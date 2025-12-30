  • Delo d.o.o.
V KUHINJI

Sedem usodnih napak pri uporabi česna

Shranjevanje česna v hladilniku, prehitro praženje ali sesekljanje za marinade ga lahko oropa okusa in zdravilnih snovi.
M. Fl.
 30. 12. 2025 | 15:00
3:43
Česen je doma v skoraj vsaki kuhinji, vendar ga nepravilno ravnanje z njim oropa okusa in hranilne vrednosti. Najpogostejše napake z njim niza portal Tasting Table.

Shranjevanje česna v hladilniku

Cela česnova glavica ne bi smela biti shranjena v hladilniku, saj hladno in vlažno okolje pospeši kalitev, na drugi strani suh zrak povzroči, da stroki izgubijo vlago, postanejo spužvasti in brez okusa. Najboljši način za shranjevanje česna je na hladnem, zračnem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. Idealne so mrežaste vrečke ali bambusove košare, ki omogočajo kroženje zraka.

Metanje česna, ki postane zelen

Mnogi verjamejo, da je česen, ki vložen v kisu ali v omakah postane zelen, strupen. V resnici gre za naravno reakcijo med žveplovimi spojinami v česnu in kislinami ali minerali, kar ne vpliva na učinke za zdravje ali okus.

Sekljanje česna ne glede na recept

Način, kako je česen narezan, neposredno vpliva na njegov okus. Bolj, kot so stroki s sesekljanjem ali stiskanjem zdrobljeni, več žveplovih spojin se iz njih sprosti, kar povzroči bolj oster in intenziven okus. Namesto da bi za vsak recept uporabljali stiskalnik česna, način rezanja prilagodite receptu. Zdrobljen je primeren za bogate omake, sesekljan se dobro poda v juhe in jedi, pripravljene v voku, saj zahtevajo bogato aromo. Tanko narezan česen ima blažji okus in je primeren za rahlo začinjene zelenjavne jedi.

Neodstranjevanje česnovega poganjka

Zeleni poganjek znotraj starejših strokov česna ni strupen, vendar ima lahko močnejši in bolj grenak okus kot preostali del stroka. V jedeh z nežnimi okusi ali v surovih omakah lahko poganjek pokvari priokus. Priporočljivo je, da ga pred kuhanjem odstranite.

Uporaba sesekljanega česna za marinade pri pečenju mesa

Mariniranje mesa za žar ali praženje z drobno sesekljanim česnom lahko povzroči težave. Majhni koščki česna se prilepijo na površino mesa, tam so izpostavljeni neposredni toploti, se hitro zažgejo in, preden je meso popolnoma pečeno, postanejo grenkasti. Učinkovitejša metoda je, da česen samo rahlo stisnemo, iztisnemo sok za marinado in trdne dele zavržemo, ali kot alternativo uporabimo česnov prah.

Prehitro dodajanje česna v ponev

Pogosta napaka je, da česen dodamo v ponev takoj, ko se olje segreje, sledijo druge sestavine. Zaradi nizke vsebnosti vlage in visokih naravnih ravni sladkorja česen hitro pordeči. Ko ga kuhamo skupaj s čebulo ali mesom, velikokrat postane črn, še preden so glavni sestavni deli popolnoma kuhani. Pravilen način je najprej dodajanje čebule ali zelenjavnih sestavin. Ko so skoraj kuhani, dodamo sesekljan česen. Česen potrebuje le približno pol do ene minute, da sprosti aromo, ne da bi se zažgal.

Praženje česna na previsoki temperaturi

Da bi prihranili čas, nekateri česen pražijo pri visoki temperaturi. A tako se, preden sprosti aromo, na zunanji strani zažge, kar vodi do grenkobe. Česen naj se kuha pri srednji ali nizki temperaturi. Nižje temperature omogočajo, da sladkorji v njem postopoma karamelizirajo, kar daje lahkoten zlat odtenek in blag, dišeč sladkast okus.

