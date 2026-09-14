  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
JASNE MISLI

Sedem navad za dolgo bistre možgane

Povsem normalno je, da se z leti spreminja način, kako si zapomnimo stvari, se učimo in obdelujemo informacije.
FOTO: Fizkes/Gettyimages

FOTO: Fizkes/Gettyimages

FOTO: Bit245/Gettyimages

FOTO: Bit245/Gettyimages

FOTO: Silke Woweries/Gettyimages

FOTO: Silke Woweries/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Deagreez/Gettyimages

FOTO: Deagreez/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Guliver/Gettyimages

FOTO: Guliver/Gettyimages

FOTO: Fizkes/Gettyimages
FOTO: Bit245/Gettyimages
FOTO: Silke Woweries/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Deagreez/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Guliver/Gettyimages
M. Fl.
 14. 9. 2026 | 15:00
4:43
A+A-

Z leti potrebujemo nekoliko več časa, da se spomnimo imena neke osebe, ali kam smo odložili ključe. Kljub temu obstajajo navade, s katerimi lahko prispevamo k ohranjanju kognitivnih sposobnosti. Healthline izpostavlja več z raziskavami podprtih korakov, ki lahko pomagajo preprečevati kognitivni upad in demenco. Dobra novica je, da gre večinoma za preproste stvari, ki jih lahko vključimo v vsakdan:  od tega, kaj jemo in koliko se gibamo, do druženja, branja in hobijev.

Na krožniku naj bo veliko zelene listnate zelenjave

Uravnotežena in hranljiva prehrana je eden pomembnih zaveznikov zdravega staranja, strokovnjaki pa še posebej izpostavljajo zeleno listnato zelenjavo. Špinačo, ohrovt, blitvo, rukolo in različne vrste zelene solate lahko preprosto vključimo v vsakodnevne obroke: kot prilogo, del solate, juhe ali glavne jedi. Za boljši spomin treba iskati ene čudežne hrane. Veliko pomembnejša je splošna kakovost prehrane, ki jo ohranjamo skozi čas.

FOTO: Bit245/Gettyimages
FOTO: Bit245/Gettyimages

Ostanite fizično aktivni

Kar je dobro za telo, je pogosto dobro tudi za možgane. Redna telesna dejavnost je med priporočljivimi ukrepi za zmanjšanje tveganja za kognitivni upad. To ne pomeni, da morate ure preživljati v telovadnici. S hojo, kolesarjenjem, plavanjem, plesom, vrtnarjenjem ali katero drugo obliko aktivnosti lahko gibanje postane sestavni del vašega dneva. Še posebej pomembno je najti dejavnost, v kateri uživamo. Navado, ki jo doživljamo kot zadovoljstvo in ne kot še eno obveznost, je dolgoročno veliko lažje ohraniti.

FOTO: Silke Woweries/Gettyimages
FOTO: Silke Woweries/Gettyimages

Družite se

Srečanje s prijateljico, pogovor ob kavi, družinsko kosilo ali udeležba pri skupinski dejavnosti so več kot le prijeten način preživljanja časa. Tudi družbena povezanost je med navadami, ki pomagajo pri ohranjanju kognitivnega zdravja. Druženje je hkrati nekakšna vadba za možgane. Med pogovorom poslušamo, obdelujemo informacije, se spominjamo, oblikujemo odgovore in se odzivamo na druge ljudi. Zato je vredno negovati odnose in ostati družbeno aktiven tudi v poznejših desetletjih življenja. Telefonski klic ljubljeni osebi, skupni sprehod ali druženje ob hobiju so preprosti načini za ohranjanje stika z drugimi.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Zaposlite možgane

Možgani imajo radi izzive, Healthline pa priporoča, da jih spodbujamo z dejavnostmi, kot so branje, igre in hobiji. Možnosti je skoraj neomejeno. Lahko berete knjige, rešujete križanke in druge uganke, igrate družabne igre, se naučite nove veščine ali se posvetite hobiju, ki zahteva zbranost in razmišljanje. Pri tem vam ni treba izbirati dejavnosti, ki so videti posebej zahtevne. Pomembno je najti nekaj, kar vas zanima in vas spodbuja k miselni aktivnosti.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Zaščitite se pred poškodbami

Med priporočili za ohranjanje kognitivnih sposobnosti, o katerih se morda redkeje govori, je zaščita pred poškodbami glave. V vsakdanjem življenju to predvsem pomeni, da resno jemljemo varnost v situacijah, pri katerih obstaja možnost poškodbe tega dela telesa. Zaščitna čelada je na primer pomembna pri dejavnostih, pri katerih je predvidena, varnostni pas med vožnjo  ne bi smel biti predmet pogajanja. S staranjem postaja pomembno preprečevanje padcev. Odstranjevanje ovir, ob katere bi se lahko spotaknili, in dodatna previdnost na spolzkih površinah so na videz majhne, a z vidika zaščite pomembne stvari

