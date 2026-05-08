Sklepi imajo radi barvit krožnik: jejmo mastne ribe, oreške, sadje in zelenjavo

Boleči, otrdeli in otečeni sklepi lahko človeku pošteno zagrenijo vsakdan. Zdrava prehrana je pri težavah s sklepi še posebno pomembna, saj vsak odvečni kilogram dodatno obremeni kolena, kolke ... In kaj jesti, da bodo naši sklepi zdravi?

Strokovnjaki svetujejo, naj se na krožniku pogosteje znajdejo mastne ribe, kot so losos, sardine, tun, slanik in inčuni. Bogate so z maščobnimi kislinami omega-3, ki jih povezujemo s protivnetnim učinkom. Dvakrat na teden naj bi jih jedli, pri artritisu pa nekateri zagovarjajo še pogostejše uživanje. Raziskave so pokazale, da lahko pri revmatoidnem artritisu ribje olje pomaga zmanjšati otekanje sklepov, bolečino in jutranjo okorelost.

Orehi, mandlji, pistacije in pinjole niso le prigrizek, ampak pomemben del protivnetne prehrane. Vsebujejo nenasičene maščobe, beljakovine, vlaknine in vitamin B6. A previdno: oreščki so energijsko bogati, zato pri njih ne velja, da je več bolje. Primerna količina je približno pest oreščkov na dan.

Sklepi imajo radi barvit krožnik. Jagodičevje, češnje, borovnice, maline, špinača, ohrovt, brokoli in drugo temno obarvano sadje ter zelenjava vsebujejo antioksidante, ki pomagajo ščititi celice pred poškodbami. Rdeče in vijolično sadje vsebuje antocianine, ki imajo protivnetni učinek, zelena listnata zelenjava je bogata z vitaminom K.

Ekstra deviško oljčno olje vsebuje zdrave maščobe in spojino oleokantal, ki ima lastnosti, podobne delovanju nesteroidnih protivnetnih zdravil, saj vpliva na encime, povezane z vnetnimi procesi. Priporočena količina je od dve do tri žlice na dan.

Fižol, leča, čičerika in druge stročnice so poceni, nasitne in hranljive. Vsebujejo vlaknine, rastlinske beljakovine in fitonutriente. Vlaknine lahko pomagajo zniževati raven CRP, označevalca vnetja v krvi. Podoben učinek pripisujejo polnozrnatim žitom, kot so ovseni kosmiči, rjavi riž, bulgur, kvinoja, koristi tudi polnozrnati kruh.

O razhudnikih, kamor sodijo paradižnik, jajčevec, paprika in krompir, kroži veliko opozoril. Nekateri poročajo, da se jim po njih bolečine poslabšajo, vendar ni znanstvenih dokazov, da bi ta živila sprožala zagone artritisa. Če posameznik opazi poslabšanje po določeni hrani, lahko po posvetu s strokovnjakom nekaj tednov vodi prehranski dnevnik in živilo začasno izloči, nato pa ga postopno uvede nazaj.