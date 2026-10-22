Sedem preprostih navad za zdravo ožilje

Čeprav se tveganje za žilne bolezni povečuje z leti, je za ožilje treba skrbeti vse življenje. Strokovnjaki poudarjajo, da lahko že nekaj preprostih sprememb vsakodnevnih navad pomaga ohranjati njihovo zdravje. Po navedbah znanstvenikov ameriškega zdravstvenega sistema Care New England imajo pravilna prehrana, redna telesna dejavnost in obvladovanje dejavnikov tveganja pomembno vlogo pri ohranjanju optimalnega krvnega obtoka in preprečevanju žilnih bolezni. Izpostavili so sedem priporočil, ki pomagajo ohranjati zdravo ožilje.

Prehranjujte se zdravo

Prehrana igra pri ohranjanju zdravja krvnih žil pomembno vlogo. Strokovnjaki svetujejo izogibanje živilom, bogatim z nasičenimi maščobami, saj lahko prispevajo k nastajanju oblog v arterijah in otežijo pretok krvi. Namesto tega priporočajo tista, bogata z vlakninami in beljakovinami. V vsakodnevno prehrano je dobro vključiti polnozrnata žita, sadje, zelenjavo, ribe, fižol, pusto meso in perutnino. Uravnotežena prehrana prispeva k boljši prekrvavitvi in pomaga nadzorovati krvni tlak.

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Bodite telesno aktivni

Za ohranjanje zdravja krvnih žil ni treba vsak dan hoditi v telovadnico ali izvajati intenzivnih treningov. Tudi preproste dejavnosti, kot so hoja, tek, joga ali plavanje, lahko pozitivno vplivajo na krvni obtok. Strokovnjaki posebej poudarjajo prednosti vsakodnevne hoje. Že pol ure sprehoda dnevno ohranja zdravje krvnih žil in izboljša prekrvavitev nog. Vrsto in intenzivnost telesne dejavnosti je treba prilagoditi svojemu zdravstvenemu stanju.

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Vzdržujte zdravo telesno težo

Prekomerna telesna teža je eden od dejavnikov, ki negativno vplivajo na zdravje krvnih žil in prekrvavitev. Pri osebah s čezmerno težo lahko zmanjšanje telesne mase prispeva k boljšemu pretoku krvi in zmanjša tveganje za žilne bolezni. Vzdrževanje zdrave teže hkrati pomaga preprečevati tudi druge zdravstvene težave, povezane z življenjskim slogom.

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Nadzirajte raven sladkorja v krvi

Sladkorna bolezen je pomemben dejavnik tveganja za razvoj žilnih bolezni. Povišana raven sladkorja v krvi poškoduje krvne žile in prispeva k njihovemu oženju. Posledično se zmanjša oskrba tkiv s krvjo in kisikom, poveča se tudi tveganje za visok krvni tlak. Zato je za posameznike s sladkorno boleznijo redno spremljanje ravni sladkorja in upoštevanje priporočenega zdravljenja še posebej pomembno.

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Redno preverjajte krvni tlak

Dolgotrajno povišan krvni tlak poškoduje stene krvnih žil. Hipertenzija povzroči spremembe na krvnih žilah, njihovo zoženje in poškodbe, kar poveča tveganje za resne zdravstvene zaplete. Vzdrževanje krvnega tlaka v priporočenih mejah zato pomaga zmanjšati tveganje za možgansko kap, srčni infarkt, srčno popuščanje in poškodbe ledvic.

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Izogibajte se kajenju in omejite alkohol

Kajenje močno povečuje tveganje za razvoj žilnih bolezni. Kemične snovi v cigaretah spodbujajo strjevanje krvi in pospešujejo razvoj ateroskleroze, torej kopičenje maščobnih oblog v stenah arterij. Strokovnjaki svetujejo, da se izogibate cigaretam, cigarilom, pipam in drugim tobačnim izdelkom. Pomembno je omejiti tudi uživanje alkohola. Prekomerno pitje je povezano z visokim krvnim tlakom, prispeva pa lahko tudi k zoženju arterij v okončinah.

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Zmanjšajte vsakodnevni stres

Dolgotrajen stres ne vpliva slabo le na duševno počutje, temveč tudi na zdravje krvnih žil. Kronični stres je povezan s povišanimi ravnmi sladkorja in holesterola v krvi ter z visokim krvnim tlakom. Prav tako prispeva k spremembam, ki spodbujajo kopičenje oblog v arterijah. Zato je pomembno poiskati načine za obvladovanje stresa in preprečiti, da bi dolgotrajna napetost postala del vsakdanjega življenja, navaja 24 sata.hr.