Sedem živil za zaščito pred komarji

Strokovnjaki navajajo nekaj preprostih načinov, kako postati manj privlačen za komarje, ne da bi se morali od glave do pet pokriti z oblačili. Portal miss zdrava priporoča, da v ta namen v prehrano vključite teh sedem živil.

Česen in čebula

Česen je verjetno najbolj znano živilo za odganjanje komarjev. Vsebuje spojino alicin, ki se med uživanjem sprošča skozi pore kože. Alicin spremeni vaš naravni telesni vonj in s tem komarjem oteži, da bi vas zaznali. Tudi čebula, por in drobnjak vsebujejo alicin in imajo z vključitvijo na jedilnike podobne učinke.

Kako ju uporabljati?

Ker se alicin ob dolgotrajni izpostavljenosti toploti zmanjšuje, mnogi priporočajo uživanje surovega česna in čebule. Ker to ni vedno prijetno, ju lahko dodate v testenine, paradižnikove omake ali uporabite pri mariniranju piščanca.

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Jabolčni kis

Jabolčni kis, podobno kot številna druga živila na tem seznamu, vpliva na telesni vonj. Za razliko od česna in čebule pa običajno ne spremeni tega, kako vas zaznavajo tisti, s katerimi se družite.

Kako ga uporabljati?

Mnogi prisegajo na eno žlico jabolčnega kisa na dan. Za prijetnejši okus ga lahko zmešate z medom ali uporabite kot preliv za solato.

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Limonska trava

Limonska trava vsebuje citronelino olje, naravni repelent, ki se pogosto uporablja v naravnih sredstvih proti komarjem. Nekatere raziskave nakazujejo, da lahko podobno zaščito nudi tudi z limonsko travo bogata prehrana. Aromatične rastline na splošno pomagajo prikriti naravne telesne vonjave, zaradi česar komarji težje prepoznajo človeka.

Kako jo uporabljati?

Limonska trava je velikokrat sestavina tajske kuhinje in odličen dodatek juham. Uporabite jo lahko tudi za pripravo marinad za meso na žaru.

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Čili paprike

Kapsaicin, snov, ki pekoči papriki zagotavlja pekoč okus, je znan po dražilnem učinku in se v številnih delih sveta uporablja tudi kot naravni insekticid. Poleg tega naj bi komarje odbijal tudi telesni vonj, ki nastane po uživanju hrane, bogate s kapsaicinom.

Kako jih uporabljati?

Dodajte jih pekočim omakam, paradižnikovim ali drugim jedem, ki jim želite dodati nekaj pikantnosti.

Paradižnik

Paradižnik je bogat s tiaminom oziroma vitaminom B1. Prehrana z več vitamina B1 naj bi pri nekaterih ljudeh pomagala zmanjšati privlačnost za komarje. Če vas komar vseeno piči, nekateri priporočajo, da mesto pika namažete s paradižnikovim sokom za lajšanje srbečice.

Kako ga uporabljati?

Paradižnik lahko vključite skoraj v vsak obrok. Odličen je v juhah, solatah, omakah in testeninah, še posebej v kombinaciji s česnom in čebulo.

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Grenivka

Ta sočen sadež ni le odličen vir vitamina C in antioksidantov, temveč naj bi pomagal pri odganjanju komarjev in celo klopov. Nekatere raziskave kažejo, da lahko pomaga odganjati še druge žuželke, kot so stenice in uši.

Kako jo uporabljati?

Za zajtrk pojejte polovico grenivke ali jo dodajte sadni solati skupaj z drugimi citrusi. Pomembno: med jemanjem nekaterih zdravil, zlasti določenih antibiotikov in zdravil za srce, se je treba grenivki izogibati, zato se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Fižol in leča

Fižol in leča, podobno kot paradižnik, vsebujeta veliko tiamina. Po zaužitju naj bi sproščala telesni vonj, ki nekaterim vrstam žuželk ni všeč.

Kako ju uporabljati?

Uporabite ju kot prilogo, dodajte juham in enolončnicam ali pripravite različne namaze, kot je humus.

Čemu se je bolje izogniti?

Nekatera živila in pijače lahko po mnenju raziskovalcev povečajo privlačnost za komarje.

Pivo

Raziskovalci še vedno ne vedo natančno, zakaj pivo privlači komarje, vendar je bilo v več raziskavah ugotovljeno, da so ljudje po zaužitju piva pogosteje tarča pikov. Že ena sama pijača lahko poveča privlačnost za ta mrčes.

Sladka hrana

Nekateri strokovnjaki menijo, da je po zaslugi prehrane z veliko sladkorja koža privlačnejša za komarje. Potrjenih dokazov te teorije ni, kljub temu je pred daljšim zadrževanjem na prostem morda smiselno nekoliko omejiti uživanje sladkarij.

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Slana hrana

Zelo slana hrana lahko poveča nastajanje mlečne kisline v telesu, ta privlači komarje. Podoben učinek opazimo tudi med telesno vadbo, ko se mlečna kislina izloča v večjih količinah.