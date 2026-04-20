Sladke zaveznice, ki topijo kilograme in čistijo telo

Jagode so popolna malica z nizko vsebnostjo energije. Deset srednje velikih vsebuje le 131 džulov oziroma 31 kalorij. Ob enem tolikšna količina plodov zagotavlja približno deset odstotkov dnevnih potreb po vlakninah, ki ugodno vplivajo na prebavo. Ker vsebujejo več kot 90 odstotkov vode, prispevajo k hidraciji telesa. Nekaj koščkov jagod dodajte steklenici vode in si privoščite naravno sadno osvežitev, priporoča portal miss zdrava.

Dobri tudi listi

Jagode že od antičnih časov slovijo kot zdravilna rastlina. V ljudskem zdravilstvu se čaj iz njihovih listov uporablja za lajšanje prebavnih težav, ekcemov, bolečega grla, gripe, prehlada in bolečin v kosteh. Najprimernejši so listi gozdnih jagod, nabranih v času cvetenja, preden se razvijejo dišeči plodovi. Ti lahko pomagajo tudi pri okrevanju po bolezni, krepitvi imunskega sistema, pri težavah z žolčem in jetri, preprečevanju želodčnih bolezni ter pri artritisu in revmi.

Plodovi se uporabljajo pri zdravljenju slabokrvnosti ter pri povišanem holesterolu in krvnem tlaku. Jagode so odličen vir vitamina C, ki izboljšuje zdravje arterij in nadledvične žleze. Že osem jagod zagotovi več vitamina C kot ena pomaranča. Skodelica plodov vsebuje 51,2 miligrama vitamina C, kar predstavlja polovico priporočenega dnevnega vnosa tega vitamina. Folna kislina se priporoča vsem ženskam, ki želijo zanositi, in tistim, ki so že noseče. Ena skodelica jagod vsebuje 21 mikrogramov folne kisline, ta je pomembna za razvoj otroka in preprečevanje različnih motenj.

Za lajšanje težav z zobmi

Za izpiranje ustne votline pri težavah z zobmi in dlesnimi se priporoča čaj iz mešanice listov robid, malin in jagod. Veliko žlico suhe mešanice iz listkov v enakih razmerjih prelijte z dvema decilitroma vrele vode, počakajte 20 minut in precedite in s hladno mešanico izpirajte usta.

Vitaminski sadni sok

Operite in očistite pet kilogramov jagod, dodajte 750 gramov sladkorja in počakajte 2 do 4 ure. Nato s sokovnikom iztisnite sok in ga na kratko prevrite. Vroč, bister sok vlijte v pripravljene sterilizirane steklenice in jih hermetično zaprite. Uživajte trikrat na dan po 2 decilitra soka ali za močnejši učinek dvojno količino.

Za naravno bele zobe

Zmečkane jagode zmešajte z malo jedilne sode in z mešanico zdrgnite zobe. Ta pripravek za beljenje uporabljajte največ trikrat na teden, da ne poškodujete zobne sklenine.

Za hujšanje

Pri povečani telesni teži, pa tudi pri hemoroidih, ljudska medicina priporoča hujšanje z jagodami. Pet do šest tednov vsak dan pred vsakim obrokom ali kot prigrizek namesto slaščic zaužijte 200 gramov jagod.

Čaj za razstrupljanje

Tri žlice mešanice iz desetih gramov listov jagode, desetih gramov listov robide, desetih gramov listov maline, desetih gramov cvetov marjetic in desetih gramov listov regrata prelijte s šestimi decilitri vrele vode. Pokrijte in po eni uri precedite. Po dva decilitra čaja pijte trikrat na dan pred vsakim obrokom.

Še opozorilo: jagode, ki so na voljo na trgovskih policah, so v veliko primerih močno obremenjene s pesticidi. Najbolje je zato uživati tiste z domačega vrta ali plodove biološke pridelave.