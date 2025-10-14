Skrb vzbujajoče število bakterij je odpornih proti antibiotikom

Včeraj objavljeno poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kaže, da je vsaka šesta bakterijska okužba leta 2023 kazala odpornost proti antibiotikom, kar predstavlja grožnjo za ustaljeno zdravljenje tudi najpreprostejših okužb.

»Te ugotovitve močno vzbujajo skrb,« je ob predstavitvi poročila dejal vodja oddelka za antimikrobsko odpornost pri WHO Yvan J-F. Hutin in dodal, da je »odpornost proti antibiotikom v porastu, medtem pa nam zmanjkuje možnosti za zdravljenje, zaradi česar bi lahko bila ogrožena življenja«. V petletnem obdobju pred letom 2023, ko so opravili testiranja, se je odpornost bakterij proti antibiotikom povečala za 40 odstotkov.

V petletnem obdobju se je odpornost bakterij proti antibiotikom povečala za 40 odstotkov.

Razvijajo odpornost proti zdravljenju z zdravili, k čemur je dodatno prispevala množična uporaba antibiotikov v zdravstvu, veterini in prehrambni industriji. Odporne bakterije naj bi po navedbah poročila WHO neposredno povzročile več kot milijon smrtnih žrtev na leto.

WHO je v procesu testiranja opravil preizkuse 22 različnih antibiotikov za zdravljenje sečil, prebavil, krvnega obtoka in gonoreje. Odpornost bakterij je bila višja v predelih sveta s šibkejšimi zdravstvenimi sistemi. Najvišja je v Jugovzhodni Aziji in Vzhodnem Sredozemlju.

V okviru priprave poročila so pod drobnogled vzeli osem razširjenih bakterij, vključno z bakterijama E. coli in K. pneumoniae, ki lahko privedeta do hujših okužb krvi, kar se pogosto konča s sepso, odpovedjo organov in smrtjo. WHO opozarja, da je 40 odstotkov okužb z bakterijo E. coli in 55 odstotkov okužb z bakterijo K. pneumoniae odpornih proti antibiotiku cefalosporinu.