko nenavadno. Podobno kot pri človeku, ki se ga je malo napil, le da so učinki anestetikov lahko izrazitejši.

Kar zadeva izdajanje skrivnosti, je to bolj filmska predstava kot medicinsko dejstvo. Anestetiki niso serum resnice. Se pa zgodi, da kdo izgovori kakšno skrivnost, ampak je ne izdamo naprej. Večina bolnikov se prebudi mirno in brez posebnosti.

Ali anestezija vpliva na spomin in možgane? Ali lahko človek zaradi več anestezij postane bolj pozabljiv?

Anestetiki začasno vplivajo na delovanje možganov, saj je to pravzaprav njihov osnovni namen. Po operaciji lahko predvsem pri starejših bolnikih opazimo prehodne motnje pozornosti, spomina ali orientacije. Pri nekaterih se pojavi pooperativni delirij, ki je pogostejši pri starejših, bolnikih z že prisotnimi kognitivnimi motnjami in po večjih operacijah.

Pomembno pa je poudariti, da ni prepričljivih dokazov, da bi ponavljajoče se splošne anestezije same po sebi pri odraslih povzročale trajno demenco. Na kognitivne spremembe po operaciji vplivajo številni dejavniki, med drugim osnovne bolezni, vnetje, kirurški stres, motnje spanja in zapleti med zdravljenjem. Zato danes veliko pozornosti namenjamo ustreznemu stanju anestezije, preprečevanju pretiranega odmerjanja anestetikov in čim hitrejšemu okrevanju.

Zakaj moramo biti pred operacijo tešči? Kaj se lahko zgodi, če bolnik nekaj poje ali popije?

Razlog je predvsem preprečevanje aspiracije oziroma zatekanja želodčne vsebine v pljuča. Med splošno anestezijo so zaščitni refleksi dihal oslabljeni ali odsotni. Če bi bolnik bruhal oziroma bi se želodčna vsebina vrnila v žrelo, bi lahko zašla v dihalne poti in povzročila resne zaplete.

Vendar sodobna pravila teščosti niso več tako stroga, kot so bila nekoč. Pri večini zdravih bolnikov pred načrtovano operacijo velja, da lahko bistre tekočine, na primer vodo ali čaj brez mleka, pijejo do dve uri pred anestezijo. Lahek obrok je običajno dovoljen do šest ur pred posegom, pri mastni in težko prebavljivi hrani pa je potreben daljši presledek. Obstajajo izjeme, na primer pri bolnikih z motenim praznjenjem želodca ali povečanim tveganjem za aspiracijo.

Zanimivo je, da nekatera moderna zdravila za hujšanje povzročijo počasnejše praznjenje želodca, zato moramo pri bolnikih, ki jih prejemajo, načrt anestezije temu prilagoditi. Če bolnik pred operacijo kaj poje ali popije, je najpomembneje, da to pove anesteziologu. Glede na okoliščine se odločimo, ali lahko poseg varno izvedemo ali ga je treba odložiti.

Pet mitov o anesteziji »Če me uspavajo, se morda ne bom več zbudil.«

Sodobna splošna anestezija je zelo varna, tveganje pa je odvisno tudi od zdravstvenega stanja in vrste posega. »Med operacijo lahko vse slišim, pa se ne morem premakniti.«

To je redko, vendar mogoče. Mišični relaksanti namreč preprečijo gibanje, sami pa ne povzročijo izgube zavesti. »Po več anestezijah bom postal bolj pozabljiv.«

Ni prepričljivih dokazov, da bi ponavljajoče se splošne anestezije pri odraslih same po sebi povzročale trajno demenco. »Po anesteziji lahko izdam svoje skrivnosti.«

Anestetiki niso serum resnice. Bolniki so lahko ob prebujanju zgovorni ali nenavadno čustveni, vendar je predstava o »resnici pod anestezijo« predvsem filmski mit. »Pred operacijo ne smem niti piti vode.«

Pri večini zdravih pacientov so bistre tekočine pred načrtovano operacijo dovoljene do dve uri pred anestezijo. Vedno pa je treba upoštevati navodila zdravstvene ekipe.

Operacija (Fotografija je simbolična) FOTO: arhiv Bisturmed

Pri katerih drugih posegih poleg operacij uporabljamo anestezijo?

Anestezija se danes uporablja pri številnih posegih zunaj klasičnih operacijskih dvoran. Med najpogostejšimi so gastroskopije, kolonoskopije, različni radiološki posegi, kardiološke preiskave, zobozdravstveni posegi in nekatere preiskave pri otrocih.

Pri teh posegih pogosto ne potrebujemo popolne splošne anestezije, ampak sedacijo, pri kateri bolnik spi oziroma je manj odziven, vendar lahko glede na globino sedacije ohrani samostojno dihanje. V številnih državah je sedacija pri endoskopskih preiskavah že dolgo običajna praksa. Tudi pri nas bi morali stremeti k temu, da so diagnostični posegi za bolnike čim manj neprijetni. Pomembno pa je razumeti, da tudi sedacija ni povsem brez tveganja. Pri njej so mogoče motnje dihanja, zato so potrebni ustrezno usposobljeno osebje, oprema in nadzor.

Če bi morali razbiti en sam mit o anesteziji, katerega bi izbrali?

Da je anestezija nevarna. Ob izjemnem napredku je postala zelo varen postopek. Anesteziologi smo dejansko v operacijski dvorani, da skrbimo za bolnikovo varnost med operativnim posegom. Če bolnika ne moremo varno spraviti skozi operativni poseg, od njega odstopimo, podobno kot to naredijo gorski vodniki. Če pohodnik ni primerno telesno pripravljen, da bi opravil neko zahtevno turo, ga pod nobenim pogojem ne bi vlekli na goro.

Morda je to zanimivo, ker se anesteziologi radi primerjamo s piloti. Smo prej podobni starim, prekaljenim gorskim vodnikom, ki so v marsikaterem gorskem neurju pripeljali pohodnike na varno in si ob kavi izmenjujejo »gorske štorije«, kako se je kdo znašel, ko je življenje viselo na nitki – dobesedno.

Članek je bil objavljen v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.