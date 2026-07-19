Slaba energija v službi? Morda moramo postaviti jasnejše osebne meje

Po besedah ameriške terapevtke Cyndi Dale včasih težave na delovnem mestu niso povezane le z organizacijo dela ali medosebnimi odnosi, temveč tudi z občutkom, da nas okolje energijsko izčrpava. Tedaj je dobro razmisliti, ali bi morali postaviti jasnejše osebne meje in bolje zaščititi svojo energijo. Na to lahko kaže več znakov.

Morda imamo občutek, da naše delo ni cenjeno ali da sami nismo dovolj pomembni. Lahko živimo v nasprotju s svojimi vrednotami, zato izgubljamo notranjo moč. Ob nekaterih sodelavcih lahko začutimo težko ali neprijetno energijo. Že misel na službo v nas sproži napetost, tesnobo ali občutek izčrpanosti.

Včasih se nam zdi, da naše delo nenehno nekaj ovira. Kot da bi vedno znova prihajale nepričakovane okoliščine, ki nam preprečujejo uspeh. Lahko imamo občutek, da nekaj posega v naše misli, ustvarjalnost, samozavest. Tik pred nastopom ali novo priložnostjo nas preplavijo dvomi, strahovi, občutek, da nam ne bo uspelo. Ne najdemo življenjskega poslanstva ali ga ne zmoremo uresničevati, čeprav si tega močno želimo.

Nekateri opazijo ponavljajoči se vzorec: tik pred napredovanjem ali uspehom se vse poruši in se morajo vračati na začetek. Če se nam takšne situacije ponavljajo, je čas, da poleg praktičnih rešitev preverimo tudi svoje energijske meje, poskrbimo za več notranjega ravnovesja in se vprašamo, kaj nam takšna izkušnja kaže.