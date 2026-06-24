Sedem večernih navad, ki škodujejo zdravju kože

Vsi bi se radi zbudili spočiti, sveži in brez znakov utrujenosti na obrazu, vendar v praksi pogosto ni tako. Na jutranji videz ne vpliva le količina spanca, temveč tudi številne večerne in nočne navade, ki lahko pustijo vidne posledice na koži. Dermatologi opozarjajo, da določene navade pred spanjem povzročijo dehidracijo, zabuhlost, rdečico in poslabšanje že obstoječih težav s kožo. Strokovnjaki so izpostavili sedem najpogostejših napak, ki se že naslednje jutro odražajo na obrazu.

Preobilna in preslana večerja

Večerja z veliko soli povzroči zadrževanje tekočine v telesu. To se najprej opazi na občutljivih predelih obraza, predvsem okoli oči, kjer je koža najtanjša. Posledica so zabuhlost, podočnjaki in utrujen videz. Občasno bolj slan obrok sicer ni težava, vendar je sol priporočljivo omejiti pred dnevi, ko želite biti videti še posebej sveži in spočiti.

Alkohol pred spanjem

Kozarec vina ali druga alkoholna pijača zvečer povzroči širjenje krvnih žil in dodatno zadrževanje tekočine v telesu. Naslednje jutro se to pogosto pokaže kot otekel obraz, predvsem pod očmi. Namesto alkohola strokovnjaki priporočajo vodo ali mineralno vodo, ki telesu pomagata ohranjati ustrezno hidracijo.

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Suh zrak v spalnici

Ogrevanje v hladnejših mesecih pogosto izsuši zrak v prostoru, kar negativno vpliva na kožo. Suho okolje oslabi njeno naravno zaščito in pospeši izgubo vlage, posledično je koža zjutraj bolj suha, občutljiva in razdražena. Pri ljudeh z ekcemom, rozaceo ali drugimi kožnimi težavami se simptomi lahko celo poslabšajo. Dermatologi priporočajo uporabo vlažilca zraka, ki pomaga vzdrževati optimalno raven vlage v prostoru.

Premalo kakovostnega spanca

Pomanjkanje spanja se na obrazu pogosto pokaže že po eni sami noči. Podočnjaki, zabuhlost, pusta polt in utrujen videz so najpogostejše posledice slabega spanca. Med spanjem telo namreč obnavlja poškodovane celice, koža pa se regenerira v skladu z naravnim notranjim ritmom. Ko je ta proces moten, polt izgubi svežino in sijaj.

Preskakovanje večerne nege kože

Koža, ki pred spanjem ne prejme dovolj vlage, je zjutraj pogosto suha in brez sijaja. Strokovnjaki poudarjajo pomen kakovostne večerne nege z bogatimi vlažilnimi kremami ali nočnimi maskami. Takšni izdelki pomagajo okrepiti naravno zaščito kože in preprečujejo izgubo vlage med spanjem. V nekaterih primerih so koristne tudi bolj hranilne formule, ki ustvarijo zaščitni sloj in omogočajo intenzivnejšo obnovo kože čez noč.

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Nezdravljene alergije

Sezonske in druge alergije povzročijo zabuhlost obraza, solzenje oči, zamašen nos in draženje kože. Če simptomov ne obvladujemo z ustrezno terapijo, se ponoči še okrepijo in zjutraj pustijo vidne posledice, zlasti okoli oči.

Dihanje skozi usta med spanjem

Dihanje skozi usta med spanjem povzroči izsušitev sluznice in ustnic. Posledica so pogosto razpokane ustnice, občutek suhih ust in slabše počutje ob prebujanju. Vzroki za takšno dihanje so lahko različni: od alergij do motenj dihanja med spanjem, zato je ob dolgotrajnih težavah priporočljiv posvet z zdravnikom.

Majhne spremembe za veliko razliko

Strokovnjaki poudarjajo, da zaradi videza ni treba korenito spreminjati vsakodnevnih navad. Kljub temu lahko bolj zdrava večerna rutina pomembno prispeva ne le k lepšemu videzu kože, temveč tudi k boljšemu splošnemu zdravju in kakovostnejšemu spancu. Dovolj spanja, ustrezna hidracija, uravnotežena večerja in redna nega kože so preprosti koraki, ki se že po nekaj dneh odražajo na bolj svežem, spočitem in zdravem videzu obraza, navaja 24sata.hr.