SMO TO, KAR JEMO

Skrita povezava med črevesjem, vnetji, telesno težo in razpoloženjem

Zdravje črevesja je temelj naše imunosti, duševnega in splošnega dobrega počutja.
Vlaknine najdemo v polnozrnatih žitih, sadju, zelenjavi, stročnicah in oreščkih. FOTO: Rimma Bondarenko/Getty Images

Fermentirana živila, kot so jogurt, kefir, kislo zelje in kimči, vsebujejo probiotike – koristne bakterije, ki podpirajo zdravo mikrobioto. FOTO: Getty Images

Ob čustvenih obremenitvah občutimo napetost v želodcu, bolečine v trebuhu. FOTO: Getty Images

U. S.
 27. 2. 2026 | 07:30
4:43
Ste se kdaj počutili napihnjene, utrujene ali slabe volje brez očitnega razloga? Morda je za to krivo črevesje. Zdravje slednjega je temelj naše imunosti, duševnega in splošnega dobrega počutja. Na zdravje črevesja vplivajo genetika, okolje, prehrana. Črevesno floro, ki jo sestavljajo milijarde bakterij in mikroorganizmov, najbolje oskrbuje uravnotežena prehrana, bogata s hranili. Slabe prehranjevalne navade lahko poškodujejo to občutljivo okolje, kar lahko povzroči prebavne težave, vnetja in kronične bolezni. Prebavila niso zgolj cev, po kateri potuje hrana, temveč kompleksen sistem, ki omogoča razgradnjo hranil, vsrkavanje vitaminov in mineralov ter izločanje odpadnih snovi. V prebavilih je tudi velik del imunskega sistema, prav zato je njihovo zdravje ključno za splošno telesno in duševno ravnovesje.

Vlaknine in gibanje

Če so prebavila zdrava, omogočajo učinkovito prebavo in vsrkavanje hranil, ki jih telo potrebuje za energijo, rast in obnovo. Če prebavni sistem ne deluje pravilno, lahko pride do napenjanja, zaprtja, driske, bolečin v trebuhu, utrujenosti ali pomanjkanja določenih hranil. Dolgoročno neravnovesje lahko vpliva tudi na odpornost, telesno težo in celo razpoloženje. Za zdravo prebavo in črevesno ravnovesje je pomembna uravnotežena, raznolika prehrana, ​​uživamo živila, bogata z vlakninami, prebiotiki, probiotiki in antioksidanti. Zelo pomembne so prehranske vlaknine, ki jih najdemo v polnozrnatih žitih, sadju, zelenjavi, stročnicah in oreščkih. Vlaknine spodbujajo redno odvajanje blata in hranijo koristne črevesne bakterije. Fermentirana živila, kot so jogurt, kefir, kislo zelje in kimči, vsebujejo probiotike – koristne bakterije, ki podpirajo zdravo mikrobioto. Prav tako je pomemben zadosten vnos tekočine, predvsem vode, saj pomaga pri prebavi in preprečuje zaprtje. Pijemo lahko tudi zeleni čaj, občasno si privoščimo temno čokolado (vsaj 70 odstotkov kakava). Živila, bogata s polifenoli, kombinirajmo z zdravimi maščobami, na primer z avokadom, oreščki, da izboljšamo njihovo absorpcijo.

Vlaknine spodbujajo redno odvajanje blata.

Skrbimo za redno telesno aktivnost, saj ta spodbuja gibanje črevesja in izboljšuje splošno presnovo ter niža raven stresnih hormonov. Stres namreč negativno vpliva na prebavni sistem, zlasti če traja dlje. Dolgotrajni konflikti, občutek osamljenosti ali potlačena čustva povečujejo notranjo napetost, jeza, strah ali žalost se zrcalijo v telesu. Ob čustvenih obremenitvah občutimo napetost v želodcu, bolečine v trebuhu. Kakovostni odnosi dobro vplivajo na zdravje – tudi prebavila. Naučimo se tehnik sproščanja, poskrbimo za dovolj spanja.

Ravnajmo preventivno

Pomembno se je izogibati prekomernemu vnosu visoko predelane hrane. Ta živila imajo veliko sladkorja, nasičenih maščob, soli in dodatkov, ki lahko negativno vplivajo na črevesno mikrofloro in prebavo in spodbudijo vnetne procese v telesu. Izogibamo se pakiranim prigrizkom (čipsu, krekerjem), predelanim mesninam in sladkim kosmičem, ki jih radi jemo za zajtrk, ter že pripravljenim obrokom, ki jih moramo le pogreti. Prekomerno uživanje alkohola, kajenje in neredni obroki dodatno obremenjujejo prebavila. Premalo vlaknin in tekočine vodi v zaprtje, medtem ko prehitro prehranjevanje in pomanjkanje gibanja poslabšata prebavne težave. Tudi dolgotrajna uporaba nekaterih zdravil, na primer antibiotikov, lahko poruši ravnovesje koristnih bakterij.

Skrbimo za redno telesno aktivnost.

Da bi ohranili zdrava prebavila, ravnajmo preventivno. Uživamo redne, uravnotežene obroke, hrano temeljito prežvečimo in si za prehranjevanje vzamemo čas. Prehrana naj vsebuje veliko rastlinskih živil, kakovostne beljakovine ter zdrave maščobe, kot so tiste iz oljčnega olja, rib in oreščkov. Tudi redni preventivni pregledi in pravočasno ukrepanje ob dolgotrajnih težavah pripomorejo k ohranjanju zdravja. Skrb za prebavila je pravzaprav skrb za telesno in čustveno blagostanje. Z majhnimi, ​​a doslednimi koraki lahko izboljšamo prebavo, okrepimo imunski sistem in izboljšamo duševno zdravje.

prebavačrevesjeprehranazdrava hranazdravjeprobiotikihranadebelosthujšanjeimunski sistem