FOTO: Guliver/Gettyimages
FOTO: Guliver/Gettyimages

Omejite uživanje alkohola

Med koraki za ohranjanje kognitivnega zdravja je omejevanje količine zaužitega alkohola. Občasen kozarec vina in prekomerno uživanje tega nista ista stvar, zato je pomembno biti pozoren na lastne navade in količino, ki jo popijemo. Če je alkohol reden del večerne rutine ali skoraj vsakega druženja, je vredno ozavestiti, koliko ga dejansko zaužijemo. Brezalkoholne pijače, mineralna voda ali brezalkoholne različice priljubljenih koktajlov so lahko preprost način, da ob nekaterih priložnostih preskočimo alkohol.

FOTO: Deagreez/Gettyimages
FOTO: Deagreez/Gettyimages

Izogibajte se tobačnim izdelkom

Zadnje priporočilo s seznama je preprosto: izogibajte se tobačnim izdelkom. Čeprav se opuščanje kajenja najpogosteje omenja v povezavi z zdravjem pljuč in srca, je izogibanje tobaku del tudi priporočil, usmerjenih v zmanjšanje tveganja za kognitivni upad.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Sorodni članki

Lifestyle  |  Polet
NOVO O STRESU

Šest opozorilnih znakov, da je stres že nevaren za vaše zdravje

Stres je lahko koristen, vendar le, dokler je kratkotrajen.
Miroslav Cvjetičanin12. 9. 2026 | 07:00
Lifestyle  |  Polet
ŽIVEC ZA STRES

Ta živec v telesu pomaga umiriti stres. Preprosta vaja traja le nekaj minut

V telesu imamo živec, ki povezuje možgane s srcem, pljuči in prebavili ter sodeluje pri preklopu organizma iz stanja napetosti v stanje počitka.
Miroslav Cvjetičanin11. 9. 2026 | 15:00
Lifestyle  |  Polet
TRENIRAJMO MOŽGANE

Možgani so lahko srečnejši. To preprosto počnemo vsak dan, pa se tega ne zavedamo

Človeštvo je o sočutju, prijaznosti, hvaležnosti in odpuščanju razmišljalo že dolgo pred sodobno nevroznanostjo.
Miroslav Cvjetičanin30. 8. 2026 | 06:45

Več iz teme

možganizdravjestaranjezdrava prehranagibanjespomin
ZADNJE NOVICE
17:35
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V SLOVO

Tragedija na cesti vzela nogometaša Daniela (21), v klubu so se od njega čustveno poslovili

»Tvoj nalezljivi nasmeh, dobrota in skromnost so tisto, česar se bomo spominjali vse življenje.«
14. 9. 2026 | 17:35
17:20
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Gradbeno dovoljenje v 60 dneh? Poglejte, kje se postopki najbolj vlečejo

Postopki za gradbeno dovoljenje v povprečju trajajo 118 dni. Ministrstvo je razkrilo, kje so največji zaostanki in kaj lahko stori investitor.
14. 9. 2026 | 17:20
17:15
Novice  |  Slovenija
NATO

Janša se je srečal z Ruttejem: storili bodo vse, da namesto 2 odstotkov BDP za obrambo namenimo 3,5 odstotka

Janša je potrdil zavezanost Slovenije močnemu in kredibilnemu Natu, kot tudi nadaljnji podpori Ukrajini.
14. 9. 2026 | 17:15
17:10
Lifestyle  |  Izlet
AVSTRIJSKA KOROŠKA

Družine, začetniki in profesionalci: kolesarska regija, kjer vsak najde svojo popolno linijo

V Bad Kleinkirchheim na 15 kilometrov spusta in 970 zavojev; na Turracher Höhe na moderen park z lahkimi progami in tudi črnimi odseki.
Mitja Felc14. 9. 2026 | 17:10
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
NOVI ROMAN

Jure Godler razkriva novi primer Hermana Arha

Godlerjev novi roman prinaša televizijski kviz, pet tekmovalcev, milijone in umor, ki ga mora razrešiti Herman Arh.
Kaja Grozina14. 9. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
MOTOKROSIST

Trideset let Tima Gajserja: dolgoletna partnerka in zaročenka mu je namenila ganljivo voščilo (Suzy)

Najuspešnejši slovenski motokrosist je nedavno praznoval 30. rojstni dan, ob tej priložnosti pa se lahko ozre na kariero, o kakršni sanja večina športnikov.
14. 9. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
SOVOZNIK

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways: »Namesto stanovanja sem kupil reaktivno letalo«

