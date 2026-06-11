Slišite piskanje ali šumenje? Morda gre za tinitus

Sam po sebi ni bolezen, je pa pogosto znak sprememb v slušnem sistemu ali drugih zdravstvenih stanj: tinitus je pojav, pri katerem posameznik sliši zvoke, ki nimajo zunanjega izvora. Najpogosteje se kaže kot piskanje, šumenje, brenčanje, zvonjenje ali utripanje v enem ali obeh ušesih, včasih pa se zvok pojavlja tudi v glavi. Gre za razmeroma pogosto nadlogo, ki lahko prizadene ljudi vseh starosti, pogosteje pa se pojavlja pri starejših odraslih.

Vzroki za nastanek tinitusa so zelo različni. Med najpogostejšimi so dolgotrajna izpostavljenost hrupu, starostne spremembe sluha in poškodbe slušnih celic v notranjem ušesu. Tinitus se lahko pojavi tudi zaradi ušesnega masla, vnetij, bolezni srca in ožilja, povišanega krvnega tlaka, nekaterih zdravil ali poškodb glave in vratu. Pri mnogih pomembno vlogo igrajo tudi stres, tesnoba in pomanjkanje spanja, ki lahko povečajo zaznavanje neprijetnih zvokov in s tem občutek nelagodja, pojasnjujejo strokovnjaki.

Slušalke so lahko zelo nevarne za sluh. FOTO: Maskot/Getty Images

Med najpogostejšimi vzroki je dolgotrajna izpostavljenost hrupu.

Težave, ki jih povzroča tinitus, lahko učinkovito blažimo

Težave, ki jih povzroča tinitus, lahko učinkovito blažimo. Pomembno je, da ob pojavu dolgotrajnega ali nenadnega tinitusa obiščemo zdravnika oziroma specialista za ušesa, nos in grlo, ki lahko ugotovi morebitni vzrok težav. Kadar je tinitus povezan z izgubo sluha, lahko pomagajo slušni aparati, nekaterim pa koristijo različne zvočne terapije, ki zmanjšajo zaznavanje nadležnega šumenja. Učinkoviti so tudi pristopi za obvladovanje stresa, kot so sprostitvene tehnike, telesna dejavnost in skrb za kakovosten spanec.

Pomemben del obvladovanja tinitusa je preventiva. Sluh je priporočljivo zaščititi pred prekomernim hrupom, zlasti na koncertih, v industrijskih okoljih ali doma, pri uporabi glasnih naprav. Pri poslušanju glasbe s slušalkami je vsekakor smiselno vzdrževati zmerno glasnost in si redno privoščiti premore. K ohranjanju zdravja sluha pripomorejo tudi zdrav življenjski slog, urejen krvni tlak, redna telesna aktivnost ter izogibanje kajenju in pretiranemu uživanju alkohola.