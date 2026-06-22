Šest jutranjih navad, ki ovirajo hujšanje

Hiter življenjski slog je pogosto razlog, da zjutraj preskočimo zajtrk ali pa ta postane obrok, ki ga mimogrede pojemo na poti v službo. A če poskušate izgubiti odvečne kilograme, je dober začetek sprememba načina, kako pristopate k zajtrku, navaja Eating Well. Nutricionistka Isabel Smith pojasnjuje, da v resnici ni nujno treba zajtrkovati, še posebej če niste lačni: »Vendar preskakovanje zajtrka ne pomeni avtomatsko nižjega vnosa dnevne energije, saj lahko kasneje pojeste več prigrizkov, kot bi jih ob zajtrku. Če začnete dan z uravnoteženim zajtrkom, boste ves dan pripomogli k uravnavanju ravni sladkorja v krvi in preprečili padec energije, zaradi katerega bi lahko posegali po sladkarijah in drugih prigrizkih.« Tako pa skupaj s kolegi niza jutranje navade, ki ogrožajo hujšanje.

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Prepozen zajtrk

»Poskusite jesti v eni do dveh urah po tem, ko se zbudite,« pravi Smithova. Dodaja, da se po dveh urah raven lakote znatno poveča, kar lahko vodi v prenajedanje, grizljanje prigrizkov ali poseganje po hitro pripravljeni hrani, da bi hitro potešili lakoto. Kadar niste preveč lačni, sprejemate bolj zdrave odločitve.

Premalo beljakovin

Namesto da se osredotočate izključno na ogljikove hidrate, kot so peciva, pozornost usmerite na beljakovine. Nutricionistka Lauren Harris-Pincus pojasnjuje, da z leti izgubljamo mišično maso, kar se začne že v tridesetih letih. Beljakovine jo pomagajo ohranjati, saj spodbujajo rast in obnovo mišic. Več mišic, kot imate, več energije porabite v mirovanju. Poleg tega obroki, bogati z beljakovinami, pomagajo, da se dlje časa počutite siti, kar pomeni manj prigrizkov med obroki. Harris-Pincusova priporoča vnos 20 do 30 gramov beljakovin na vsak obrok, vključno z zajtrkom. Telo lahko naenkrat uporabi le približno 25 do 35 gramov beljakovin, zato zaužitje vseh za večerjo ali kosilo ni enako učinkovito kot njihova porazdelitev čez dan. Sveži sir ali jajca so odličen vir beljakovin. Tudi zelenjava in polnozrnata žita vsebujejo manjše količine beljakovin, ki se prav tako štejejo v skupni vnos.

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Zajtrk ni dovolj obilen

Težko je ob skromnem zajtrku zaužiti vsa hranila, ki jih telo potrebuje. Harris-Pincusova na splošno priporoča, da naj zajtrk vsebuje najmanj 300 kalorij (1230 džulov). To je količina, s katero morate vnesti vsa makrohranila; beljakovine, maščobe in ogljikove hidrate. Vse, kar je manj od tega pomeni, da boste zelo verjetno lačni veliko pred kosilom.

Premalo vlaknin

Vlaknine so pomembno hranilo, ki pomaga pri izgubi teže, vendar jih večina ljudi ne zaužije dovolj. Harris-Pincusova priporoča, da z zajtrkom zaužijete približno eno tretjino dnevnih potreb po vlakninah, kar je približno osem gramov za ženske in trinajst gramov za moške. Skodelica kuhane ovsene kaše vsebuje približno štiri grame vlaknin, skodelica malin osem gramov, srednje velik grenivka tri grame, skodelica špinače pa približno en gram vlaknin.

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Premalo barv na krožniku

Če je vaš jutranji krožnik preplavljen z bež in rjavimi odtenki, je čas za spremembo prehrane. Nutricionistka Smithova pojasnjuje, da lahko povečanje vnosa sadja in zelenjave pri zajtrku pomembno vpliva na presnovo. Dodajanje ene ali dveh porcij sadja in zelenjave na dan lahko pomaga izboljšati zdravje. Takšna živila vsebujejo veliko vlaknin in hranil, ki podpirajo zdravje telesa in lahko pomagajo pri izgubi teže. Zamrznjene jagode ali narezana jabolka lahko dodate kosmičem ali ovseni kaši, špinačo pa umešanim jajcem ali smutiju.

Osredotočeni ste le na energijo

Izguba telesne teže zahteva ustvarjanje energijskega primanjkljaja, vendar ni vse le v zaužiti energiji, pomembna je tudi kakovost hrane. Nutricionistka Harris-Pincusova pojasnjuje, da je cilj imeti zdravo telo, ne glede na telesno težo. Čeprav za izboljšanje zdravja ni vedno treba shujšati, je pomembno, da telesu zagotovite hranila, ki jih potrebuje za dobro delovanje.