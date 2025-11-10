  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HIGIENA

Slaba navada, ki lahko močno poveča tveganje za velikokrat usodno obliko raka

Oralna higiena je lahko ključen dejavnik pri preprečevanju tihega ubijalca.
FOTO: Peopleimages/Gettyimages

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Jacoblund/Gettyimages

 FOTO: Jacoblund/Gettyimages

FOTO: Peopleimages/Gettyimages
FOTO: Gettyimages
 FOTO: Jacoblund/Gettyimages
M. Fl.
 10. 11. 2025 | 15:00
2:40
A+A-

Nove znanstvene ugotovitve opozarjajo na tesno povezavo med zdravjem ustne votline in rakom trebušne slinavke, boleznijo, ki je zaradi prikritih simptomov pogosto prepozno odkrita.

Raziskava strokovnjakov z Univerze New York je pokazala, da lahko škodljive bakterije in glivice v ustih do trikrat povečajo tveganje za razvoj te velikokrat usodne bolezni.

Znanstveniki že dolgo domnevajo, da je pri ljudeh s slabo ustno higieno večje tveganje za različne bolezni, tudi za nekatere oblike malignih obolenj.

Nova študija, objavljena v reviji JAMA Oncology, je natančno identificirala bakterije in glivice, ki povečujejo nevarnost. Menijo, da lahko mikrobi iz ust prek sline potujejo do trebušne slinavke.

»Bolj kot kadar koli prej je jasno, da umivanje zob ne preprečuje le bolezni ustne votline, ampak lahko varuje tudi pred tem rakom,« je povedal dr. Richard Hayes, soavtor raziskave.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

V največji tovrstni študiji so znanstveniki devet let spremljali 900 ameriških udeležencev ter analizirali njihov življenjski slog in družinsko anamnezo.

Z analizo vzorcev sline so primerjali 445 bolnikov z rakom trebušne slinavke in 445 zdravih oseb ter odkrili 24 vrst mikroorganizmov, ki vplivajo na tveganje.

Tri od teh bakterij so bile že prej znane kot povzročiteljice parodontalne bolezni, resne okužbe dlesni, ki lahko poškoduje čeljust in tkiva okoli zob.

Skupina v ustih prisotnih škodljivih mikrobov je skupno tveganje za raka trebušne slinavke povečala za več kot trikrat.

Lažja ocena tveganja

Odkritje odpira možnost razvoja diagnostičnih orodij, s katerimi bi zdravniki lahko na podlagi sestave ustnega mikrobioma ocenili individualno tveganje za to obliko raka.

»Z analizo bakterij in glivic v ustih bi onkologi lahko zgodaj prepoznali osebe, ki potrebujejo preventivne preglede trebušne slinavke,« je pojasnila soavtorica študije profesorica Jiyoung Ahn.

Čeprav neposredne vzročno-posledične povezave še niso dokazali, znanstveniki načrtujejo nadaljnje raziskave o vplivu virusov in mikrobioma na razvoj bolezni.

Rak trebušne slinavke je vsako leto usoden za več 100 tisoč oseb, pojavnost narašča, in ker se bolezen pogosto odkrije prepozno, je velikokrat smrten.

 FOTO: Jacoblund/Gettyimages
 FOTO: Jacoblund/Gettyimages

Znanstveniki poudarjajo, da lahko redno ščetkanje zob, nitkanje in zobozdravstveni pregledi pomembno prispevajo k preprečevanju resnih bolezni, tudi omenjenega raka.

Sorodni članki

Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OZAVEŠČANJE

Brki za zdravje: november v znamenju moške preventive

November prinaša opomnik, da je moč v zavedanju, ne v molku; skrb za prostato in testise je del odgovornosti do sebe.
24. 10. 2025 | 13:10

Več iz teme

zdravjerakbolezenpreventivabakterije
ZADNJE NOVICE
15:38
Bulvar  |  Domači trači
SODELUJETA

Priznanje Mihe Hercoga: to si misli o bivši ženi Saši Lendero (VIDEO)

Saša je na komentatorskem mestu v Poroki na drugi pogled zamenjala Špelo Grošelj.
10. 11. 2025 | 15:38
15:25
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNE RAZMERE NA DOLENJSKEM

Možnost takšne predaje nezakonitega orožja? Golob jasen: »Živimo v svetu, ki drvi vedno bolj v čudne vode«

Premier je ocenil, da je vlada s predlogom Šutarjevega zakona učinkovito, hitro in odločno odgovorila na razmere. Napovedal pa je tudi zakon, ki bo omogočil predajo nezakonitega orožja brez posledic.
10. 11. 2025 | 15:25
15:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Prehod za pešce postal prizorišče nesreče: mopedist (15) zbil deklico

Policija še ugotavlja vse okoliščine nesreče.
10. 11. 2025 | 15:15
15:02
Novice  |  Slovenija
RAZPAD JAVNEGA ZDRAVSTVA

Na Vrhniki zdravstvena kriza brez primere: več tisoč jih bo januarja ostalo brez zdravnika

Kmalu se utegne zgoditi, da bo celotna pediatrična služba ostala brez zdravnika. To pomeni, da bodo starši morali svoje otroke voziti na urgenco.
10. 11. 2025 | 15:02
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HIGIENA

Slaba navada, ki lahko močno poveča tveganje za velikokrat usodno obliko raka

Oralna higiena je lahko ključen dejavnik pri preprečevanju tihega ubijalca.
10. 11. 2025 | 15:00
14:35
Bulvar  |  Zanimivosti
PRENOVA

Donald Trump je pokazal prenovljeno kopalnico, je v marmorju in zlatu (FOTO)

Donald Trump ima rad prenovo v stilu, ki je za številne kičast. Najbolj razburja porušitev celotnega vzhodnega krila Bele hiše.
10. 11. 2025 | 14:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Od laboratorija do plesnega studia: slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
10. 11. 2025 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Po tihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Kako je Petra Parovel pristala pred sodiščem?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki