Šest nasvetov za prebujanje uspavane prebave

Počasna prebava je pogosto posledica napačne prehrane, vendar lahko nanjo vplivata tudi stres in fizična neaktivnost.
 4. 11. 2025 | 15:00
Da bi prebudili in spodbudili uspavano prebavo, upoštevajte šest preprostih nasvetov.

Ne izpuščajte zajtrka

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva, zato ga nikoli ne izpuščajte. Zagotavlja dovolj energije za dober začetek dneva, za prvi obrok pa izberite živila, bogata z vlakninami.

Kako vlaknine vplivajo na prebavo? Vpijajo vodo, v črevesju nabreknejo, s tem povečajo volumen blata, pospešijo gibanje črevesja, olajšajo izločanje in preprečujejo zaprtje.

Za zajtrk primerna z vlakninami bogata živila so zelenjava, sadje, oreščki, semena, cela žita in izdelki iz njih.

Dobro prežvečite vsak grižljaj

Temeljito žvečenje hrano razdrobi, kar olajša prebavo, ob tem preprečuje prenajedanje.

Dobro prežvečena hrana preprečuje prekomerno izločanje želodčne kisline in encimov, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe želodčne sluznice.

Bodite pozorni na to, kdaj pijete vodo

Pol ure pred obrokom in eno uro po njem ni priporočljivo piti vode, saj v tem primeru razredči prebavne sokove, kar upočasni prebavo.

Kozarec tople vode zjutraj na tešče na drugi strani izboljša delovanje črevesja in zmanjša težave, kot so napihnjenost, vetrovi in zaprtje.

Študije kažejo, da pitje tople vode zjutraj pospeši prebavo.

Pazite, kaj jeste pred spanjem

Vsaj tri ure pred spanjem ne uživajte ničesar in tako želodcu omogočite počitek. Sploh težka hrana zvečer slabo vpliva tudi na spanec.

Hrana, ki se ji je najbolje izogibati pred spanjem, vključuje testenine, hitro hrano, prigrizke, sladkarije in nekatere vrste zelenjave, kot sta čebula in brokoli.

Po obroku se odločite za zmerno telesno aktivnost

Po obroku se je najbolje na kratko sprehoditi ali se posvetiti drugi zmerni telesni aktivnosti. Dolga in intenzivna vadba ni priporočljiva, saj telo energijo, potrebno za prebavo, tako preusmeri drugam.

Tek ali plavanje po obroku lahko motita prebavo in absorpcijo hranil. Z intenzivno vadbo po obroku počakajte vsaj dve uri.

Uživajte raznoliko hrano

Ob enolični hrani se prebava upočasni. Izogibajte se izključno suhi hrani. Jedilnikom dodajte čim več svežih živil, predvsem sadje in zelenjavo.

Sadje in zelenjava imata, malo energije in maščob (razen avokada in oreščkov). Zelenjavo dodajte vsakemu glavnemu obroku, sadje pa jejte kot prigrizek.

Izberite raznobarvno sadje in zelenjavo, saj plodovi različnih barv telesu zagotavljajo različne fitokemikalije s koristnimi učinki na zdravje, svetuje Miss zdrava.

