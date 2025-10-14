  • Delo d.o.o.
POROČILO

Skrb vzbujajoče število bakterij je odpornih proti antibiotikom

Svetovna zdravstvena organizacija svari pred bakterijskimi okužbami.
Pod drobnogled so vzeli osem razširjenih bakterij.
Pod drobnogled so vzeli osem razširjenih bakterij.
STA
 14. 10. 2025 | 09:35
2:00
A+A-

Včeraj objavljeno poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) kaže, da je vsaka šesta bakterijska okužba leta 2023 kazala odpornost proti antibiotikom, kar predstavlja grožnjo za ustaljeno zdravljenje tudi najpreprostejših okužb.

»Te ugotovitve močno vzbujajo skrb,« je ob predstavitvi poročila dejal vodja oddelka za antimikrobsko odpornost pri WHO Yvan J-F. Hutin in dodal, da je »odpornost proti antibiotikom v porastu, medtem pa nam zmanjkuje možnosti za zdravljenje, zaradi česar bi lahko bila ogrožena življenja«. V petletnem obdobju pred letom 2023, ko so opravili testiranja, se je odpornost bakterij proti antibiotikom povečala za 40 odstotkov.

V petletnem obdobju se je odpornost bakterij proti antibiotikom povečala za 40 odstotkov.

Razvijajo odpornost proti zdravljenju z zdravili, k čemur je dodatno prispevala množična uporaba antibiotikov v zdravstvu, veterini in prehrambni industriji. Odporne bakterije naj bi po navedbah poročila WHO neposredno povzročile več kot milijon smrtnih žrtev na leto.

WHO je v procesu testiranja opravil preizkuse 22 različnih antibiotikov za zdravljenje sečil, prebavil, krvnega obtoka in gonoreje. Odpornost bakterij je bila višja v predelih sveta s šibkejšimi zdravstvenimi sistemi. Najvišja je v Jugovzhodni Aziji in Vzhodnem Sredozemlju.

V okviru priprave poročila so pod drobnogled vzeli osem razširjenih bakterij, vključno z bakterijama E. coli in K. pneumoniae, ki lahko privedeta do hujših okužb krvi, kar se pogosto konča s sepso, odpovedjo organov in smrtjo. WHO opozarja, da je 40 odstotkov okužb z bakterijo E. coli in 55 odstotkov okužb z bakterijo K. pneumoniae odpornih proti antibiotiku cefalosporinu.

bakterijeantibiotikizdravjeokužbeSvetovna zdravstvena organizacija
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PREISKAVA ŠE POTEKA

Blizu otroškega igrišča sprehajalec naletel na grozljiv prizor

V tej isti regiji na jugu Nemčije so letos našli že štiri trupla novorojenčkov.
14. 10. 2025 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČEDALJE VEČ TEŽAV

Sodoben življenjski slog ni prijazen do oči, tako jim lahko pomagate

Vid in oči obremenjujejo tudi škodljive razvade.
14. 10. 2025 | 11:00
11:00
Lifestyle  |  Polet
NOVO O PIJANOSTI

Koliko časa alkohol res ostane v telesu? Odgovor vas bo presenetil

Kar 90 odstotkov alkohola se razgradi prav v jetrih, preostanek pa telo izloči skozi znoj, urin in izdihan zrak.
Miroslav Cvjetičanin14. 10. 2025 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
SLAVNOSTNI NAGOVOR

Nataša Pirc Musar: Slovenski kmetje niso samo pridelovalci hrane, temveč varuhi pokrajine

Slomškova Ponikva je tudi letos gostila vseslovensko srečanje kmetov.
Mojca Marot14. 10. 2025 | 10:45
10:28
Bulvar  |  Tuji trači
PRILJUBLJENI IGRALEC

Gorski zdravnik razkril skrivnosti zasebne zakonske sreče: »Rada se kregava«

Proti vsesplošni digitalizaciji se Hans Siegl bojuje z literarnimi večeri.
14. 10. 2025 | 10:28
10:25
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Jane Goodall (Suzy)

Ko je bila stara eno leto, ji je oče podaril plišasto opico.
14. 10. 2025 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
