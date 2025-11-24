  • Delo d.o.o.
KUHINJSKI TRIK

Skrivnost kakija: to je preprost trik, zaradi katerega sadeži ne gnijejo in zdržijo dlje

Kako shranimo kakije, da ostanejo sladki in ne zgnijejo
FOTO: Pavelkriuchkov/Getty Images

Slasti in zdravi FOTO: Pavelkriuchkov/Getty Images

Obiramo jih, ko so oranžni, a še čvrsti. FOTO: Nito100/Getty Images

Obiramo jih, ko so oranžni, a še čvrsti. FOTO: Nito100/Getty Images

Zložimo jih v eno plast. FOTO: Grdenis/Getty Images

Zložimo jih v eno plast. FOTO: Grdenis/Getty Images

Sadeže pridelujemo brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. FOTO: Akarawut Lohacharoenvanich/Getty Images

Sadeže pridelujemo brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. FOTO: Akarawut Lohacharoenvanich/Getty Images

Slasti in zdravi FOTO: Pavelkriuchkov/Getty Images
Obiramo jih, ko so oranžni, a še čvrsti. FOTO: Nito100/Getty Images
Zložimo jih v eno plast. FOTO: Grdenis/Getty Images
Sadeže pridelujemo brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. FOTO: Akarawut Lohacharoenvanich/Getty Images
D. D.
 24. 11. 2025 | 18:07
2:55
A+A-

Kaki, znan tudi kot zlato jabolko ali sadež bogov, je jesenski dragulj, ki nas razveseljuje s svojo medeno sladkostjo in toplim oranžnim leskom. Je ena redkih sadnih vrst, ki v naših razmerah skorajda ne potrebuje zaščite pred boleznimi ali škodljivci. Drevo je nezahtevno, odporno proti mrazu in redno rodi, kar pomeni, da lahko sadeže pridelujemo tudi brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. Prav zato je kaki pogosto del ekoloških vrtov in sadovnjakov, ostane naravno čist in zdrav.

Shranjujemo jih v hladnem in suhem prostoru, brez sonca.

Obiramo jih, ko so oranžni, a še čvrsti. FOTO: Nito100/Getty Images
Obiramo jih, ko so oranžni, a še čvrsti. FOTO: Nito100/Getty Images

Da pa bomo v njegovem okusu resnično uživali, moramo poznati nekaj preprostih pravil glede zorenja in shranjevanja. Če ni zrel, je trpkega okusa, za kar je kriv tanin, ki se razgradi šele v procesu dozorevanja. Sorte s semeni (na primer tipo) so običajno manj trpke, pri drugih pa si lahko pomagamo s t. i. meditvijo – pospešenim zorenjem.

Plodove obiramo pozno jeseni, običajno oktobra ali novembra, ko se že obarvajo oranžno, a so še čvrsti. Ni treba čakati, da se omehčajo na drevesu, saj bodo dozoreli tudi pri nas doma; če jih ujame slana, lahko izgubijo del sladkosti in postanejo premehki. A kako jih shranimo, da bodo zdržali čim dlje lepi in zdravi? Za hitrejše zorenje kakije položimo v zaprto posodo skupaj z jabolki ali bananami. Ti sadeži namreč sproščajo etilen, naravni rastlinski plin, ki spodbuja mehčanje plodov in razgradnjo taninov. Tako bodo plodovi že po nekaj dneh postali mehki, dišeči in prijetno sladki.

V zabojčku jih obrnemo na peclje in poskrbimo za daljšo obstojnost.

Zložimo jih v eno plast. FOTO: Grdenis/Getty Images
Zložimo jih v eno plast. FOTO: Grdenis/Getty Images

Ko so plodovi ravno prav mehki, jih lahko prestavimo v hladilnik, kjer bodo obstojni še nekaj dni. Do takrat pa jih hranimo v suhem, hladnem in zračnem prostoru – nikakor ne v zaprti plastični vrečki. Pomembno je, da med sadeži kroži zrak, saj tako preprečimo nabiranje vlage in razvoj plesni.

Najbolje je, da plodove zložimo v eno plast in jih občasno preložimo. Med ljubitelji kakijev se je na družbenih omrežjih razširil preprost, a zelo učinkovit trik za daljšo obstojnost sadežev. Priporočajo, da kakije v zabojčku obrnemo na glavo, torej s pecljem navzdol. Tak način prepreči, da bi se plodovi preveč vlažili na spodnji strani, kjer se dotikajo podlage, zato ne gnijejo in ostanejo lepi še dolgo po tem, ko dozorijo.

Sadeže pridelujemo brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. FOTO: Akarawut Lohacharoenvanich/Getty Images
Sadeže pridelujemo brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev. FOTO: Akarawut Lohacharoenvanich/Getty Images

Če upoštevamo nekaj preprostih pravil, bo trpki sadež postal prava jesenska poslastica. V nežni, kremasti teksturi in topli barvi se skriva vse tisto, kar v pozni jeseni iščemo – toplina, umirjenost in sladkost.

