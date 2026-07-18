Skrivnosti italijanskih babic: ste že kdaj poskusili čistiti z majonezo?

Če imate v družini kakšne italijanske sorodnike, potem ste morda že slišali za kakšen star gospodinjski trik, ki se pri naših zahodnih sosedih prenaša iz roda v rod. Italijani namreč niso znani le po dobri hrani, vinu in občutku za lepo življenje, marveč tudi po domovih, ki dišijo po čistoči, redu in svežini. Prav italijanske none so desetletja pilile tiste male skrivnosti za vzdrževanje doma, najpogosteje s sestavinami, ki jih ima domala vsak v svoji kuhinji ali shrambi.

Eden izmed bolj nenavadnih nasvetov je, denimo, uporaba majoneze za odstranjevanje madežev z lesa. Olje v majonezi lahko pomaga pri umazaniji, ki ostane na lesenih mizah ali policah. Na madež nanesemo malo majoneze, pustimo nekaj ur, nato pa površino obrišemo z mehko suho krpo.

Majoneza je koristna pri odstranjevanju madežev z lesa. FOTO: Wilatlak Villette/Getty Images

Med najbolj priljubljenimi naravnimi čistili ostaja beli kis. Italijanske none ga uporabljajo za čiščenje oken, pip, za odstranjevanje vodnega kamna iz grelnikov vode ter nevtraliziranje neprijetnih vonjav v kuhinji. Vendar previdno: strokovnjaki opozarjajo, da kis vendarle ni primeren za vse površine, zlasti ne za naravni kamen, marmor in občutljive premaze.

Pri mastnih madežih na oblačilih naj bi pomagala gosta pasta iz otroškega pudra in detergenta za posodo. Detergent razgrajuje maščobo, puder pa jo pomaga vpiti. Mešanico nanesemo neposredno na madež, pustimo nekaj minut, nato pa oblačilo operemo kot običajno.

Na roke

Čeprav imamo danes na voljo že vse možne krpe in pripomočke, stare gospodinje prisegajo na čiščenje tal na roke in na kolenih. Tako naj bi lažje očistili fuge, kote in težko dostopna mesta, ki jih pri hitrem brisanju sicer pogosto spregledamo.

Nekatere italijanske none za sijaj pomivalnega korita iz nerjavečega jekla uporabljajo celo WD-40. Majhno količino razpršijo po površini, nežno podrgnejo, nato pa korito temeljito sperejo z detergentom za posodo, s čimer odstranijo tudi vse ostanke omenjenega sredstva.

Kis je primeren za čiščenje oken, pip, za odstranjevanje vodnega kamna iz grelnikov vode ... FOTO: Jayk7/Getty Images

Kot vsestransko čistilo se omenja tudi mešanica petih litrov vode, ene steklenice alkohola ter dveh žlic detergenta za posodo. Nalijemo jo lahko v razpršilko ter uporabimo za kuhinjske površine, delovne pulte ter tla. Za sijoče kozarce prisegajo predvsem na jabolčni kis v pomivalnem stroju. Manjšo posodico kisa postavijo v stroj pred pranjem. Kis naj bi pomagal proti vodnemu kamnu, a tudi tu velja previdnost, saj kislina le ni primerna za čisto vse naprave in materiale.