Skupni ogled porničev je bolj odraz sodobnega odnosa do spolnosti

Študije iz ZDA in Evrope kažejo, da med 50 in 70 odstotkov ljudi v partnerskih zvezah vsaj občasno gleda pornografijo, ne glede na to, kako srečni so skupaj. Ena izmed večjih raziskav je pokazala, da približno polovica moških in manj kot četrtina žensk v odnosih pornografijo uporablja redno, večina preostalih pa jo uporablja občasno.

Raziskave tudi kažejo, da ima lahko gledanje pornografskih vsebin pri parih nevtralen ali celo pozitiven učinek, še posebno če o tem odkrito govorijo. Prav zato seksologi opozarjajo, da pornografija sama po sebi ni znak nezadovoljstva, temveč bolj odraz sodobnega odnosa do spolnosti, ki vključuje tudi samostojne oblike užitka.