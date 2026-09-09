Nekatere počnete vsak dan: šest navad, ki škodujejo sečnemu mehurju

Mehur je majhen, balonu podoben organ v spodnjem delu sečil, ki shranjuje in izloča urin ter telesu pomaga odstranjevati odpadne snovi in vzdrževati ravnovesje tekočin. Tako kot srce ali pljuča tudi mehur potrebuje nego, zanemarjanje njegovega zdravja poveča tveganje za nelagodje, okužbe sečil in težave, kot je inkontinenca. Dobra novica je, da je mogoče številne težave z mehurjem preprečiti. Miss Zdrava niza šest običajnih navad, ki najbolj škodujejo njegovemu zdravju.

Predolgo zadrževanje urina

Odlašanje z odhodom na stranišče omogoča kopičenje urina in raztezanje mišic mehurja. Sčasoma to oslabi njihovo sposobnost krčenja in popolnega praznjenja, kar vodi v zastajanje urina. Raziskave kažejo, da zadrževanje tega v mehurju bakterijam zagotavlja več časa za razmnoževanje, kar povečuje tveganje za okužbe sečil. Strokovnjaki priporočajo praznjenje mehurja na vsake tri do štiri ure. V hujših primerih lahko kronično zastajanje urina celo poškoduje ledvice. Ko urinirate, se sprostite, za ženske je posebej priporočljivo, da sedejo na straniščno školjko, namesto da čepijo nad njo, saj se tako lahko mišice medeničnega dna sprostijo, piše Science Alert. Vzemite si čas in razmislite o tako imenovanem dvojnem uriniranju: ko končate, počakajte 10–20 sekund in poskusite znova, da se prepričate, da je mehur popolnoma izpraznjen.

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Premalo zaužite vode

Zaradi dehidracije je urin bolj koncentriran, kar draži sluznico mehurja in povečuje tveganje za okužbe. Prizadevajte si popiti od šest do osem kozarcev vode oziroma približno 1,5 do 2 litra na dan, kadar ste zelo aktivni ali je zunaj vroče, še več. Premalo tekočine lahko povzroči tudi zaprtje. Trdo blato pritiska na mehur in medenično dno, kar otežuje nadzor nad mehurjem.

Preveč kofeina in alkohola

Kofein in alkohol dražita mehur ter delujeta kot blaga diuretika, s čimer povečujeta nastajanje urina. Raziskava je pokazala, da je pri osebah, ki zaužijejo več kot 450 mg kofeina na dan (približno štiri skodelice kave) večja verjetnost za inkontinenco kot pri tistih, ki zaužijejo manj kot 150 mg. Druga raziskava je prišla do zaključka, da je pri moških, ki popijejo od šest do deset alkoholnih pijač na teden, v primerjavi s tistimi, ki alkohola ne uživajo, večja verjetnost za razvoj težav spodnjih sečil. Zmanjšanje uživanja alkohola ublaži simptome, povezane s težavami z mehurjem, in zmanjša dolgoročno tveganje za njegove poškodbe ter bolezni.

moški, stranišče, školjka, mala potreba FOTO: Ffennema/gettyimages

Kajenje

Kajenje je glavni vzrok za raka sečnega mehurja. Pri kadilcih je, v primerjavi z nekadilci, do štirikrat večja verjetnost, da bodo zboleli, še posebej, če so začeli kaditi mladi ali so dolga leta intenzivno kadili. Kemikalije iz tobaka vstopijo v krvni obtok, ledvice jih filtrirajo, nato se shranijo v urinu. Ko se urin zadržuje v mehurju, lahko te rakotvorne snovi poškodujejo njegovo sluznico.

Slaba higiena

Neustrezna higiena povzroči vnos bakterij v sečila. Brisanje zadnjične odprtine od zadaj naprej, uporaba agresivnih mil ali zanemarjanje umivanja rok, vse to poruši naravni mikrobiom telesa in poveča tveganje za okužbe sečil. Tudi spolna aktivnost lahko prenese bakterije iz črevesja ali nožnice v sečila. Tako moški kot ženske tveganje za okužbo zmanjšajo tako, da kmalu po spolnem odnosu opravijo malo potrebo.

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Slaba prehrana in premalo gibanja

To, kaj jeste, in koliko ste telesno aktivni, na mehur vpliva bolj, kot bi pričakovali. Prekomerna telesna teža pritiska na mehur in povečuje verjetnost uhajanja urina. Redna telesna dejavnost pomaga ohranjati zdravo telesno težo in preprečuje zaprtje. Določena hrana in pijača, vključno z gaziranimi pijačami, začinjenimi jedmi, citrusi in umetnimi sladili, lahko dražijo mehur in poslabšajo simptome pri ljudeh, ki so že nagnjeni k težavam s tem organom. Prizadevajte si za prehrano, bogato z vlakninami, z veliko polnozrnatih živil, sadja in zelenjave, saj tako zaščitite zdravje prebavnega sistema in mehurja. Če opazite trajne spremembe, kot so pogosto uriniranje, težave pri praznjenju mehurja, bolečina, pekoč občutek pri uriniranju, moten ali urin neprijetnega vonja oziroma kakršen koli znak krvi v urinu, obiščite zdravnika.