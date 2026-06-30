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SPANEC

Sedem nasvetov za boljši spanec v poletni vročini

Če zaradi vročine ne morete spati, vam bodo v pomoč preprosti nasveti.
FOTO: Diego Cervo/Gettyimages

FOTO: Diego Cervo/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

FOTO: Choreograph/Gettyimages

FOTO: Choreograph/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Diego Cervo/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Choreograph/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 30. 6. 2026 | 14:57
 30. 6. 2026 | 14:57
5:00
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Poletja imamo radi. Obožujemo sonce, morje ter dolge in tople dni, toda vročinski valovi so nekaj povsem drugega. Najtežje so vroče noči, ko se temperature skoraj ne spustijo, zato se telo ne more dovolj ohladiti in spočiti. Zaradi vročine težje zaspimo, spanec je pogosto nemiren in prekratek. Strokovnjaki za spanje so za The Telegraph pojasnili, zakaj vročina tako močno vpliva na kakovost spanja, ter razkrili nekaj preprostih trikov, s katerimi si lahko pomagate do bolj mirne noči.

Zakaj poleti težje zaspimo?

Naš spalni cikel uravnava cirkadiani ritem oziroma notranja biološka ura, ki se odziva na izmenjavanje svetlobe in teme. Kot pojasnjuje strokovnjak za spanje dr. Guy Meadows, daljša izpostavljenost dnevni svetlobi možganom sporoča, da je še vedno dan. Zato se hormon melatonin, ki telo pripravlja na spanje, začne izločati pozneje in v manjših količinah. Posledično poleti pogosto zaspimo pozneje, hkrati se tudi prej zbudimo. Pomembno vlogo ima tudi telesna temperatura. Da bi lažje zaspali, se mora ta proti večeru naravno znižati za približno eno stopinjo Celzija. Če je spalnica prevroča, je proces ohlajanja otežen, zato težje zaspimo. Kako pa vendar bolje spati?

FOTO: Ridofranz/Gettyimages
FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Vsaj dve uri pred spanjem zatemnite dom

Čeprav so dolgi poletni večeri zelo prijetni, strokovnjaki priporočajo, da nekaj ur pred spanjem zatemnite dom. Zagrnite zavese ali spustite rolete ter se izogibajte zaslonom mobilnih telefonov, računalnikov in televizorjev. Svetloba z njih namreč dodatno zavira izločanje melatonina. Če v spalnico prodira veliko svetlobe, si lahko pomagate z zatemnitvenimi zavesami ali spalno masko.

Ne jezite se zaradi vročine

Jeza zaradi dejstva, da zaradi vročine ne morete zaspati, lahko težavo le še poslabša. Kadar smo pod stresom, telo proizvaja več toplote in ostaja budno. Namesto da se borite proti občutku vročine, ga poskusite sprejeti. Osredotočite se na dihanje in mirno opazujte občutke v telesu. Takšen pristop pomaga telesu, da se lažje sprosti.

Spalnico ohladite že čez dan

Če boste čez dan spustili rolete ali zagrnili zavese, boste preprečili pregrevanje prostora, zato bo zvečer prijetneje. Strokovnjaki priporočajo tudi, da večerjate vsaj dve uri pred spanjem, saj prebava zvišuje telesno temperaturo. Omejite alkohol, ki sicer povzroči zaspanost, vendar poslabša kakovost spanca.

FOTO: Choreograph/Gettyimages
FOTO: Choreograph/Gettyimages

Izberite bombažno pižamo

Morda se zdi, da boste brez oblačil lažje prenašali vročino, vendar strokovnjaki pravijo, da je lahka bombažna pižama pogosto boljša izbira. Bombaž vpija znoj in koži omogoča dihanje, medtem ko sintetični materiali zadržujejo toploto ob telesu. Enako velja za posteljnino: naravni materiali, kot sta bombaž in lan, so v vročih nočeh vaši zavezniki.

Ustvarite blag prepih

Ko se zunanji zrak nekoliko ohladi, odprite okno ali vklopite ventilator. Če želite zrak dodatno ohladiti, predenj postavite zamrznjeno plastenko ali posodo z ledom. Tako bo zrak, ki ga ventilator piha po prostoru, nekoliko hladnejši, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ventilatorja kljub vročini ni dobro postavljati preblizu glave. Postavljen naj bo stran od postelje in usmerjen tako, da zrak kroži po prostoru, ne pa neposredno proti vam.

Pripravite si hladen termofor

Termofor ni namenjen le gretju. Napolnite ga s hladno vodo in ga za nekaj ur postavite v hladilnik ali zamrzovalnik. Nekaj minut pred spanjem ga položite v posteljo ali pa ga držite ob telesu, da se boste hitreje ohladili.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Ohladite ležišče

Vzmetnice iz spominske pene pogosto zadržujejo toploto, saj material slabše prepušča zrak. Če vam je ponoči vroče, si lahko pomagate z nadvložkom ali zaščito iz naravnih materialov, kot je bombaž, ki bolje uravnava temperaturo in vlago.

Kdaj je prevroče za spanje?

Čeprav vsak človek vročino prenaša nekoliko drugače, strokovnjaki menijo, da temperature v spalnici nad 24 stopinj Celzija pogosto otežujejo uspavanje in povzročajo nemiren spanec. Idealna temperatura za spanje večine odraslih je med 16 in 18 stopinj Celzija. Raziskave kažejo, da lahko spanje v prostoru s temperaturo med 25 in 30 stopinj Celzija zmanjša učinkovitost spanja za pet do deset odstotkov. Tudi novejše znanstvene raziskave potrjujejo, da višje notranje in zunanje temperature praviloma poslabšajo kakovost spanca.

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