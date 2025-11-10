Slaba navada, ki lahko močno poveča tveganje za velikokrat usodno obliko raka

Nove znanstvene ugotovitve opozarjajo na tesno povezavo med zdravjem ustne votline in rakom trebušne slinavke, boleznijo, ki je zaradi prikritih simptomov pogosto prepozno odkrita.

Raziskava strokovnjakov z Univerze New York je pokazala, da lahko škodljive bakterije in glivice v ustih do trikrat povečajo tveganje za razvoj te velikokrat usodne bolezni.

Znanstveniki že dolgo domnevajo, da je pri ljudeh s slabo ustno higieno večje tveganje za različne bolezni, tudi za nekatere oblike malignih obolenj.

Nova študija, objavljena v reviji JAMA Oncology, je natančno identificirala bakterije in glivice, ki povečujejo nevarnost. Menijo, da lahko mikrobi iz ust prek sline potujejo do trebušne slinavke.

»Bolj kot kadar koli prej je jasno, da umivanje zob ne preprečuje le bolezni ustne votline, ampak lahko varuje tudi pred tem rakom,« je povedal dr. Richard Hayes, soavtor raziskave.

FOTO: Gettyimages

V največji tovrstni študiji so znanstveniki devet let spremljali 900 ameriških udeležencev ter analizirali njihov življenjski slog in družinsko anamnezo.

Z analizo vzorcev sline so primerjali 445 bolnikov z rakom trebušne slinavke in 445 zdravih oseb ter odkrili 24 vrst mikroorganizmov, ki vplivajo na tveganje.

Tri od teh bakterij so bile že prej znane kot povzročiteljice parodontalne bolezni, resne okužbe dlesni, ki lahko poškoduje čeljust in tkiva okoli zob.

Skupina v ustih prisotnih škodljivih mikrobov je skupno tveganje za raka trebušne slinavke povečala za več kot trikrat.

Lažja ocena tveganja

Odkritje odpira možnost razvoja diagnostičnih orodij, s katerimi bi zdravniki lahko na podlagi sestave ustnega mikrobioma ocenili individualno tveganje za to obliko raka.

»Z analizo bakterij in glivic v ustih bi onkologi lahko zgodaj prepoznali osebe, ki potrebujejo preventivne preglede trebušne slinavke,« je pojasnila soavtorica študije profesorica Jiyoung Ahn.

Čeprav neposredne vzročno-posledične povezave še niso dokazali, znanstveniki načrtujejo nadaljnje raziskave o vplivu virusov in mikrobioma na razvoj bolezni.

Rak trebušne slinavke je vsako leto usoden za več 100 tisoč oseb, pojavnost narašča, in ker se bolezen pogosto odkrije prepozno, je velikokrat smrten.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Znanstveniki poudarjajo, da lahko redno ščetkanje zob, nitkanje in zobozdravstveni pregledi pomembno prispevajo k preprečevanju resnih bolezni, tudi omenjenega raka.