Sedem pogostih navad, ki škodujejo ledvicam

Kronična ledvična bolezen (KLB) po ocenah prizadene več kot 850 milijonov ljudi po svetu, napovedi pa kažejo, da bo do leta 2040 postala peti najpogostejši vzrok smrti. Ledvice imajo ključno vlogo pri ohranjanju zdravja, saj iz krvi odstranjujejo strupene snovi snovi. Poleg tega sodelujejo pri uravnavanju krvnega tlaka, nastajanju rdečih krvničk in ravnovesju kalcija v telesu.

Kadar so ledvice poškodovane, je njihovo delovanje okrnjeno. To vodi do kopičenja toksinov, zadrževanja tekočine in neravnovesja elektrolitov, kar lahko povzroči številne zdravstvene težave, od visokega krvnega tlaka do bolezni srca in oslabljenih kosti. Poškodbe ledvic lahko sčasoma napredujejo v kronično ledvično bolezen ali odpoved tega organa. Poškodbe lahko vplivajo na domala vsak del telesa, vendar obstajajo preproste spremembe življenjskega sloga, ki jih lahko uvedete takoj, da ohranite njihovo zdravje. Teh sedem navad najbolj škoduje ledvicam, opozarja miss zdrava.

Pogosto jemanje protibolečinskih zdravil

Običajna protivnetna protibolečinska zdravila brez recepta, kot sta ibuprofen in aspirin, lahko poškodujejo majhne strukture v ledvicah, ki vračajo pomembne snovi in tekočine v kri. Ko pride do vnetja in zmanjšanega pretoka krvi v ledvicah, se lahko v teh strukturah kopičijo odpadne snovi in tekočina, kar moti njihovo delovanje in jih lahko poškoduje. Tveganje je večje pri starejših in pri ljudeh z drugimi zdravstvenimi težavami. Osebe, ki že imajo kronično ledvično bolezen, bi se morale tem zdravilom izogibati, razen če jih predpiše zdravnik. Da zmanjšate tveganje za stranske učinke, jih uporabljajte najkrajši možni čas in v priporočenem odmerku.

FOTO: Bogdan Kurylo/Gettyimages

Premalo pitja vode

Voda je potrebna, da ledvice odstranjujejo odpadne snovi iz telesa. Ljudje, ki je ne pijejo dovolj, tvegajo poškodbe ledvic, zlasti v vročem vremenu. Zaradi dehidracije te proizvajajo zelo koncentriran urin, ki vsebuje več mineralov in odpadnih snovi. To povečuje tveganje za ledvične kamne in okužbe sečil. Osebe z določenimi boleznimi, na primer z boleznijo jeter ali srčnim popuščanjem, morajo omejiti vnos tekočine. Za večino pa je priporočljivo 1,5 do 2 litra vode na dan (približno šest do osem kozarcev).

Prekomerno uživanje alkohola

Ledvice uravnavajo količino vode v telesu. Alkohol lahko povzroči dehidracijo, kar moti njihovo delovanje. Prekomerno pitje poviša krvni tlak, kar jih dodatno obremenjuje. Čeprav mnogi vedo, da alkohol škoduje jetrom, lahko negativno vpliva tudi na ledvice, saj morajo te pri predelavi tekočin in toksinov delovati pospešeno. Priporočilo je, da moški in ženske ne zaužijejo več kot 14 enot alkohola na teden, najbolje razporejenih čez več dni.

FOTO: Iuliia Pilipeichenko/Gettyimages

Kajenje

Večina ve, da kajenje povečuje tveganje za raka in bolezni srca, neposredno pa poškoduje tudi ledvice. Cigaretni dim vsebuje strupene snovi, kot je kadmij, ki škoduje temu organu kajenje povečuje tudi oksidativni stres in lahko zoži krvne žile ter poškoduje njihovo plast, kar lahko vodi do poškodb ledvic. Poleg tega povečuje tveganje za bolezni, kot sta sladkorna bolezen in visok krvni tlak. Najbolje je, da kajenje čim prej opustite.

Prekomerna telesna teža

Indeks telesne mase med 18,5 in 24,9 velja za zdravega. Vse nad tem pomeni prekomerno telesno težo ali debelost. Pomemben kazalnik je tudi obseg pasu, ki kaže količino maščobe okoli trebuha. Ta je povezana z večjim tveganjem za srčne bolezni in sladkorno bolezen, ki sta pogosta vzroka bolezni ledvic. Zdrava prehrana in redna telesna aktivnost pomagata zmanjšati telesno težo in ohraniti zdrave ledvice. Priporočljivo je približno 30 minut aerobne vadbe pet dni na teden.

Nezdrava prehrana

Močno predelana hrana vsebuje veliko maščob, sladkorja, soli in aditivov, kot so umetna barvila, arome in konzervansi. Primeri so predelani mesni izdelki, gazirane pijače in pakirani kruh. Takšna hrana je povezana z debelostjo, srčnimi boleznimi in sladkorno boleznijo tipa 2, nedavne raziskave pa jo povezujejo tudi z boleznimi ledvic. V eni ameriški raziskavi, ki je trajala 24 let in je spremljala 14.000 odraslih, so imele osebe, ki so jedle veliko predelane hrane, za 24 odstotkov večje tveganje za bolezni ledvic. Težava je tudi prevelik vnos soli, zlasti pri ljudeh, ki že imajo bolezni ledvic. Preveč natrija poruši ravnovesje natrija in kalija, kar otežuje delo ledvic in povečuje krvni tlak. Priporočljivo je, da vnos soli omejite na največ šest gramov na dan.

FOTO: Gettyimages

Slaba kakovost spanja

Nekatere raziskave kažejo povezavo med kakovostjo in trajanjem spanja ter boleznimi ledvic. Spanje manj kot šest ur ali več kot deset ur na noč lahko poveča tveganje za kronično ledvično bolezen. Za večino ljudi je optimalno sedem do devet ur spanja na noč. Na nekatere dejavnike, kot so starost ali družinska obremenjenost, ne moremo vplivati. Lahko pa spremenimo številne življenjske navade in s tem pomagamo ohraniti zdravje svojih ledvic.