Se nikakor ne morete naspati? Razlog je lahko to

Vsak odrasel človek bi moral na dan spati med od sedem do devet ur. Da kvaliteten in trden spanec izboljšuje posameznikovo odpornost in imunske odzive, kar je, kot poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, pomembno pri preprečevanju okužb, rakastih obolenj in ostalih kroničnih nenalezljivih bolezni, je nesporno dejstvo. Morda se tega ne zavedamo prav dobro, saj ga jemljemo za nekaj samoumevnega.

Kvaliteten in trden spanec izboljšuje odpornost.

Kaj pa, če imamo občutek, da se nikakor ne moremo naspati? Strokovnjaki odgovarjajo, da je to lahko znak, da nekaj z nami ni v redu. Pogosto gre za kombinacijo fizičnih, duševnih in življenjskih dejavnikov, ki delujejo skupaj. Navajajo deset najpogostejših razlogov. Med najbolj izpostavljenimi sta stres in izgorelost. V takšnem stanju spanec ni tako sproščujoč, saj se nekaterim denimo vso noč v sanjah odvijajo negativni prizori, drugi se zjutraj zbudijo s takšno težo, kot da čez noč ne bi niti za minuto zatisnili očesa. Tretji se med spanjem ves čas zbujajo in težko zaspijo nazaj. Podobna doživljanja so znana tudi tistim, ki se soočajo z depresijo ali z nenehno zaskrbljenostjo: dokazano je, da anksioznost zmanjša kakovost spanca.

Pretirano uživanje alkohola ima slab vpliv. FOTO: Getty Images

Na kakovost spanca lahko vplivajo tudi nekatera zdravila ter zdravstvena stanja, kot so anemija, apneja v spanju ter sladkorna bolezen. Za vsem lahko stojijo tudi motnje spanja (narkolepsija ali idiopatska hipersomnija) in pretirano pitje alkohola. Ta morda res najprej uspava, a pozneje ponoči moti globok spanec. To pa pogosto vodi do daljšega, a manj krepčilnega počitka. Želja po nenehnem spancu se lahko razvije tudi zato, ker enostavno premalo spimo. Telo bo, če se bo želelo regenerirati, po daljšem obdobju nekakovostnega ali prekratkega spanca, hotelo s podaljšanim spancem vse to nadoknaditi. Tako kot v primeru sezonskih sprememb, denimo spomladi in jeseni ob premiku urnih kazalcev, ter življenjskih prelomnicah, pa naj bo to žalovanje ob izgubi ljubljene osebe, sprememba službe ali skrb za druge.

Če se nikakor ne moremo naspati, smo morda pod stresom.

Z odpravo katerega od navedenih dejavnikov se kakovost spanca in njegovo trajanje sčasoma uravnata sama od sebe. Če pa se stanje ne izboljša, je dobro poiskati ustrezno pomoč. Predvsem kadar stanje traja več kot dva, tri tedne, če moti delo, odnose ali vsakodnevne rutine, se ponoči pojavlja v kombinaciji z glasnim smrčanjem ali premori pri dihanju ter v primeru, če vključuje nenadne in preobremenjujoče epizode spanja čez dan.