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways Primož Jovanović je človek, ki je denar nekoč preračunaval v ure letenja.
10. 9. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Trik za nižje račune, ki ga številni še ne poznajo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Se lahko zgodi spletni vdor v medicinske aparate?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
SOVOZNIK

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways: »Namesto stanovanja sem kupil reaktivno letalo«

Pilot na zadnjem poletu Adrie Airways Primož Jovanović je človek, ki je denar nekoč preračunaval v ure letenja.
10. 9. 2026 | 15:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJE ZA MLADE

Trik za nižje račune, ki ga številni še ne poznajo

Svet je za mlade predrag, številni pa sploh ne vedo, da jim mnogi popusti že pripadajo, le naložiti morajo pravo aplikacijo.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:49
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Se lahko zgodi spletni vdor v medicinske aparate?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Paradoks: zakaj lahko nenadoma ostanete brez denarja

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Se otrok težko zbere pri učenju? Morda ni kriv telefon

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Promo
Novice  |  Svet
GRADIMO PRIHODNOST

Kdo bo prvi ostal brez elektrike

Novi poslovni procesi, digitalizacija in elektrifikacija ter vse večje potrebe podatkovnih centrov ustvarjajo največje zahteve po električni energiji doslej.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Ste upravičeni do prevoza z reševalnim vozilom? (video)

Zbudite se z vročino in slabim počutjem. Pokličete osebnega zdravnika, vendar je odsoten. Potrebujete recept za redno terapijo, čez nekaj dni vas čaka specialistični pregled v drugem kraju, zaradi bolezni pa boste morali ostati doma. Naenkrat se odpre vrsta vprašanj: kdo vam lahko izda recept, kje preverite bolniški list in koliko časa ste lahko odsotni z dela?
9. 9. 2026 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TOPLOTNE ČRPALKE

Tega pri nakupu toplotne črpalke nikar ne spreglejte

Dolgoročno zanesljivo ogrevanje s predvidljivimi stroški se ne začne z izbiro naprave, temveč z izbiro pravega ponudnika.
14. 9. 2026 | 10:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

To je ena redkih stvari, ki vam lahko služi več desetletij

Pri zahtevnem implantološkem zdravljenju dolgoročni rezultat temelji na izkušnjah, natančni diagnostiki in individualno načrtovani terapiji.
9. 9. 2026 | 12:03
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
HITER PREVZEM POŠILJK

Konec čakanja na paket: BOX NOW je na voljo že več kot polovici Slovencev

Spletno nakupovanje je postalo del našega vsakdana, z njim pa se spreminjajo tudi pričakovanja glede dostave.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOV MODEL

V Novem mestu nižajo stroške. Se lahko to zgodi tudi v vaši občini?

Vse več občin se odloča za lastno proizvodnjo električne energije, saj želijo zmanjšati stroške, bolje izkoristiti javne objekte in pridobiti več nadzora nad porabo. Petrol je zato razvil model skupnostne samooskrbe za slovenske občine. Eden konkretnejših primerov takšnega pristopa je samooskrbna skupnost Mestne občine Novo mesto.
8. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
FESTIVAL V LJUBLJANI

V Ljubljano prihaja štiridnevni festival

Lutkovno gledališče Ljubljana med 25. in 28. septembrom 2026 pripravlja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti LUTKE 2026.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

Ko je nekomu vroče, drugemu pa hladno: dom, ki se prilagaja svojim stanovalcem

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NIŽJE OBRESTNE MERE

Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
Promo Slovenske novice7. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
BRANJE JE VESELJE

Kako pomembno je glasno branje za razvoj otroka?

Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo med 8. septembrom in 11. oktobrom potekal že devetič, bo v znamenju sporočila »Branje je veselje«.
Promo Slovenske novice8. 9. 2026 | 10:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NESREČE

Skoraj polovica se jih poškoduje

Gibanje otrokom in mladostnikom prinaša številne koristi, vendar je preprečevanje poškodb neločljiv del varne telesne dejavnosti.
9. 9. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Tveganje je lahko tudi v tem, da ne naredimo ničesar«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

Zasebni investitorji lahko transformirajo slovensko gospodarstvo

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRIPRAVA NA JESEN

Kako pravilno zaščititi les pred jesenskim dežjem

Pravilna zaščita lesa pomaga ograji, vratom in vrtnemu pohištvu kljubovati vlagi. Preverite, kako pripraviti površino in izbrati ustrezen premaz.
Promo Slovenske novice9. 9. 2026 | 13:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UREJANJE DOMA

Otroci, pes, voda in umazani čevlji: katera tla bodo preživela vse to?

September je mesec novih začetkov. Otroci se vrnejo v vrtec in šolo, dnevi postanejo bolj umirjeni, dom pa po poletju pogosto kar kliče po osvežitvi.
7. 9. 2026 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki