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ZDRAVJE

Šest presenetljivih trikov za bolj zdrave dlesni

Za zdrav in privlačen nasmeh so prav tako kot lepi zobje pomembne zdrave dlesni.
FOTO: Marina Demeshko/Gettyimages

FOTO: Marina Demeshko/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Alexraths/Gettyimages

FOTO: Alexraths/Gettyimages

FOTO: Nenad Cavoski/Gettyimages

FOTO: Nenad Cavoski/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages

FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages

FOTO: Taa22/Gettyimages

FOTO: Taa22/Gettyimages

FOTO: Marina Demeshko/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Alexraths/Gettyimages
FOTO: Nenad Cavoski/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages
FOTO: Taa22/Gettyimages
M. Fl.
 16. 7. 2026 | 15:00
4:02
A+A-

Bolezni dlesni najpogosteje povzroča zobni plak, ki predstavlja idealno okolje za razmnoževanje bakterij. Če težave ne zdravimo, lahko ogrozimo zdravje zob, dlesni in celotnega organizma. Raziskave so namreč bolezni dlesni povezale s približno 50 zdravstvenimi stanji, med drugim s sladkorno boleznijo, demenco, sindromom razdražljivega črevesja, revmatoidnim artritisom, srčno-žilnimi boleznimi, možgansko kapjo, astmo, erektilno disfunkcijo in zapleti v nosečnosti. Čeprav ostajajo dobra ustna higiena in redni obiski zobozdravnika nepogrešljivi, lahko zdravju dlesni pomagajo tudi nekatere življenjske navade.

Izberite mediteransko prehrano

Raziskovalci z londonskega Kraljevega kolidža so ugotovili, da mediteranska prehrana, bogata s sadjem, zelenjavo, polnovrednimi žiti in zdravimi maščobami, prispeva k boljšemu zdravju dlesni in zmanjšuje vnetja. Profesor parodontologije Luigi Nibali poudarja, da je težko izpostaviti le en dejavnik, vendar je povezava med mediteransko prehrano in zdravjem obzobnih tkiv zelo jasna. Posebej priporočajo manjši vnos, predvsem rdečega mesa, ter več pese, špinače, rukole in zelene.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Uživajte staran česen

Raziskava, objavljena v reviji Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition, je pokazala, da je jemanje izvlečka staranega česna pri ljudeh s parodontitisom po 18 mesecih zmanjšalo globino obzobnih žepkov. Staran česen je na voljo v trgovinah z zdravo prehrano. Raziskave kažejo, da lahko izboljša prekrvavitev, zmanjša vnetja in okrepi odpornost Kljub temu ne more nadomestiti uravnotežene prehrane.

FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages
FOTO: Iurii Bukhta/Gettyimages

Redno, vendar zmerno telovadite

Redna telesna dejavnost pozitivno vpliva tudi na zdravje dlesni. Zmanjšuje sistemsko vnetje, izboljšuje občutljivost na inzulin in podpira delovanje imunskega sistema. Svetovna zdravstvena organizacija priporoča 75 minut intenzivne ali 150 minut zmerne telesne dejavnosti na teden. Pretiravanje ni koristno. Nekatere raziskave kažejo, da imajo vrhunski športniki kljub dobri ustni higieni pogosteje težave z dlesnimi, saj intenzivna vadba zmanjšuje izločanje sline, ki sicer pomaga odstranjevati škodljive bakterije.

FOTO: Nenad Cavoski/Gettyimages
FOTO: Nenad Cavoski/Gettyimages

Jejte skušo in druge mastne ribe

Omega-3 maščobne kisline, ki jih vsebujejo skuša, sardine in losos, imajo močan protivnetni učinek. Raziskava, objavljena v reviji Journal of the American Dietetic Association, je pokazala, da je pri osebah, ki zaužijejo več omega-3 maščobnih kislin, nižje tveganje za razvoj parodontitisa. Priporočljivo je zaužiti vsaj eno porcijo mastnih rib na teden.

FOTO: Alexraths/Gettyimages
FOTO: Alexraths/Gettyimages

Pijte zeleni čaj

Raziskava, objavljena v reviji Journal of Periodontology, je pokazala, da imajo osebe, ki vsak dan spijejo vsaj skodelico zelenega čaja, bolj zdrave dlesni, manj krvavitev in manj globoke obzobne žepke. Zeleni čaj vsebuje katehine: bioaktivne spojine z antibakterijskim in protivnetnim delovanjem. Ob tem pomagajo ohranjati primeren pH v ustih ter zmanjšujejo kislost zobnih oblog, ki lahko dražijo dlesni. Čeprav ga še ne moremo šteti za zdravljenje, je zeleni čaj koristen del zdravega življenjskega sloga.

FOTO: Taa22/Gettyimages
FOTO: Taa22/Gettyimages

Poskrbite za kakovosten spanec

Sedem do osem ur kakovostnega spanca na noč je povezano z boljšim zdravjem dlesni. Pomanjkanje spanja povečuje raven vnetnih snovi v telesu, zmanjšuje nastajanje sline in krepi stres, kar lahko pospeši razvoj bolezni dlesni. Kronična nespečnost zvišuje še raven kortizola, ki je povezana s škripanjem z zobmi (bruksizmom). To lahko dodatno obremenjuje dlesni in povzroča izgubo obzobnega tkiva, navaja miss zdrava.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

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